Грабители банка, краска в лицо и полиция. И это реклама BMW (видео)
Затем потайной контейнер с краской взрывается розовыми брызгами прямо в лицо одного из грабителей, а полицейские сирены уже завывают над ухом. Водитель электрокара невозмутимо предлагает незваным пассажирам салфетку. Занавес. Во втором акте трагикомедии мы видим фирменный сервис BMW и менеджера, который уверяет, что без проблем ликвидирует все последствия злополучного вторжения. Под видео на ютубе опубликован девиз: «Неважно, насколько странно, смешно, опасно или эмоционально, мы здесь, чтобы помочь». Со времен сериала The Hire что-то неуловимо изменилось, и этот новый скучно-политкорректный имидж BMW лично мне определенно не нравится.
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