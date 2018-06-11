11 июня 2018, 13:46
Гран-при Канады: 50-ая победа Феттеля и очередной провал Williams
Трасса Формулы-1 в Монреале (Канада) требует не только мастерства гонщиков. Основная нагрузка ложится на двигатели и тормоза. Лучшим в минувший уикенд стал Себастьян Феттель. Это его 50-я победа за карьеру. Больше пока только у Алена Проста, Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.
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Команде Williams вновь не повезло. Канадец Лэнс Стролл, для которого трасса была «домашней» и который изначально имел неплохие шансы попасть в очковую зону, на первом же круге устроил аварию и сошел с дистанции, «забрав» с собой Брендона Хартли из Torro Rosso. За счет этого инцидента второй пилот Williams Сергей Сироткин оказался на 13-ой позиции. Но задержка в боксах и недостаточная скорость болида привели к тому, что россиянин откатился на последнее место.
Победа в Канаде вновь вывела Феттеля на первое место, хотя его отрыв от Хэмилтона минимальный – всего 1 очко. В кубке конструкторов Ferrari набрала дополнительные 5 очков и еще немного сократила отставание от лидера – команды Mercedes. Сейчас разрыв составляет всего 17 очков. Но в нынешнем сезоне ситуация непредсказуемо меняется каждую неделю. Следующий этап пройдет во Франции 24 июня.
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