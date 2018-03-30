30 марта 2018, 12:35

Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников

Календарная весна в самом разгаре, и совсем скоро в России начнется любимый всеми сезон – дачный. Как известно, пути к заветному отдыху зачастую – тернисты. На обычной легковушке с клиренсом 150 мм не всегда проедешь по размытым дорогам.
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Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников УАЗ Hunter, ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2131), Chevrolet Niva, ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121), УАЗ Патриот

Именно поэтому автопроизводители из года в год наполняют российский рынок кроссоверами, внедорожниками и Cross-версиями своих моделей. Изобилие машин, адаптированных под суровые климатические и дорожные условия нашей страны, порой, сбивает с толку. Если разобраться с тонкостями современных представителей SUV трудно, всегда можно присмотреться к старым-добрым внедорожникам отечественного производства.

УАЗ Hunter
От 2.7 л, 128 л.с
Новый от 609 000 до 669 990 Р

UAZ Hunter

В народе этот автомобиль называют «Defender по-русски». Действительно, аутентичный дизайн и высокая проходимость делают внедорожники похожими. Вот только российский вариант доступен по цене от 626 400 рублей. За такую доступность и простоту в обслуживании ценители активного отдыха и любят «Охотника».

Подключаемый полный привод Part –Time, раздаточная коробка с механическим приводом и цельнометаллический кузов – вот то, что необходимо водителям, регулярно покоряющим российское бездорожье. Подкапотное пространство Hunter содержит 2,7-литровый двигатель, работающий на бензине, который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В прошлом году машина отпраздновала свой 45-летний юбилей. По такому случаю Ульяновский автозавод даже разработал спецверсию автомобиля с особым внешним видом. Крыша отечественного внедорожника окрашена в глянцевый белый цвет, а кузов выполнен в серо-зеленой гамме. Контрастными деталями стали рамка лобового стекла, дверные надставки и крышка багажника - их окрасили в матовый черный колер. Также автомобиль оснащен 16-дюймовыми колесными дисками. Салон обит специальным материалом, обработанным водоотталкивающей тефлоновой пропиткой.

Lada 4x4 Urban

ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
От 1.7 л, 83 л.с
Новый от 465 700 до 493 200 Р
Когда-то у владельцев «Нив» была большая претензия к «АвтоВАЗу» - в машине напрочь отсутствовал комфорт. С обновлением модельного ряда отечественный автопроизоводитель неплохо поработал и над внедорожником. В итоге на свет появилась модификация Urban, которая отличалась повышенным комфортом и улучшенными материалами отделки салона.

Машина стоимостью 465 120 рублей позиционируется, как, прежде всего, городской автомобиль. Тем не менее, высокий дорожный просвет позволяет выезжать на «Урбане» за город. В салоне смонтирована новая облицовка тоннеля пола с подстаканниками. Там же расположены блоки управления электрическими стеклоподъемниками и электрорегулировкой боковых зеркал. Наружные зеркала снабжены подогревом – вместе с расширенной зоной очистки заднего стекла это улучшает обзорность. Но, главное, что в такой модификации внедорожника есть кондиционер.

Под капотом автомобиля установлен 8-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 83 л. с. В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Chevrolet Niva

Chevrolet Niva
От 1.7 л, 80 л.с
Новый от 585 990 до 711 990 Р
Чего не хватает продукту совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» - так это обновления. Новое поколение «Шеви Нива» россияне ждут еще с 2012 года. Но, несмотря на то, что машина выпускается с минимальными обновлениями уже 1,5 десятка лет, она по-прежнему востребована у любителей бездорожья. Прежде всего, за счет своей адекватной стоимости – от 608 000 рублей.

В прошлом году производитель вывел на рынок самую дорогую версию SE, приуроченную к 15-летию машины. Юбилейный вариант стоимостью от 770 900 рублей отличается особым цветом кузова «Бронза». О принадлежности к ряду специальных версий говорят шильдики с надписями Special Edition и «15 лет». Завершают образ 5-спицевые колесные диски диаметром 17 дюймов.

В салоне присутствуют акценты коричневого цвета. В частности, кресла, руль, а также чехлы селектора коробки передач и раздаточной коробки прошиты нитью такого оттенка. В движение внедорожник приводится бензиновым двигателем рабочим объемом 1,7 литра мощностью 80 л. с. Что до нового поколения Chevrolet Niva, то выпуск его снова под большим вопросом.

