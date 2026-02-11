Ученые предложили альтернативу темной материи, которая меняет представления об устройстве Вселенной

Гравитация под подозрением: новая гипотеза может отменить темную материю

Вышло исследование: физики поставили под сомнение само существование темной материи. Неожиданный взгляд на гравитацию может перевернуть привычные представления о космосе. Почему это важно для науки и технологий - в материале.

Для российских автолюбителей, привыкших к точным расчетам и инженерной логике, новость о возможной ошибке в фундаментальных законах физики звучит как вызов. Если привычные представления о гравитации окажутся неверными, это может повлиять не только на космологию, но и на технологии будущего, включая транспорт и навигацию. Новое исследование ставит под сомнение существование темной материи - загадочного компонента, который, по расчетам, составляет большую часть массы Вселенной, но до сих пор не был обнаружен напрямую.

Темная материя десятилетиями оставалась одной из главных загадок современной науки. Ее существование предполагалось на основании того, что галактики вращаются слишком быстро - если бы их удерживала только видимая материя, они бы давно разлетелись. Однако прямых доказательств наличия частиц темной материи так и не появилось, несмотря на множество экспериментов и поисков. Это заставило некоторых ученых задуматься: а что, если сама гравитация ведет себя иначе на огромных расстояниях?

Именно такую идею выдвинул исследователь из Индии Наман Кумар, пишет издание space.com. Он предложил отказаться от поиска неуловимых частиц и пересмотреть законы гравитации на масштабах галактик и скоплений. По его расчетам, если сила притяжения меняется с расстоянием не так, как принято считать, то можно объяснить аномалии в движении звезд и галактик без привлечения темной материи. Это не просто теоретическая игра - речь идет о фундаментальном пересмотре устройства Вселенной.

Кумар использовал подход, основанный на квантовой теории поля, и рассмотрел, как гравитация может «ослабевать» или «усиливаться» на разных масштабах. В его модели гравитационная постоянная - та самая «Большая G» - становится переменной, зависящей от расстояния. В результате появляется новый тип силы, который на больших расстояниях ведет себя иначе, чем привычная нам гравитация. Такой подход позволяет объяснить, почему галактики не разваливаются, даже если в них нет скрытой массы.

Особое внимание ученый уделил так называемому инфракрасному диапазону - очень большим масштабам, где классические законы Ньютона могут давать сбои. В этой схеме гравитация становится более «дальнобойной», и это приводит к эффектам, которые раньше приписывали темной материи. Например, вращение галактик и искривление света при гравитационном линзировании можно объяснить без невидимых частиц.

Если гипотеза Кумара подтвердится, это может привести к настоящей революции в физике. Ведь темная материя - не просто абстракция, а основа современных космологических моделей. Ее «удаление» из уравнений заставит пересмотреть сценарии эволюции Вселенной, формирования галактик и даже происхождения крупных структур. При этом новая теория не противоречит наблюдениям ранней Вселенной - изменения в гравитации становятся заметны только на очень больших расстояниях и в поздние эпохи.

Следующий шаг - проверить, насколько новая модель согласуется с данными о гравитационном линзировании и распределении галактик. Если расчеты подтвердятся, ученым придется признать: многие эффекты, которые считались проявлением темной материи, на самом деле могут быть следствием сложного поведения самой гравитации. Это открывает путь к новым технологиям и пересмотру привычных представлений о мире.

В любом случае, даже если теория Кумара не заменит полностью концепцию темной материи, она уже заставила научное сообщество задуматься о скрытых возможностях гравитации. Возможно, именно в этих нюансах кроется ключ к разгадке самых масштабных тайн Вселенной.