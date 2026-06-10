Китайский Great Wall показал уникальный автодом на шасси пикапа Shanhai Poer — что известно о комплектациях и особенностях

10 июня 2026, 20:28
Great Wall готовит к запуску автодом на базе Shanhai Poer с дизельным мотором 2,4 л
Great Wall готовит к запуску автодом на базе Shanhai Poer с дизельным мотором 2,4 л
Great Wall выводит на рынок необычный автодом на шасси Shanhai Poer, который уже проходит испытания в Китае. Модель выделяется дизельным двигателем 2,4 л, полным приводом и продуманным интерьером, что может изменить рынок автодомов в России.
Появление нового автодома Great Wall на базе пикапа Shanhai Poer уже вызвало интерес среди автолюбителей и экспертов. Модель проходит испытания в Китае, включая зимние тесты, что говорит о серьёзной подготовке к эксплуатации в сложных климатических условиях. В условиях растущего интереса к автодомам и самостоятельным путешествиям, особенно в России, такой продукт может стать знаковым событием для рынка.
Главная особенность новинки — сочетание прочной рамной конструкции и полного привода, что позволяет использовать автодом не только на асфальте, но и на бездорожье. В отличие от других моделей Great Wall, здесь установлен дизельный двигатель объёмом 2,4 литра, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Такой тандем обеспечивает уверенное движение на дальние расстояния и комфорт в пути.
Внутреннее пространство автодома продумано до мелочей: на рендерах представлены разные варианты отделки, что даёт будущим владельцам свободу выбора. В комплектацию входят кран с мойкой, плита, столик, пара кресел, полуторная кровать, отдельная душевая и даже стиральная машина. Подобный набор опций редко встречается в автодомах на базе пикапов, что делает модель особенно привлекательной для тех, кто ценит автономность и комфорт.
Судя по имеющимся данным, Great Wall демонстрирует практичность и универсальность. Новый автодом — это не просто транспорт, а полноценный дом на колёсах, рассчитанный на суровые условия и длительные поездки. Важно отметить, что в России интерес к частным автомобилям стабильно растёт, и появление такой модели может усилить конкуренцию среди производителей автодомов.
Сегмент автодомов в России развивается быстрыми темпами, особенно на фоне ограничений международной активности и популярности внутреннего туризма. Большинство автодомов на базе пикапов оснащены менее мощными моторами и имеют ограниченный набор бытовых опций. Новинка Great Wall может изменить представление о возможностях техники такого класса, предлагая больший комфорт и автономность для российских путешественников.
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