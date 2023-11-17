Граница России на замке: Финляндия закрыла 4 пограничных пункта, на очереди – Эстония
Одновременно стало известно, что с 1 февраля 2024 года для проезда закроют МАПП «Ивангород» на границе Ленобласти и Эстонии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Автомобильный пропускной пункт уйдет на реконструкцию. Пересечь границу в Ивангороде можно будет только пешком. Власти Эстонии заявили, что также готовы закрыть границу с Россией в случае роста неконтролируемой миграции.
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17.11.2023, 08:35
Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) назвала имена трех финалистов в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
17.11.2023, 08:05
Представлен Subaru Forester нового поколения с дизайном 10-летней давности
На международном автосалоне в Лос-Анджелесе компания Subaru представила кроссовер Forester шестого поколения. Дизайн новинки многих неприятно удивил. Спереди он похож на Toyota RAV4, замаскированный под «пятый» Explorer 2010 года, сзади – на «третий» Mitsubishi Outlander образца 2012 года.Читать далее
-
17.11.2023, 07:26
В Чечне будут собирать боевые УАЗы
На автозаводе «Чеченавто» сейчас налажена сборка популярных отечественных легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, а также коммерческих ГАЗелей Next. В ближайшее время к ним присоединятся более серьезные машины.Читать далее
-
16.11.2023, 17:36
Российские автомобилисты все чаще заказывают криогенный бластинг: что это такое?
Цены на новые автомобили постоянно растут. Машина вновь превращается в роскошь из средства передвижения. Не имея возможности купить новый автомобиль, люди пытаются всеми силами продлить жизнь старому. Набирают популярность услуги детейлинг-центров. В последнее время модным стало заказывать криогенный бластинг.Читать далее
-
16.11.2023, 16:08
Какие автомобили подешевели в России в ноябре 2023 года
Пока большинство автопроизводителей регулярно поднимают цены на свои автомобили, четыре марки в ноябре решили их снизить. Размер скидки в зависимости от модели составил от 70 до 130 тысяч рублей.Читать далее
-
16.11.2023, 15:19
Когда и зачем надо проверять компрессию двигателя?
Давление, которое образуется в цилиндрах в момент, когда поршень достигает верхней точки, называется компрессией двигателя. Этот показатель важен для оценки состояния силового агрегата.Читать далее
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