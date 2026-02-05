Почему возвращение этапа Формулы-1 в Южную Африку снова откладывается и что мешает проведению гонки

5 февраля 2026, 05:29
Гран-при Формулы-1 в ЮАР не состоится в 2027 году: перенос на 2028–2029 обсуждается
Южная Африка вновь оказалась вне календаря Формулы-1: этап, которого ждали почти 30 лет, не состоится в 2027 году. Власти страны признали, что переговоры затянулись, а надежды на скорое возвращение гонки пока не оправдались. Почему это важно для мирового автоспорта - в нашем материале.
Новость о том, что этап Формулы-1 в Южной Африке не состоится в 2027 году, стала неожиданным ударом для поклонников автоспорта и для самой страны. Южная Африка не принимала у себя королевские гонки с 1993 года, и в последние годы надежда на возвращение Гран-при казалась как никогда близкой. Однако теперь официально подтверждено: в ближайшие два года болельщикам вновь следует ждать.
Причина такого решения кроется не только в сложных переговорах между организаторами и властями, но и в ряде политических и экономических факторов. Министр спорта ЮАР Гейтон Маккензи открыто признался, что, несмотря на все усилия, согласовать проведение этапов в 2027 году не удалось. Теперь внимание переключается на 2028–2029 годы.
Интерес к возвращению Формулы-1 в Африку подогревает не только ностальгию по классическим гонкам на трассе Кьялами, но и желание расширить географию чемпионата. Для самой ЮАР - это шанс выйти на мировую арену, привлечь инвестиции и туристов, а для Формулы-1 - возможность выйти на новый рынок и укрепить позиции на континенте, где автоспорт традиционно не был в центре внимания.
Однако, как показывает практика, одних амбиций недостаточно. В последние годы рейтинг между лидерами Формулы-1 и южноафриканскими властями не раз заходил в тупик. Причины - разногласия по финансированию, вопросы безопасности, инфраструктурные сложности и политические тонкости. Несмотря на то, что в 2022 году казалось, что этап вот-вот состоится в календаре, каждый раз процесс останавливался на финальной стадии.
Сейчас, по словам министра спорта, работа по возвращению Гран-при продолжается, но чередуются смены. Это вызывает разочарование не только у болельщиков, но и у представителей бизнеса, которые рассчитывают на приток инвестиций и развитие региона. Формула-1 – это не просто гонка, а масштабное событие, способное изменить жизнь целого города. Но пока все остается на уровне планов и обещаний.
Возвращение этапа Формулы-1 в ЮАР в календарь гонок, несмотря на поддержку властей и интерес организаторов, сталкивается со значительными бюрократическими и финансовыми трудностями. Ситуация осложняется тем, что инфраструктура страны в целом не соответствует уровню мирового автоспорта. Тем не менее, надежды на возрождение Гран-при в Африке сохраняются. Дискуссии продолжаются, и есть вероятность, что уже в 2028 или 2029 году болельщики смогут увидеть долгожданную гонку на африканском континенте.
Похожие материалы
-
05.02.2026, 05:23
Легенда хот-роддинга: как Эд Искендерян изменил автомобильный мир навсегда
История Эда Искендеряна - это не просто биография, а целая эпоха в американском автоспорте. Его подходы и изобретения до сих пор вызывают уважение у профессионалов и энтузиастов. Разбираемся, почему его имя стало символом перемен.Читать далее
-
05.02.2026, 05:05
Искусственный интеллект впервые самостоятельно проложил маршрут для марсохода
Впервые искусственный интеллект взял на себя задачу планирования маршрута для марсохода, что может изменить всю стратегию освоения других планет. Эксперты отмечают, что это событие способно повлиять на будущее космических миссий и снизить зависимость от человеческого фактора.Читать далее
-
04.02.2026, 23:29
Какие скрытые сигналы используют водители: значение поднятой ладони и других жестов
Водители общаются без слов, используя особые сигналы. Эти знаки помогают избежать недоразумений. Понять их не всегда просто. Разбираемся, что означают популярные жесты на дороге.Читать далее
-
04.02.2026, 22:59
Автомобиль дешевле телефона: что ждет покупателей на вторичном рынке
В Омске можно купить авто по цене ниже смартфона. Но за низкой стоимостью скрыты подводные камни. Покупка требует времени и вложений. Не все машины пригодны для езды.Читать далее
-
04.02.2026, 22:45
Рынок новых авто в Беларуси: январское падение на 40% и неожиданный рост местных брендов
Вышло исследование: в январе 2026 года рынок новых легковых автомобилей в Беларуси обрушился на 40%. Однако местные производители не только удержались, но и усилили свои позиции. Что изменилось и какие последствия ждут покупателей — в материале.Читать далее
-
04.02.2026, 21:39
Aurus Merlon официально сертифицирован и готов к началу продаж
Российский электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию и теперь может поступить в продажу. Мало кто знает, что эта модель разрабатывалась специально для сопровождения кортежей первых лиц. Какие характеристики и особенности отличают новинку, и что это значит для рынка электромотоциклов в России - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 21:32
Эксперты усомнились в объективности рейтинга автошкол МВД: что изменится для водителей
Вышло исследование: эксперты подвергли критике свежие критерии МВД для оценки автошкол, считая их спорными и не отражающими реальное качество подготовки. Почему это может изменить рынок обучения и что ждет будущих водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
04.02.2026, 21:17
Рестайлинг Aurus Senat Limousine: новые параметры, масса и секреты брони
Вышло исследование: рестайлинг Aurus Senat Limousine 2024 года принес не только свежий дизайн, но и заметные перемены в размерах и массе. Мало кто знает, что часть характеристик до сих пор держится в секрете. Какие детали удалось выяснить и что это значит для российского автопрома - разбираемся подробно.Читать далее
-
04.02.2026, 21:07
MARSHALL представил новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы для российских грузовиков
MARSHALL расширил ассортимент запчастей для отечественных грузовиков и автобусов, добавив новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы. Какие модели получили обновления и что это значит для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.Читать далее
-
04.02.2026, 20:56
Рейтинг автошкол в России: новые критерии оценки и неожиданные последствия
МВД вводит новые правила оценки автошкол, которые могут изменить подход к обучению водителей. В расчет пойдут не только экзамены, но и статистика ДТП среди выпускников. Что грозит школам и ученикам - мало кто знает детали.Читать далее
