28 июля 2017, 12:20

Great Wall обнародовала цены на кроссовер WEY VV5

Китайская компания Great Wall объявила предварительный прайс на премиальный паркетник WEY VV5 для домашнего рынка. По словам специалистов, новинка может конкурировать с японским Lexus NX.
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Представители бренда сообщили, что для китайских покупателей цена составит от 120 000 юаней (1 058 000 рублей) до 160 000 юаней (1,41 млн в переводе на рубли). Инженеры снабдили модель 2-литровым турбированным дизельным двигателем с мощностью 197 л.с. Такой же силовой агрегат используется при производстве Haval H6. Трансмиссия представлена 7-диапазонной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод на автомобиле предусмотрен полный.

Габариты WEY VV5: длина - 4 462 мм, ширина - 1 857 мм, высота - 1 638 мм, колесная база - 2 680 мм.

Китайским покупателям кроссовер будет доступен в двух модификациях - обычной VV5c и спортивной VV5s. По предварительным данным, различия между вариациями только внешние. Список оборудования включает адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического торможения, светодиодную оптику и мультимедийный комплекс. Новая установка поддерживает связь со смартфонами и имеет экран на 12 дюймов. Также предусмотрена панорамная стеклянная крыша.

Старт продаж на китайском рынке запланирован на сентябрь 2017 года.

Новинки и концепт кары Грейт Вол

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Great Wall обнародовала цены на кроссовер WEY VV5
{{material_118361}}Представители бренда сообщили, что для китайских покупателей цена составит от 120 000 юаней (1 058 000 рублей) до 160 000 юаней (1,41 млн в переводе на рубли). Инженеры снабдили модель 2-литровым турбированным дизельным двигателем с мощностью 197 л.с. Такой же силовой агрегат используется при производстве Haval H6. Трансмиссия представлена 7-диапазонной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод на автомобиле предусмотрен полный.Габариты WEY VV5: длина - 4 462 мм, ширина - 1 857 мм, высота - 1 638 мм, колесная база - 2 680 мм.Китайским покупателям кроссовер будет доступен в двух модификациях - обычной VV5c и спортивной VV5s. По предварительным данным, различия между вариациями только внешние. Список оборудования включает адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического торможения, светодиодную оптику и мультимедийный комплекс. Новая установка поддерживает связь со смартфонами и имеет экран на 12 дюймов. Также предусмотрена панорамная стеклянная крыша.Старт продаж на китайском рынке запланирован на сентябрь 2017 года.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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