Почему Great Wall остановил продажи популярного пикапа

Great Wall KingKong Poer исчез с российского рынка: поставки остановлены

Неожиданно для многих, популярный пикап Great Wall KingKong Poer больше не продается в России. Модель исчезла с сайтов дилеров, а компания объяснила причины такого шага. Что будет с сервисом и запчастями, какие риски ждут владельцев - разбираемся, почему ситуация обострилась именно сейчас.

Для российских автолюбителей новость о приостановке продаж Great Wall KingKong Poer стала настоящим сюрпризом. Еще недавно эта модель считалась самой востребованной среди пикапов, а теперь ее невозможно найти ни на официальном сайте, ни в разделе автомобилей в наличии. Как сообщает «Российская Газета», страница KingKong Poer полностью исчезла из онлайн-каталога, а дилеры прекратили прием новых заказов.

В представительстве бренда подтвердили: поставки Great Wall KingKong Poer в Россию временно остановлены. Причина - изменившаяся рыночная ситуация и падение спроса на отдельные модели. По словам пресс-службы, компания решила сосредоточиться на продвижении только одной модели в сегменте пикапов - Great Wall Poer. Такой шаг объясняется желанием сохранить устойчивое положение на рынке и не распылять ресурсы.

Впрочем, в GWM не исключают, что KingKong Poer может вернуться в российскую линейку, если ситуация изменится. Решение о возобновлении поставок будет зависеть от целого ряда факторов: динамики спроса, ценовой политики и общей конъюнктуры рынка. Пока же компания внимательно следит за развитием событий и готова оперативно реагировать на перемены.

Несмотря на прекращение продаж, владельцы KingKong Poer могут не переживать за обслуживание своих автомобилей. Все гарантийные и сервисные обязательства сохраняются, а дилерские центры Haval City продолжают выполнять послепродажное обслуживание и поставку оригинальных запчастей. Это особенно важно на фоне недавних опасений, что некоторые китайские бренды могут столкнуться с дефицитом деталей - как уже обсуждалось в материале о рисках для владельцев ряда марок, где эксперты объясняли, почему ситуация с запчастями может стать критичной.

KingKong Poer дебютировал на российском рынке весной 2023 года, сменив модель Wingle 7. Для России поставлялась удлиненная версия: длина - 5641 мм, ширина - 1880 мм, высота - 1815 мм, размеры грузовой платформы - 1820х1500х495 мм. Под капотом - два варианта двухлитровых турбомоторов: дизель на 150 л.с. и 400 Нм, бензиновый на 190 л.с. и 360 Нм. Оба агрегата сочетались с 6-ступенчатой механикой и полным приводом Part-time с жестко подключаемым передним мостом, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

В 2024 году KingKong Poer стал самым продаваемым пикапом в России - реализовано почти 6 тысяч машин. Однако уже в 2025-м спрос резко упал: дилеры продали менее тысячи экземпляров. Эксперты связывают это с изменением предпочтений покупателей, ростом цен и появлением новых конкурентов на рынке.

Сейчас российские автолюбители вынуждены искать альтернативы среди других моделей, а дилеры пересматривают свои стратегии. Остается только наблюдать, как изменится рынок пикапов в ближайшие месяцы и вернется ли KingKong Poer в салоны страны.