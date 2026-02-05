Почему возвращение этапа Формулы-1 в Южную Африку снова откладывается и что мешает проведению гонки

Гран-при Формулы-1 в ЮАР не состоится в 2027 году: перенос на 2028–2029 обсуждается

Южная Африка вновь оказалась вне календаря Формулы-1: этап, которого ждали почти 30 лет, не состоится в 2027 году. Власти страны признали, что переговоры затянулись, а надежды на скорое возвращение гонки пока не оправдались. Почему это важно для мирового автоспорта - в нашем материале.

Новость о том, что этап Формулы-1 в Южной Африке не состоится в 2027 году, стала неожиданным ударом для поклонников автоспорта и для самой страны. Южная Африка не принимала у себя королевские гонки с 1993 года, и в последние годы надежда на возвращение Гран-при казалась как никогда близкой. Однако теперь официально подтверждено: в ближайшие два года болельщикам вновь следует ждать.

Причина такого решения кроется не только в сложных переговорах между организаторами и властями, но и в ряде политических и экономических факторов. Министр спорта ЮАР Гейтон Маккензи открыто признался, что, несмотря на все усилия, согласовать проведение этапов в 2027 году не удалось. Теперь внимание переключается на 2028–2029 годы.

Интерес к возвращению Формулы-1 в Африку подогревает не только ностальгию по классическим гонкам на трассе Кьялами, но и желание расширить географию чемпионата. Для самой ЮАР - это шанс выйти на мировую арену, привлечь инвестиции и туристов, а для Формулы-1 - возможность выйти на новый рынок и укрепить позиции на континенте, где автоспорт традиционно не был в центре внимания.

Однако, как показывает практика, одних амбиций недостаточно. В последние годы рейтинг между лидерами Формулы-1 и южноафриканскими властями не раз заходил в тупик. Причины - разногласия по финансированию, вопросы безопасности, инфраструктурные сложности и политические тонкости. Несмотря на то, что в 2022 году казалось, что этап вот-вот состоится в календаре, каждый раз процесс останавливался на финальной стадии.

Сейчас, по словам министра спорта, работа по возвращению Гран-при продолжается, но чередуются смены. Это вызывает разочарование не только у болельщиков, но и у представителей бизнеса, которые рассчитывают на приток инвестиций и развитие региона. Формула-1 – это не просто гонка, а масштабное событие, способное изменить жизнь целого города. Но пока все остается на уровне планов и обещаний.

Возвращение этапа Формулы-1 в ЮАР в календарь гонок, несмотря на поддержку властей и интерес организаторов, сталкивается со значительными бюрократическими и финансовыми трудностями. Ситуация осложняется тем, что инфраструктура страны в целом не соответствует уровню мирового автоспорта. Тем не менее, надежды на возрождение Гран-при в Африке сохраняются. Дискуссии продолжаются, и есть вероятность, что уже в 2028 или 2029 году болельщики смогут увидеть долгожданную гонку на африканском континенте.