UAZ Patriot

УАЗ Патриот
От 2.7 л, 135 л.с
Новый от 699 000 до 969 000 Р
Ульяновский автозавод планирует к 2020 году выпустить внедорожник нового поколения. Он якобы получит совершенно новую платформу, что  позволит спроектировать модернизированную раму и сделать модель более безопасной за счет динамического погашения инерции в случае столкновения. Моторная линейка также будет изменена.

Однако ценителей «Патриота» это волнует не так уж сильно, поскольку они и без того готовы делать выбор в пользу этого отечественного автомобиля. Судите сами: за минимальные 699 000 рублей можно получить вполне себе приличный внедорожник, не лишенный комфорта и отличных характеристик проходимости. Уже в «базе» у машины имеются раздаточная коробка с механическим приводом управления, электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировка руля по углу наклона и вылету, подушка безопасности водителя, ABS, EBD.

Дорожный просвет до картера моста составляет 210 мм, угол въезда — 35°, угол съезда — 30°. Машина имеет крепкую рамную конструкцию и  жестко подключаемый полный привод, который осуществляется с помощью раздаточной коробки Dymos с передаточным числом 2,542. Под капотом – 2,7-литровый 135-сильный бензиновый агрегат.

Lada 4x4 Bronto

ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2131)
От 1.7 л, 83 л.с
Новый от 509 700 до 552 100 Р
Пожалуй, самый брутальный отечественный внедорожник, который наряду с высокой проходимостью предлагает достойный уровень комфорта. В арсенале машины - усиленная защита картера КПП и раздаточной коробки, съемная лебедка (передняя/задняя) со съемным сцепным шаром, тягово-сцепное устройство, противотуманные фары и дополнительные противотуманные фары на поперечине рейлингов или экспедиционном багажнике. Также внедорожник имеет литые колеса с шинами c активным грунтовым протектором, самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа в переднем и заднем мостах, усиленный задний мост и увеличенный дорожный просвет.

С таким набором опций можно отправиться покорять самое суровое бездорожье. Для комфорта водителя и пассажиров в базовом исполнении предусмотрены кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и электроподогрев наружных зеркал.

В движение автомобиль приводит 1,7-литровый 83-сильный бензиновый двигатель в сочетании с 5-МКПП. Стоимость «Бронто» составляет от 623 610 рублей.

