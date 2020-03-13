13 марта 2020, 13:37
Гран-при Австралии все-таки отменили
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Международная автомобильная федерация (FIA) сообщила об отмене первого этапа чемпионата Формулы-1, который должен был сегодня стартовать в Австралии. Накануне появилась информация минимум об одном заболевшем в команде McLaren Racing.
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Команда McLaren Racing снялась с гонки. Руководители оставшихся девяти команд провели накануне встречу с представителями Liberty Media и FIA. Решение об отмене гонки было принято не единогласно, а простым большинством голосов. Рисковать здоровьем зрителей и членов гоночных команд не будут. Кроме того, было бы нечестно проводить гонку без McLaren Racing. Всем болельщикам, купившим билеты, деньги вернут в полном объеме.
Следующий по расписанию этап Гран-при должен пройти в Бахрейне с 20 по 22 марта, а затем 3 – 5 апреля во Вьетнаме. Но обе гонки теперь также оказались под угрозой срыва. Команда McLaren Racing из-за двухнедельного карантина точно не сможет приехать в Бахрейн. Вьетнам же находится в непосредственной близости от Китая – эпицентра коронавирусной пандемии. Четвертый этап чемпионата, Гран-при Китая (17-19 апреля) уже давно отменен. Не исключено, что в 2020 году сезон для гонщиков Формулы-1 начнется только 1 мая в Нидерландах.
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Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
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Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
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