28 июля 2017, 12:20
Great Wall обнародовала цены на кроссовер WEY VV5
Китайская компания Great Wall объявила предварительный прайс на премиальный паркетник WEY VV5 для домашнего рынка. По словам специалистов, новинка может конкурировать с японским Lexus NX.
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Габариты WEY VV5: длина - 4 462 мм, ширина - 1 857 мм, высота - 1 638 мм, колесная база - 2 680 мм.
Китайским покупателям кроссовер будет доступен в двух модификациях - обычной VV5c и спортивной VV5s. По предварительным данным, различия между вариациями только внешние. Список оборудования включает адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического торможения, светодиодную оптику и мультимедийный комплекс. Новая установка поддерживает связь со смартфонами и имеет экран на 12 дюймов. Также предусмотрена панорамная стеклянная крыша.
Старт продаж на китайском рынке запланирован на сентябрь 2017 года.
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