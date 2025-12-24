Самый маленький прицеп в своем классе — что скрывает новинка Grand Design

Grand Design Transcend 20MKX 2026: компактный дом на колесах для владельцев пикапов

Grand Design готовит к выходу новый прицеп Transcend 20MKX 2026 года. Модель удивляет компактными размерами и возможностью буксировки пикапами. Внутри - современные решения и максимум комфорта. Чем еще выделяется этот дом на колесах? Подробности - в нашем материале.

Американская компания Grand Design продолжает обновлять линейку своих домов на колесах, сочетая практичность и современные технологии. В 2026 году производитель представит Transcend 20MKX — новинку, которая уже привлекла внимание любителей путешествий.

Фото: Josh the RV Nerd at Bish's RV / YouTube

С точки зрения эволюции модельного ряда этот прицеп стал самым компактным в своем классе, но при этом не уступает в оснащении более крупным моделям.

Transcend 20MKX рассчитан на владельцев пикапов с грузоподъемностью до 1/2 тонны. Благодаря продуманной конструкции и небольшому весу его можно буксировать даже среднеразмерными внедорожниками, не прибегая к мощным тягачам. Длина прицепа составляет чуть менее 7,5 метров, а двухосная база обеспечивает устойчивость на трассе и легкость в управлении.

Фото: Josh the RV Nerd at Bish's RV / YouTube

Внутри инженеры Grand Design разместили все необходимое для комфортного отдыха: просторную спальную зону, кухню с современной техникой, санузел и даже выдвижную секцию, которая увеличивает жилое пространство. Несмотря на компактные размеры, производитель не стал экономить на материалах — интерьер выполнен в светлых тонах, а мебель отличается эргономичностью.

Фото: Josh the RV Nerd at Bish's RV / YouTube

Особое внимание уделено энергоэффективности и автономности. В базовой комплектации Transcend 20MKX доступна система солнечных панелей, позволяющая использовать электроприборы вдали от электросетей. Для повышения комфорта предусмотрены вместительные баки для воды, а также система отопления и кондиционирования, адаптированная к разным климатическим условиям.

Фото: Josh the RV Nerd at Bish's RV / YouTube

Еще одним преимуществом новинки стала простота обслуживания и широкий выбор дополнительных опций. Владельцы могут дооснастить прицеп по своему вкусу: от мультимедийных систем до усиленных аккумуляторов и дополнительных спальных мест. Grand Design использует индивидуальный подход, позволяя каждому покупателю собрать идеальный дом на колесах под свои задачи.

Transcend 20MKX 2026 — это не просто очередной прицеп, а продуманное решение для тех, кто ценит мобильность, комфорт и независимость. Новинка уже вызвала интерес у американских автолюбителей и, судя по всему, способна задать новые стандарты в сегменте компактных домов на колесах.