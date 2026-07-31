Запас хода 1600 км: как гибридный Wey V8X может перевернуть рынок премиальных авто

Great Wall готовит кроссовер Wey V8X для России: новые детали о запуске

Китайский автогигант Great Wall официально подтвердил расширение линейки Wey в России. Уже в этом году появится Wey V9X, а в 2027-м на рынок выйдет долгожданный V8X. Почему эта новость может повлиять на выбор российских автолюбителей и какие технологии скрывает новинка - разбираемся подробно.

Китайский автогигант Great Wall официально подтвердил расширение линейки Wey в России. Уже в этом году появится Wey V9X, а в 2027-м на рынок выйдет долгожданный V8X. Почему эта новость может повлиять на выбор российских автолюбителей и какие технологии скрывает новинка - разбираемся подробно.

Появление новых моделей Wey на российском рынке - событие, которое может заметно изменить расстановку сил среди премиальных кроссоверов. Для многих водителей это шанс получить доступ к современным гибридным технологиям, которые до сих пор были представлены в России весьма ограниченно. Как сообщает «Российская Газета», Great Wall официально подтвердил планы по расширению модельного ряда Wey, что говорит о серьезных намерениях компании закрепиться в сегменте высокотехнологичных автомобилей.

До конца текущего года в продаже появится Wey V9X, а уже в следующем году ожидается дебют Wey V8X. Последний был впервые показан на Пекинском автосалоне весной и сразу привлек внимание своими размерами и техническими решениями. Габариты V8X составляют 5125х2025х1821 мм, а колесная база достигает 3050 мм - это делает модель одной из самых просторных в классе. Под капотом - гибридная система Hi4, сочетающая бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра (170 л.с.) и два электродвигателя. Заявленный запас хода на одной заправке и зарядке - до 1600 км, что выделяет V8X среди конкурентов.

Производитель позиционирует Wey V8X как автомобиль с премиальным оснащением и расширенным набором электронных функций. В Китае уже стартовали предзаказы, однако цены пока держатся в секрете. Для российского рынка точные характеристики и комплектации еще не раскрыты, но эксперты ожидают, что основные параметры останутся близкими к китайской версии. Для сравнения: Wey V9X в КНР стоит от 332 до 390 тысяч юаней (примерно 3,9-4,6 млн рублей по текущему курсу).

На сегодняшний день в России доступны кроссоверы Wey 05 и 07, а также минивэн Wey 80. Расширение линейки может усилить позиции бренда на фоне растущего интереса к китайским автомобилям и гибридным технологиям. По мнению специалистов, появление V8X способно привлечь новую аудиторию, которая ищет сочетание технологичности, дальнего хода и премиального уровня комфорта. Важно отметить, что Wey активно конкурирует с другими китайскими марками, которые также выводят на рынок новые модели - например, недавно GAC представила суббренд Ray, что вызвало немалый интерес среди российских дилеров (подробнее о запуске Ray и его перспективах).

В целом, стратегия Great Wall по расширению присутствия Wey в России может указывать на долгосрочные планы компании и растущий спрос на современные гибридные автомобили. Для покупателей это означает больше выбора в сегменте премиальных кроссоверов, а для рынка - усиление конкуренции и появление новых технологических стандартов. Судя по имеющимся данным, Wey V8X способен стать одной из самых интересных новинок 2027 года для тех, кто ценит дальнобойность, инновации и комфорт.