22 октября 2018, 00:15

Гран-при США: Хэмилтон пока не чемпион

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Пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону достаточно было опередить на американском этапе Себастьяна Феттеля из Ferrari на 8 очков, чтобы досрочно завоевать титул чемпиона. Но в Остине он увеличил отрыв лишь на 3 очка. Поэтому интрига сохраняется. Хотя бы формально.
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Гран-при США: Хэмилтон пока не чемпион
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Все решится 28 октября в Мексике. В принципе, Льюису Хэмилтону достаточно просто финишировать, чтобы подтвердить чемпионский титул. Поэтому не так уж важно, произошло это сегодня или через неделю. 

Но для пилота Ferrari Кими Райкконена нынешняя победа очень важна. Он не поднимался на первое место подиума с 2013 года, когда выиграл Гран-при Австралии. Возможна, сегодняшняя победа в Остине станет для финского пилота последней в карьере. Недавно стало известно, что Кими Райкконен уходит из команды Ferrari, хотя и не по своей воле. Следующие два сезона он будет выступать за Sauber.

Гонщиком дня безоговорочно был признан голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Перед началом гонки он был оштрафован на пять позиций на стартовой решетке из-за смены коробки передач. Стартовав с 18-й позиции Ферстаппен легко и непринужденно пробрался до второго места.

Российский пилот Williams Сергей Сироткин финишировал 15-м, опередив на одну строчку партнера по команде Лэнса Стролла, что само по себе уже достижение. Еще после квалификации Сергей сказал, что несмотря на проблемы с машиной он «выжал максимум из того, что было доступно».
По собственной информации 110km.ru
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Гран-при США: Хэмилтон пока не чемпион
{{material_124638}}Все решится 28 октября в Мексике. В принципе, Льюису Хэмилтону достаточно просто финишировать, чтобы подтвердить чемпионский титул. Поэтому не так уж важно, произошло это сегодня или через неделю. Но для пилота Ferrari Кими Райкконена нынешняя победа очень важна. Он не поднимался на первое место подиума с 2013 года, когда выиграл Гран-при Австралии. Возможна, сегодняшняя победа в Остине станет для финского пилота последней в карьере. Недавно стало известно, что Кими Райкконен уходит из команды Ferrari, хотя и не по своей воле. Следующие два сезона он будет выступать за Sauber.Гонщиком дня безоговорочно был признан голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Перед началом гонки он был оштрафован на пять позиций на стартовой решетке из-за смены коробки передач. Стартовав с 18-й позиции Ферстаппен легко и непринужденно пробрался до второго места.Российский пилот Williams Сергей Сироткин финишировал 15-м, опередив на одну строчку партнера по команде Лэнса Стролла, что само по себе уже достижение. Еще после квалификации Сергей сказал, что несмотря на проблемы с машиной он «выжал максимум из того, что было доступно».
2018-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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