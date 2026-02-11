Как Grasshopper 390ТМ меняет представление о путешествиях по бездорожью и комфорте в российских условиях

Grasshopper 390ТМ: российский прицеп-дача с независимой подвеской и дизельным отоплением

Grasshopper 390ТМ - новый отечественный прицеп-дача, который сочетает в себе проходимость, независимую подвеску и полный набор удобств для жизни. Модель подходит для категории В и рассчитана на суровые российские условия. В чем ее главные преимущества - разбираемся в деталях.

Grasshopper 390ТМ - не просто очередная прицеп-дача, а заметное событие для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать комфортом даже вдали от цивилизации. В условиях российских дорог и климата эта модель отличается не только практичностью, но и продуманной конструкцией, которая позволяет уверенно чувствовать себя на любой территории.

Главная особенность Grasshopper 390ТМ - независимая пружинная подвеска, способная «глотать» ямы и неровности, не допускающие ударов по корпусу. Каждое колесо работает автономно: если одно колесо попадает в выбоину, вторая сторона остается практически неподвижной. Подобный подход давно зарекомендовал себе в Австралии. Для российских реалий это решение оказалось как нельзя кстати - мебель и вещи внутри остаются на своих местах даже при поездке по ухабам, а прицеп не раскачивается и не трясется, как это часто бывает у конкурентов.

Фото: autoyahta.ru

Еще один важный момент - Grasshopper 390ТМ весит всего 550 кг, максимально разрешенная масса составляет 750 кг. Это означает, что для его буксировки подойдет любой автомобиль категории В, не требуется отдельная категория или специальное разрешение. Такой подход делает модель доступной, а также позволяет использовать ее с разными типами тягачей - от легковых машин до внедорожников.

Внутри прицепа предусмотрено все необходимое для комфортного проживания четырех человек. Трансформируемые спальные места позволяют рационально использовать пространство, а второй ярус выдерживает нагрузку до 140 кг. Для обогрева используется дизельный обогреватель мощностью 4 кВт, который работает даже при значительных морозах. Встроенный бойлер обеспечивает горячую воду, холодильник на 50 литров с отдельной морозильной камерой работает от 12В, что особенно удобно в автономных условиях.

Фото: autoyahta.ru

Система водоснабжения включает бак для чистой воды объемом 75 литров, а для гигиенических процедур предусмотрены душ и биотуалет на 20 литров. В комплектацию входят люки, окно и дверь с антимоскитными шторками, механическая ступенька, складная ручка на входе, дистанционное управление отопителем, аккумулятор на 100Ач и четыре USB-розетки. Для зонирования пространства предусмотрена межкомнатная шторка, что особенно актуально для семейных мероприятий.

Grasshopper 390ТМ отличается не только функциональностью, но и продуманными габаритами: общая длина с дышлом - 4600 мм, внутренняя длина - 3900 мм, ширина - 1990 мм, высота - 2520 мм, клиренс составляет внушительные 480 мм. Колеса 205х70 R15 с литыми дисками обеспечивают дополнительную устойчивость и проходимость на сложных участках.

Grasshopper 390ТМ - это пример того, как отечественные производители могут создавать современные решения, способные конкурировать с зарубежными аналогами и любыми запросами российских автолюбителей.