Пятизвездочный отель на колесах: Grand Design Solitude 380FL — комфорт и технологии без компромиссов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 марта 2026, 19:16

Grand Design RV Solitude 380FL 2026: новый стандарт роскоши среди домов на колесах

Grand Design RV Solitude 380FL 2026: новый стандарт роскоши среди домов на колесах

Пятизвездочный отель на колесах: Grand Design Solitude 380FL — комфорт и технологии без компромиссов

Grand Design RV Solitude 380FL 2026: новый стандарт роскоши среди домов на колесах

В 2026 году Grand Design RV представил Solitude 380FL - модель, которая меняет представление о жизни в доме на колесах. Простор, продуманные детали и современные технологии делают этот дом выбором для тех, кто не готов жертвовать комфортом даже в дороге. Почему именно сейчас этот сегмент так быстро развивается - разбираемся в материале.

В 2026 году Grand Design RV представил Solitude 380FL - модель, которая меняет представление о жизни в доме на колесах. Простор, продуманные детали и современные технологии делают этот дом выбором для тех, кто не готов жертвовать комфортом даже в дороге. Почему именно сейчас этот сегмент так быстро развивается - разбираемся в материале.

В последние годы рынок домов на колесах переживает настоящий бум, и производители неустанно поднимают планку комфорта и оснащения. В 2026 году компания Grand Design RV представила модель Solitude 380FL, которая сразу привлекла внимание тех, кто рассматривает возможность длительных путешествий или даже постоянного проживания вдали от привычных стен. В условиях, когда мобильность становится все более востребованной, а требования к качеству жизни неуклонно растут, такие решения обретают особую актуальность.

Фото: YouTube/Leisure Time Sales Ltd

Solitude 380FL — это не просто очередной представитель сегмента «пятое колесо», а гармоничное сочетание простора, продуманной планировки и современных инженерных решений. Внутри этого дома на колесах обустроена полноценная гостиная с панорамными окнами, наполняющими пространство светом, отдельная кухня, оснащенная бытовой техникой, достойной городской квартиры, и уединенная мастер-спальня с собственным входом. В отделке использованы премиальные материалы, а продуманная система климат-контроля и качественная шумоизоляция позволяют чувствовать себя как дома даже в самых дальних и продолжительных поездках.

Особого внимания заслуживают детали: раздвижные секции здесь не просто элемент декора, а способ увеличить полезное пространство, а интеллектуальные системы управления дают возможность контролировать освещение, температуру и энергопотребление с помощью мобильных приложений. Для тех, кто привык к городскому комфорту, Solitude 380FL предлагает не только удобство, но и высокую степень автономности благодаря мощным аккумуляторам и солнечным панелям, обеспечивающим независимость от внешних источников энергии.

Интересно, что тенденция к выбору продуманных и надежных решений прослеживается не только среди покупателей новых домов на колесах, но и на вторичном рынке автомобилей, где комфорт и престиж также играют ключевую роль. Например, эксперты недавно составили рейтинг надежных седанов, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений — подробнее об этом можно узнать в материале о лучших премиальных седанах с пробегом .

Solitude 380FL занимает среднее положение в линейке Grand Design RV, что обеспечивает баланс между размерами и функциональностью. Для тех, кто ищет не просто средство передвижения, а полноценный дом на колесах, эта модель станет одной из самых интересных на рынке 2026 года.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Воронеж Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться