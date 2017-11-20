Готовы ли тормоза вашего автомобиля к зиме?
При отсутствии контроля это может привести к чрезмерному износу и повреждению ее компонентов. А вот для контроля на СТО специалисты отмечают следующие пункты:
- Проверка температуры кипения тормозной жидкости. Если она ниже 180 градусов, ее следует заменить. При выборе новой «тормозухи» необходимо ориентироваться на спецификации автопроизводителя.
- У модели с барабанными тормозными механизмами на задней оси фрикционные накладки и состояние барабанной системы должны проверяться не реже чем раз в 40 тыс. км.
- Проверка тормозных шлангов на образование трещин и герметичность. Необходимо обратить внимание на состояние тормозных трубок и фиксаторов шлангов. При необходимости, поврежденные элементы - заменить.
- Диагностика легкости хода и функциональности стояночного тормоза. При необходимости следует проверить подвижность механизмов и состояние тросов, отрегулировать их натяжение. На тросах не должно быть сильных перегибов, коррозии или сквозных повреждений кожуха. Если обнаружены подобные проблемы, тросы подлежат замене.
- Проверка эффективности торможения на испытательном тормозном стенде. Надо обратить внимание на сопротивление качению, равномерность тормозных усилий между колесами оси, удельную тормозную силу в процентах. Заодно на стенде можно проверить и эффективность работы стояночного тормоза.
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