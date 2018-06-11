11 июня 2018, 13:46

Гран-при Канады: 50-ая победа Феттеля и очередной провал Williams

Трасса Формулы-1 в Монреале (Канада) требует не только мастерства гонщиков. Основная нагрузка ложится на двигатели и тормоза. Лучшим в минувший уикенд стал Себастьян Феттель. Это его 50-я победа за карьеру. Больше пока только у Алена Проста, Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.
^
Гран-при Канады: 50-ая победа Феттеля и очередной провал Williams
Ранее мы писали
Прошедший в минувшие выходные очередной этап Формулы 1 был щедр на сюрпризы, хотя приятными они были далеко ...
Читать далее
Пилот Ferrari Себастьян Феттель завоевал поул-позицию и уверенно лидировал всю гонку. Его партнер по команде Кими Райкконен допустил ошибку в квалификации, стоившей ему в итоге места в тройке лидеров. Главный соперник Феттеля Льюис Хэмилтон (Mercedes), ехавший до пит-стопа четвертым, после выезда из боксов неожиданно пропустил вперед Риккардо и остался пятым. Макс Ферстаппен из Red Bull несколько раз яростно, но безуспешно атаковал ехавшего вторым Валттери Боттаса (Mercedes). По результатам гонки тройка лидеров не изменилась.

Команде Williams вновь не повезло. Канадец Лэнс Стролл, для которого трасса была «домашней» и который изначально имел неплохие шансы попасть в очковую зону, на первом же круге устроил аварию и сошел с дистанции, «забрав» с собой Брендона Хартли из Torro Rosso. За счет этого инцидента второй пилот Williams Сергей Сироткин оказался на 13-ой позиции. Но задержка в боксах и недостаточная скорость болида привели к тому, что россиянин откатился на последнее место.

Победа в Канаде вновь вывела Феттеля на первое место, хотя его отрыв от Хэмилтона минимальный – всего 1 очко. В кубке конструкторов Ferrari набрала дополнительные 5 очков и еще немного сократила отставание от лидера – команды Mercedes. Сейчас разрыв составляет всего 17 очков. Но в нынешнем сезоне ситуация непредсказуемо меняется каждую неделю. Следующий этап пройдет во Франции 24 июня.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Новости и статьи по теме
Чем хороши моторные масла с малой вязкостью?
11.06.2018, 12:22
Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
10.06.2018, 21:44
«Футбольные» магистрали СПб приведены в порядок. На окраинах - без перемен
09.06.2018, 12:30
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
07.06.2018, 17:51
«Глас народа»: змея на капоте, или Время катапультироваться
07.06.2018, 11:39
На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок
06.06.2018, 17:26
Новости и статьи по теме
Чем хороши моторные масла с малой вязкостью?
11.06.2018, 12:22
Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
10.06.2018, 21:44
«Футбольные» магистрали СПб приведены в порядок. На окраинах - без перемен
09.06.2018, 12:30
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
07.06.2018, 17:51
«Глас народа»: змея на капоте, или Время катапультироваться
07.06.2018, 11:39
На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок
06.06.2018, 17:26
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Сервис по шевроле
Недавно жене приобрел шевроле спарк, автомобиль хороший. Но вот в последнее время стала электрика подводить, часто перегорают габаритные огни. Ездили уже в два сервиса причину, так и не устранили. Может посоветуйте нормальный сервис именно по шевроле?
aRSENG
Антифриз
Как правильно залить антифриз? Куда заливать его необходимо? Какой антифриз лучше? Опытные, уже имеющие некоторый стаж водители давно знают ответ на этот вопрос. Более того, ничего сложного в сливе и заливе охлаждающей жидкости они не видят. Возможно кто нибудь поделится своим опытом?
Pi$tolet
Как узнать код магнитолы.
Магнитола Sony c307/ c214 V019893 Заранее спасибо!
Сергей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Гран-при Канады: 50-ая победа Феттеля и очередной провал Williams
{{material_123439}}Пилот Ferrari Себастьян Феттель завоевал поул-позицию и уверенно лидировал всю гонку. Его партнер по команде Кими Райкконен допустил ошибку в квалификации, стоившей ему в итоге места в тройке лидеров. Главный соперник Феттеля Льюис Хэмилтон (Mercedes), ехавший до пит-стопа четвертым, после выезда из боксов неожиданно пропустил вперед Риккардо и остался пятым. Макс Ферстаппен из Red Bull несколько раз яростно, но безуспешно атаковал ехавшего вторым Валттери Боттаса (Mercedes). По результатам гонки тройка лидеров не изменилась.Команде Williams вновь не повезло. Канадец Лэнс Стролл, для которого трасса была «домашней» и который изначально имел неплохие шансы попасть в очковую зону, на первом же круге устроил аварию и сошел с дистанции, «забрав» с собой Брендона Хартли из Torro Rosso. За счет этого инцидента второй пилот Williams Сергей Сироткин оказался на 13-ой позиции. Но задержка в боксах и недостаточная скорость болида привели к тому, что россиянин откатился на последнее место.Победа в Канаде вновь вывела Феттеля на первое место, хотя его отрыв от Хэмилтона минимальный – всего 1 очко. В кубке конструкторов Ferrari набрала дополнительные 5 очков и еще немного сократила отставание от лидера – команды Mercedes. Сейчас разрыв составляет всего 17 очков. Но в нынешнем сезоне ситуация непредсказуемо меняется каждую неделю. Следующий этап пройдет во Франции 24 июня.
2018-06-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Самара Пятигорск Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG