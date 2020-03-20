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20 марта 2020, 21:05

Гран-при Монако Формулы-1 перенесли из-за заболевшего коронавирусом князя Альберта II

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Фото: tripstore.by
В Монако объявили об отмене Гран-при Формулы-1, FIA отказалась от проведения этапа гонок после того, как им стало известно, что у князя Альберта II диагностирован коронавирус.
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Гонку в Монако отменили впервые за 66 лет. Впервые страна стала участником мероприятия в 1950 году, а спустя четыре года не пропускала ни одного Гран-при. Причиной отмены стала пандемия вирусной инфекции. На этот раз коронавирус был обнаружен у князя Альберта II. Монарху 64 года и он ярый поклонник болидов и Формулы-1, князь ежегодно вручал кубок победителю. 

Первой жертвой COVID-19 стал Гран-при Китая, который должен был состояться в Шанхае с 17 по 19 апреля. Такая же участь постигла и Гран-при Австралии, где гонки отменили накануне вечером. Далее последовали переносы Гран-при Бахрейна и Вьетнама. От распространения вирусной инфекции пострадала Формула-Е, WEC и чемпионат Moto GP. Марафон «24 часа Ле-Мана» перенесли с 13-14 июня на 19-20 сентября.

Напомним, что Гран-при Монако должен был состояться 21-24 мая, но 19 марта FIA объявила о том, что гонка переносится на неопределенный срок. Следующий раз княжество примет Королевские гонки не раньше следующего года. В связи с развивающимися событиями всемирный совет FIA также принял решение о переносе летнего перерыва с августа на апрель.

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ну не знаю, это если только наличка карман давит, сколько народу без зп сейчас дома сидят, сомневаюсь, что авто как пирожки начнут расхватывать. Если бы просто рубль рухнул, то да, а в купе с коронавирусом этим, точнее паники, которую вокруг нагоняют, брать авто...
Наталья
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Гран-при Монако Формулы-1 перенесли из-за заболевшего коронавирусом князя Альберта II
{{material_129330}}Гонку в Монако отменили впервые за 66 лет. Впервые страна стала участником мероприятия в 1950 году, а спустя четыре года не пропускала ни одного Гран-при. Причиной отмены стала пандемия вирусной инфекции. На этот раз коронавирус был обнаружен у князя Альберта II. Монарху 64 года и он ярый поклонник болидов и Формулы-1, князь ежегодно вручал кубок победителю. Первой жертвой COVID-19 стал Гран-при Китая, который должен был состояться в Шанхае с 17 по 19 апреля. Такая же участь постигла и Гран-при Австралии, где гонки отменили накануне вечером. Далее последовали переносы Гран-при Бахрейна и Вьетнама. От распространения вирусной инфекции пострадала Формула-Е, WEC и чемпионат Moto GP. Марафон «24 часа Ле-Мана» перенесли с 13-14 июня на 19-20 сентября.Напомним, что Гран-при Монако должен был состояться 21-24 мая, но 19 марта FIA объявила о том, что гонка переносится на неопределенный срок. Следующий раз княжество примет Королевские гонки не раньше следующего года. В связи с развивающимися событиями всемирный совет FIA также принял решение о переносе летнего перерыва с августа на апрель.
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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