20 марта 2020, 21:05
Гран-при Монако Формулы-1 перенесли из-за заболевшего коронавирусом князя Альберта II
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Фото: tripstore.by
В Монако объявили об отмене Гран-при Формулы-1, FIA отказалась от проведения этапа гонок после того, как им стало известно, что у князя Альберта II диагностирован коронавирус.
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Первой жертвой COVID-19 стал Гран-при Китая, который должен был состояться в Шанхае с 17 по 19 апреля. Такая же участь постигла и Гран-при Австралии, где гонки отменили накануне вечером. Далее последовали переносы Гран-при Бахрейна и Вьетнама. От распространения вирусной инфекции пострадала Формула-Е, WEC и чемпионат Moto GP. Марафон «24 часа Ле-Мана» перенесли с 13-14 июня на 19-20 сентября.
Напомним, что Гран-при Монако должен был состояться 21-24 мая, но 19 марта FIA объявила о том, что гонка переносится на неопределенный срок. Следующий раз княжество примет Королевские гонки не раньше следующего года. В связи с развивающимися событиями всемирный совет FIA также принял решение о переносе летнего перерыва с августа на апрель.
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Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
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ну не знаю, это если только наличка карман давит, сколько народу без зп сейчас дома сидят, сомневаюсь, что авто как пирожки начнут расхватывать. Если бы просто рубль рухнул, то да, а в купе с коронавирусом этим, точнее паники, которую вокруг нагоняют, брать авто...
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