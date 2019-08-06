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6 августа 2019, 11:43

Granta вновь стала бестселлером Lada

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Семейство Lada Granta удерживает звание самой продаваемой модели России. В июле 2019 года в нашей стране было продано 10 652 экземпляра «Гранта» или на 40,2% больше, чем в июле 2018-го. Аналогичные темпы роста зафиксированы и по итогам первых 7 месяцев.
Granta вновь стала бестселлером Lada

Фото взято из открытых источников

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С января по июль 2019 года российские дилеры Lada реализовали 203 672 легковых и легких коммерческих автомобиля или на 2,2% больше, чем годом ранее. В июле было продано 29 486 автомобилей Lada (+0,3%). Главным драйвером роста стало семейство Lada Granta, объемы продаж которого в июле выросли на 40,2% (до 10,7 тыс. экз.), а по итогам 7 месяцев – на 40,1% (до 74,6 тыс. экз.).

Второе место по продажам занимает Lada Vesta. В июле нынешнего года на этой модели остановили свой выбор 8 937 покупателей (-0,6%). Суммарный объем продаж с января по июль составил 64 721 экземпляр (+10,4%). Третье место досталось универсалам Lada Largus с показателем июльских продаж 3 718 автомобилей (+2,8%). За 7 месяцев 2019 года модель разошлась тиражом 24 380 экземпляров.

По собственной оценке АвтоВАЗа, доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам первых семи месяцев текущего года достигла 21% или на 1% больше, чем годом ранее. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
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Granta вновь стала бестселлером Lada
{{material_126831}}С января по июль 2019 года российские дилеры Lada реализовали 203 672 легковых и легких коммерческих автомобиля или на 2,2% больше, чем годом ранее. В июле было продано 29 486 автомобилей Lada (+0,3%). Главным драйвером роста стало семейство Lada Granta, объемы продаж которого в июле выросли на 40,2% (до 10,7 тыс. экз.), а по итогам 7 месяцев – на 40,1% (до 74,6 тыс. экз.).Второе место по продажам занимает Lada Vesta. В июле нынешнего года на этой модели остановили свой выбор 8 937 покупателей (-0,6%). Суммарный объем продаж с января по июль составил 64 721 экземпляр (+10,4%). Третье место досталось универсалам Lada Largus с показателем июльских продаж 3 718 автомобилей (+2,8%). За 7 месяцев 2019 года модель разошлась тиражом 24 380 экземпляров.По собственной оценке АвтоВАЗа, доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам первых семи месяцев текущего года достигла 21% или на 1% больше, чем годом ранее. 
2019-08-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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