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22 января 2020, 17:05

Great Wall Motor покупает завод General Motors в Индии

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Фото: automoblog.net
Китайский концерн Great Wall Motor подписал договор о покупке завода General Motors в штате Махараштра на западе Индии. Здесь планируют выпускать вседорожники Haval и электрическую линейку Great Wall.
Great Wall Motor покупает завод General Motors в Индии

Фото: Haval

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Покупка завода в Индии – важный шаг для китайского автопроизводителя. Он положит начало реализации амбициозной стратегии по глобализации автомобилей Great Wall Motor. Сейчас на индийском рынке наблюдается снижение продаж, но прогнозам экспертов, это лишь временное явление. К 2026 году Индия войдет в тройку крупнейших автомобильных рынков планеты, наряду с Китаем и США.

Подписанный договор о приобретении завода General Motors в штате Махараштра теперь должны одобрить индийские власти. Как ожидается, сделка по покупке предприятия будет завершена в первой половине 2020 года, после чего китайский автоконцерн начнет претворять в жизнь план по завоеванию автомобильного рынка Индии.

В начале февраля в Дели пройдет крупная международная автомобильная выставка Auto Expo 2020. Здесь китайский концерн представит вседорожники Haval и электрокары Great Wall. Какие из них первыми встанут на конвейер индийского завода, пока неизвестно. Но в любом случае, запуск предприятия позволит создать в регионе новые рабочие места и способствовать развитию экономики штата.


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Great Wall Motor покупает завод General Motors в Индии
{{material_127527}}Покупка завода в Индии – важный шаг для китайского автопроизводителя. Он положит начало реализации амбициозной стратегии по глобализации автомобилей Great Wall Motor. Сейчас на индийском рынке наблюдается снижение продаж, но прогнозам экспертов, это лишь временное явление. К 2026 году Индия войдет в тройку крупнейших автомобильных рынков планеты, наряду с Китаем и США.Подписанный договор о приобретении завода General Motors в штате Махараштра теперь должны одобрить индийские власти. Как ожидается, сделка по покупке предприятия будет завершена в первой половине 2020 года, после чего китайский автоконцерн начнет претворять в жизнь план по завоеванию автомобильного рынка Индии.В начале февраля в Дели пройдет крупная международная автомобильная выставка Auto Expo 2020. Здесь китайский концерн представит вседорожники Haval и электрокары Great Wall. Какие из них первыми встанут на конвейер индийского завода, пока неизвестно. Но в любом случае, запуск предприятия позволит создать в регионе новые рабочие места и способствовать развитию экономики штата.
2020-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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