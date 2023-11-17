Граница России на замке: Финляндия закрыла 4 пограничных пункта, на очереди – Эстония

Ранее мы писали Финляндия объяснила запрет на въезд из России на велосипедах: дело вовсе не в россиянах С 9 ноября 2023 года финские пограничники перестали пускать велосипедистов, едущих из России, на трех пропускных ... Читать далее

В ночь с пятницы на субботу перестанут работать пункты пересечения границы Ваалимаа (с российской стороны это МАПП «Торфяновка»), Нуйямаа («Брусничное»), Иматра («Светогорск») и Ниирала («Вяртсиля»). Пункты не будут работать как минимум в течение трех месяцев, до 18 февраля 2024 года, сообщает Петербург2 . Закрытие границы финские власти объяснили ростом числа мигрантов, едущих транзитом через территорию России в Финляндию из третьих стран, преимущественно Африки и Ближнего Востока. Всплеск числа беженцев связан с постановлением о прекращении приграничного сотрудничества, которое 26 октября подписал премьер Михаил Мишустин. Остальные четыре пограничных пункта, два на границе с Карелией и два – в Мурманской области, пока продолжат работу в прежнем режиме. Если мигранты появятся и там, границу полностью закроют.

Одновременно стало известно, что с 1 февраля 2024 года для проезда закроют МАПП «Ивангород» на границе Ленобласти и Эстонии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Автомобильный пропускной пункт уйдет на реконструкцию. Пересечь границу в Ивангороде можно будет только пешком. Власти Эстонии заявили, что также готовы закрыть границу с Россией в случае роста неконтролируемой миграции.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах