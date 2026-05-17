Мотоцикл с новым оппозитным V8 и караоке теперь доступен в России

Great Wall обновила Souo S2000: мотоцикл с уникальным мотором и караоке выходит в Россию

Great Wall удивила автолюбителей свежим обновлением для Souo S2000 Touring: теперь мотоцикл оснащен не только уникальным горизонтально-оппозитным двигателем, но и функцией караоке. В России модель ожидают к концу 2026 года. Почему это событие может изменить рынок и какие детали стоит знать - разбираемся подробно.

Российские мотоциклисты получили повод для обсуждений: Great Wall представила обновление для Souo S2000 Touring, который уже называют одним из самых необычных мотоциклов последних лет. Новая прошивка не только расширяет возможности цифровой приборной панели, но и добавляет функцию караоке - ранее такую опцию можно было встретить только в автомобилях бренда. Теперь владельцы смогут не просто наслаждаться поездкой, но и устраивать музыкальные паузы прямо на дороге.

Souo S2000 Touring выделяется на фоне конкурентов не только программными новшествами. Это единственный в мире мотоцикл, оснащенный 2,0-литровым горизонтально-оппозитным мотором, который развивает 153 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой DCT. Такой тандем обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 3,9 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. При этом мотоцикл весит 427 кг, что для такого класса техники считается внушительным показателем.

В Китае Souo S2000 Touring уже доступен по цене от 190 до 219 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 2,0-2,35 млн рублей. Габариты модели - 2690 х 925 х 1330 мм, колесная база - 1810 мм, а высота сиденья - 690 мм. В оснащении - медиасистема на базе Qualcomm Snapdragon 8155, подогрев сидений и рукояток, а также круиз-контроль. Особое внимание уделено цифровой панели: теперь она поддерживает две новые цветовые схемы, что позволяет персонализировать интерфейс под себя.

Интересно, что функция караоке, появившаяся в прошивке Souo S2000, ранее уже была реализована в автомобилях Great Wall. Теперь мотоциклисты смогут оценить этот необычный сервис, который, по мнению экспертов, способен стать новым трендом для техники премиум-класса. В условиях российской действительности, где дальние поездки на мотоцикле становятся все популярнее, подобные опции могут оказаться не просто развлечением, а способом сделать путешествие более комфортным и запоминающимся.

Ожидается, что Souo S2000 Touring официально появится на российском рынке к концу 2026 года. Это событие может стать заметным для отечественных любителей мотоциклов, ведь конкурентов с подобным сочетанием характеристик и оснащения на рынке практически нет.

Таким образом, появление Souo S2000 Touring с обновленной прошивкой и расширенным функционалом может задать новую планку для мотоциклов в России. Вопрос лишь в том, насколько быстро отечественные байкеры оценят необычные опции и готовы ли они платить за инновации, которые еще недавно казались фантастикой.