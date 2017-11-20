20 ноября 2017, 11:24

Готовы ли тормоза вашего автомобиля к зиме?

В наступающих зимних условиях всем нам следует уделять особое внимание проверке тормозной системы автомобиля. Оно и понятно: условия окружающей среды (высокая влажность, дорожная соль и реагенты) усиливают негативное воздействие на систему замедления движения.
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  Готовы ли тормоза вашего автомобиля к зиме? Готовы ли тормоза вашего автомобиля к зиме? Готовы ли тормоза вашего автомобиля к зиме?
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При отсутствии контроля это может привести к чрезмерному износу и повреждению ее компонентов. А вот для контроля на СТО специалисты отмечают следующие пункты:

- Проверка температуры кипения тормозной жидкости. Если она ниже 180 градусов, ее следует заменить. При выборе новой «тормозухи» необходимо ориентироваться на спецификации автопроизводителя.

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- На дисковых механизмах следует проверить износ фрикционных накладок тормозных колодок, подвижность суппортов и поршней. При затрудненном ходе отдельных компонентов надо провести их демонтаж и очистку, восстановить подвижность. По степени износа и общему состоянию решить, нужны ли новые детали.

- У модели с барабанными тормозными механизмами на задней оси фрикционные накладки и состояние барабанной системы должны проверяться не реже чем раз в 40 тыс. км.

- Проверка тормозных шлангов на образование трещин и герметичность. Необходимо обратить внимание на состояние тормозных трубок и фиксаторов шлангов. При необходимости, поврежденные элементы - заменить.

- Диагностика легкости хода и функциональности стояночного тормоза. При необходимости следует проверить подвижность механизмов и состояние тросов, отрегулировать их натяжение. На тросах не должно быть сильных перегибов, коррозии или сквозных повреждений кожуха. Если обнаружены подобные проблемы, тросы подлежат замене.

- Проверка эффективности торможения на испытательном тормозном стенде. Надо обратить внимание на сопротивление качению, равномерность тормозных усилий между колесами оси, удельную тормозную силу в процентах. Заодно на стенде можно проверить и эффективность работы стояночного тормоза.

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Готовы ли тормоза вашего автомобиля к зиме?
При отсутствии контроля это может привести к чрезмерному износу и повреждению ее компонентов. А вот для контроля на СТО специалисты отмечают следующие пункты:- Проверка температуры кипения тормозной жидкости. Если она ниже 180 градусов, ее следует заменить. При выборе новой «тормозухи» необходимо ориентироваться на спецификации автопроизводителя. {{material_121117}} - На дисковых механизмах следует проверить износ фрикционных накладок тормозных колодок, подвижность суппортов и поршней. При затрудненном ходе отдельных компонентов надо провести их демонтаж и очистку, восстановить подвижность. По степени износа и общему состоянию решить, нужны ли новые детали.- У модели с барабанными тормозными механизмами на задней оси фрикционные накладки и состояние барабанной системы должны проверяться не реже чем раз в 40 тыс. км.- Проверка тормозных шлангов на образование трещин и герметичность. Необходимо обратить внимание на состояние тормозных трубок и фиксаторов шлангов. При необходимости, поврежденные элементы - заменить.- Диагностика легкости хода и функциональности стояночного тормоза. При необходимости следует проверить подвижность механизмов и состояние тросов, отрегулировать их натяжение. На тросах не должно быть сильных перегибов, коррозии или сквозных повреждений кожуха. Если обнаружены подобные проблемы, тросы подлежат замене.- Проверка эффективности торможения на испытательном тормозном стенде. Надо обратить внимание на сопротивление качению, равномерность тормозных усилий между колесами оси, удельную тормозную силу в процентах. Заодно на стенде можно проверить и эффективность работы стояночного тормоза.
2017-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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