Арина Милая
Купить авто UAZ, Лада, Шевроле Хантер, 2131, Нива, Нива 2121, Patriot, 3163
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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
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Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
Именно поэтому автопроизводители из года в год наполняют российский рынок кроссоверами, внедорожниками и Cross-версиями своих моделей. Изобилие машин, адаптированных под суровые климатические и дорожные условия нашей страны, порой, сбивает с толку. Если разобраться с тонкостями современных представителей SUV трудно, всегда можно присмотреться к старым-добрым внедорожникам отечественного производства.{{model_v2_3133}}UAZ HunterВ народе этот автомобиль называют «Defender по-русски». Действительно, аутентичный дизайн и высокая проходимость делают внедорожники похожими. Вот только российский вариант доступен по цене от 626 400 рублей. За такую доступность и простоту в обслуживании ценители активного отдыха и любят «Охотника». Подключаемый полный привод Part –Time, раздаточная коробка с механическим приводом и цельнометаллический кузов – вот то, что необходимо водителям, регулярно покоряющим российское бездорожье. Подкапотное пространство Hunter содержит 2,7-литровый двигатель, работающий на бензине, который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.В прошлом году машина отпраздновала свой 45-летний юбилей. По такому случаю Ульяновский автозавод даже разработал спецверсию автомобиля с особым внешним видом. Крыша отечественного внедорожника окрашена в глянцевый белый цвет, а кузов выполнен в серо-зеленой гамме. Контрастными деталями стали рамка лобового стекла, дверные надставки и крышка багажника - их окрасили в матовый черный колер. Также автомобиль оснащен 16-дюймовыми колесными дисками. Салон обит специальным материалом, обработанным водоотталкивающей тефлоновой пропиткой.Lada 4x4 Urban{{model_v2_1473}}Когда-то у владельцев «Нив» была большая претензия к «АвтоВАЗу» - в машине напрочь отсутствовал комфорт. С обновлением модельного ряда отечественный автопроизоводитель неплохо поработал и над внедорожником. В итоге на свет появилась модификация Urban, которая отличалась повышенным комфортом и улучшенными материалами отделки салона. Машина стоимостью 465 120 рублей позиционируется, как, прежде всего, городской автомобиль. Тем не менее, высокий дорожный просвет позволяет выезжать на «Урбане» за город. В салоне смонтирована новая облицовка тоннеля пола с подстаканниками. Там же расположены блоки управления электрическими стеклоподъемниками и электрорегулировкой боковых зеркал. Наружные зеркала снабжены подогревом – вместе с расширенной зоной очистки заднего стекла это улучшает обзорность. Но, главное, что в такой модификации внедорожника есть кондиционер. Под капотом автомобиля установлен 8-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 83 л. с. В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая механическая коробка передач.Chevrolet Niva {{model_v2_205}}Чего не хватает продукту совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» - так это обновления. Новое поколение «Шеви Нива» россияне ждут еще с 2012 года. Но, несмотря на то, что машина выпускается с минимальными обновлениями уже 1,5 десятка лет, она по-прежнему востребована у любителей бездорожья. Прежде всего, за счет своей адекватной стоимости – от 608 000 рублей. В прошлом году производитель вывел на рынок самую дорогую версию SE, приуроченную к 15-летию машины. Юбилейный вариант стоимостью от 770 900 рублей отличается особым цветом кузова «Бронза». О принадлежности к ряду специальных версий говорят шильдики с надписями Special Edition и «15 лет». Завершают образ 5-спицевые колесные диски диаметром 17 дюймов.В салоне присутствуют акценты коричневого цвета. В частности, кресла, руль, а также чехлы селектора коробки передач и раздаточной коробки прошиты нитью такого оттенка. В движение внедорожник приводится бензиновым двигателем рабочим объемом 1,7 литра мощностью 80 л. с. Что до нового поколения Chevrolet Niva, то выпуск его снова под большим вопросом. UAZ Patriot{{model_v2_1539}}Ульяновский автозавод планирует к 2020 году выпустить внедорожник нового поколения. Он якобы получит совершенно новую платформу, что  позволит спроектировать модернизированную раму и сделать модель более безопасной за счет динамического погашения инерции в случае столкновения. Моторная линейка также будет изменена. Однако ценителей «Патриота» это волнует не так уж сильно, поскольку они и без того готовы делать выбор в пользу этого отечественного автомобиля. Судите сами: за минимальные 699 000 рублей можно получить вполне себе приличный внедорожник, не лишенный комфорта и отличных характеристик проходимости. Уже в «базе» у машины имеются раздаточная коробка с механическим приводом управления, электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировка руля по углу наклона и вылету, подушка безопасности водителя, ABS, EBD.Дорожный просвет до картера моста составляет 210 мм, угол въезда — 35°, угол съезда — 30°. Машина имеет крепкую рамную конструкцию и  жестко подключаемый полный привод, который осуществляется с помощью раздаточной коробки Dymos с передаточным числом 2,542. Под капотом – 2,7-литровый 135-сильный бензиновый агрегат.Lada 4x4 Bronto{{model_v2_1475}}Пожалуй, самый брутальный отечественный внедорожник, который наряду с высокой проходимостью предлагает достойный уровень комфорта. В арсенале машины - усиленная защита картера КПП и раздаточной коробки, съемная лебедка (передняя/задняя) со съемным сцепным шаром, тягово-сцепное устройство, противотуманные фары и дополнительные противотуманные фары на поперечине рейлингов или экспедиционном багажнике. Также внедорожник имеет литые колеса с шинами c активным грунтовым протектором, самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа в переднем и заднем мостах, усиленный задний мост и увеличенный дорожный просвет. С таким набором опций можно отправиться покорять самое суровое бездорожье. Для комфорта водителя и пассажиров в базовом исполнении предусмотрены кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и электроподогрев наружных зеркал.В движение автомобиль приводит 1,7-литровый 83-сильный бензиновый двигатель в сочетании с 5-МКПП. Стоимость «Бронто» составляет от 623 610 рублей.
2018-03-30
Автор: Арина Милая
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