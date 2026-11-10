Коррозия как аргумент: почему владелец Granta продал машину с пробегом 195 тыс. км и купил новую

10 ноября 2026, 06:32
Дешевле, чем «Искра»: почему владелец Granta остался верен модели
Дешевле, чем «Искра»: почему владелец Granta остался верен модели
Владелец Lada Granta 2018 года продал машину с пробегом 195 тыс. км из-за коррозии: просил 500 тыс. руб., после месяца ожидания уступил до 460 тыс. — ушла за неделю.
Владелец белой Lada Granta 2018 года с пробегом 195 тыс. км продал ее из-за коррозии: ржавчина появилась на рамке радиатора, изнутри капота, затем на порогах и дверях. За машину он просил 500 тыс. руб., перекупщики давали 250–300 тыс.; после месяца ожидания цена упала до 460 тыс., и автомобиль ушел за неделю без торга. Новую Granta он купил 1 310 000 руб., так что разница с продажей составила 850 тыс.
При выборе он не рассматривал подержанные авто, считая разумнее покупать новую по средствам. Иномарку в рамках бюджета он бы взял, но не хотел кредит ради работы. Думал об «Искре», однако седан в нужной комплектации стоил 1,55–1,65 млн руб., пустая версия не устроила, а Granta в хорошем оснащении покупалась за наличные. К тому же «Искра» — новая модель с неизвестным поведением при длительной эксплуатации, тогда как Granta давно запущена. Запчасти для Granta заметно дешевле — важный аргумент для долгого обслуживания вне дилерской сети.
Прежнюю машину он обслуживал в гаражном сервисе без привязки к регламенту, мыл на самообслуживании, антикор не делал; за восемь лет ДТП не было. Кроме расходников, за 195 тыс. км заменили прокладку ГБЦ, расширительный бачок, шаровые, ступичные подшипники, рулевые наконечники, стойки и втулки стабилизатора, передние амортизаторы, вентилятор отопителя, сцепление, модуль зажигания, стартер и генератор. Масло двигатель расходовал около 300 г на 10 тыс. км. Перед продажей владелец зашкурил и подкрасил очаги коррозии.
Новую Granta он заказал в максимальной комплектации «Клуб ММС»: 16-клапанный двигатель, подогрев лобового стекла, задние стеклоподъемники, камера и парктроники, круиз-контроль, климат-контроль. Седана в наличии не было, дилер предлагал лифтбек; предоплату внесли, обещали месяц, ждали полтора при лимите 90 дней. Подарков не было — коврики владелец купил отдельно. Новую машину также планирует обслуживать в гаражном сервисе: дилерские цены завышены.
Российские автомобили популярны не потому, что они лучше. Они популярны потому, что честно выполняют свою работу за те деньги, которые за них просят. Когда бюджет ограничен, а машина нужна каждый день, покупатель выбирает не престиж, а предсказуемые расходы и доступный ремонт. Пока это соотношение сохраняется, у Granta и ее родственников будет свой покупатель — практичный, расчетливый и не ждущий подарков от дилера.
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