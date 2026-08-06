Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 12:55

Great Wall H10: старт продаж нового внедорожника с рекордной прочностью и запасом хода

Great Wall H10: старт продаж нового внедорожника с рекордной прочностью и запасом хода

За цену седана — внедорожник будущего: 598 сил и «умный» автопилот. Первый взгляд на Haval H10

Great Wall H10: старт продаж нового внедорожника с рекордной прочностью и запасом хода

В Китае начались продажи Great Wall H10 - внедорожника с уникальной прочностью кузова, современными системами безопасности и гибридной установкой. Новинка выделяется на фоне конкурентов и может изменить расстановку сил на рынке SUV.

В Китае начались продажи Great Wall H10 - внедорожника с уникальной прочностью кузова, современными системами безопасности и гибридной установкой. Новинка выделяется на фоне конкурентов и может изменить расстановку сил на рынке SUV.

Появление Great Wall H10 (Haval H10) на китайском рынке сразу привлекло внимание автолюбителей и экспертов. Причина – сочетание высокой прочности конструкции, современных технологий и гибридной силовой установки, что редко встречается в сегменте дорогих внедорожников. Уже на старте продаж модель получила цену от 201 800 юаней (примерно 2,42 млн рублей), а также технические решения, которые могут задать новые стандарты для внедорожников.

Каркас кузова Great Wall H10 выполнен с применением девяти горизонтальных и шести вертикальных элементов, причем более 80% конструкции – это высокопрочная сталь. Ключевые детали, такие как стойки и балки, изготовлены из горячеформованной стали с пределом прочности 2000 МПа. Это обеспечивает жесткость на кручение 40 861 Нм/град, что заметно превосходит показатели большинства конкурентов, включая модели Haval.

Безопасность в салоне обеспечивается за счет крупных подушек, защищающих всех пассажиров, включая третий ряд. Электроника внедорожника интегрирована с лидаром, камерами и датчиками, что позволяет системе обеспечивать круговой обзор: 250 метров вперед, 120 метров по бокам и 150 метров назад. Автомобиль научился самостоятельно выполнять маневры при парковке, выезде со стоянок и даже на перекрестках, что обеспечивает высокий уровень автоматизации и заботу о безопасности.

Габариты Great Wall H10 имеют размеры: длина 5138 мм, ширина 2050 мм, высота 1970 мм, колесная база 3000 мм. Клиренс составляет 220 мм, что позволяет уверенно чувствовать себя на бездорожье. В салоне – три ряда кожаных сидений с 11-слойной структурой, 42 зоны для хранения вещей и электроприводы регулировки спинок задних кресел (от 90 до 110 градусов). Объем багажника варьируется от 316 до 1885 литров в зависимости от комплектации.

В оснащении – сенсорный экран 15,6 дюйма, проекционный дисплей 29 дюймов, цифровая приборная панель 10,25 дюйма и потолочный монитор 17,3 дюйма. За комфорт отвечают климатическая система и аудиокомплекс с 21 динамиком мощностью 1560 Вт. Подобный набор опций редко встречается даже в премиальном сегменте.

Техническая часть – гибридная установка с 1,5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями, суммарно выдающими до 598 л.с. и 722 Нм. Внедорожник оснащен 4-ступенчатой коробкой передач, полным приводом с электронно-блокируемым задним дифференциалом и аккумулятором, обеспечивающим пробег до 232 км на электротяге. Общий запас хода без дозаправки – до 1404 км, что является одним из лучших показателей в классе.

Great Wall (HavalH10 может стать ведущим игроком не только на китайском, но и на российском рынке, опережая растущий интерес к большим внедорожникам с гибридными технологиями. В условиях российских дорог и климата такие характеристики, как высокий клиренс, прочный кузов и расширенные системы безопасности, выглядят особенно актуально. Если судить по представленным данным, модель сможет конкурировать с признанными лидерами сегмента и задавать новые стандарты для будущих моделей.

Интересно, что эксперты отмечают: внимательное обслуживание и внимание к деталям, например, регулярная смазка узлов, могут значительно продлить срок службы даже самых современных автомобилей. Об этом говорится в материале, посвященном основным деталям авто, требующим ухода - подробнее о важных тонкостях эксплуатации .

Упомянутые марки: Great Wall, Haval
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