22 января 2020, 17:05
Great Wall Motor покупает завод General Motors в Индии
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Фото: automoblog.net
Китайский концерн Great Wall Motor подписал договор о покупке завода General Motors в штате Махараштра на западе Индии. Здесь планируют выпускать вседорожники Haval и электрическую линейку Great Wall.
Фото: Haval
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Подписанный договор о приобретении завода General Motors в штате Махараштра теперь должны одобрить индийские власти. Как ожидается, сделка по покупке предприятия будет завершена в первой половине 2020 года, после чего китайский автоконцерн начнет претворять в жизнь план по завоеванию автомобильного рынка Индии.
В начале февраля в Дели пройдет крупная международная автомобильная выставка Auto Expo 2020. Здесь китайский концерн представит вседорожники Haval и электрокары Great Wall. Какие из них первыми встанут на конвейер индийского завода, пока неизвестно. Но в любом случае, запуск предприятия позволит создать в регионе новые рабочие места и способствовать развитию экономики штата.
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Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
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