Мотоцикл с новым оппозитным V8 и караоке теперь доступен в России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

17 мая 2026, 18:58

Great Wall обновила Souo S2000: мотоцикл с уникальным мотором и караоке выходит в Россию

Great Wall обновила Souo S2000: мотоцикл с уникальным мотором и караоке выходит в Россию

Мотоцикл с новым оппозитным V8 и караоке теперь доступен в России

Great Wall обновила Souo S2000: мотоцикл с уникальным мотором и караоке выходит в Россию

Great Wall удивила автолюбителей свежим обновлением для Souo S2000 Touring: теперь мотоцикл оснащен не только уникальным горизонтально-оппозитным двигателем, но и функцией караоке. В России модель ожидают к концу 2026 года. Почему это событие может изменить рынок и какие детали стоит знать - разбираемся подробно.

Great Wall удивила автолюбителей свежим обновлением для Souo S2000 Touring: теперь мотоцикл оснащен не только уникальным горизонтально-оппозитным двигателем, но и функцией караоке. В России модель ожидают к концу 2026 года. Почему это событие может изменить рынок и какие детали стоит знать - разбираемся подробно.

Российские мотоциклисты получили повод для обсуждений: Great Wall представила обновление для Souo S2000 Touring, который уже называют одним из самых необычных мотоциклов последних лет. Новая прошивка не только расширяет возможности цифровой приборной панели, но и добавляет функцию караоке - ранее такую опцию можно было встретить только в автомобилях бренда. Теперь владельцы смогут не просто наслаждаться поездкой, но и устраивать музыкальные паузы прямо на дороге.

Souo S2000 Touring выделяется на фоне конкурентов не только программными новшествами. Это единственный в мире мотоцикл, оснащенный 2,0-литровым горизонтально-оппозитным мотором, который развивает 153 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой DCT. Такой тандем обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 3,9 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. При этом мотоцикл весит 427 кг, что для такого класса техники считается внушительным показателем.

В Китае Souo S2000 Touring уже доступен по цене от 190 до 219 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 2,0-2,35 млн рублей. Габариты модели - 2690 х 925 х 1330 мм, колесная база - 1810 мм, а высота сиденья - 690 мм. В оснащении - медиасистема на базе Qualcomm Snapdragon 8155, подогрев сидений и рукояток, а также круиз-контроль. Особое внимание уделено цифровой панели: теперь она поддерживает две новые цветовые схемы, что позволяет персонализировать интерфейс под себя.

Интересно, что функция караоке, появившаяся в прошивке Souo S2000, ранее уже была реализована в автомобилях Great Wall. Теперь мотоциклисты смогут оценить этот необычный сервис, который, по мнению экспертов, способен стать новым трендом для техники премиум-класса. В условиях российской действительности, где дальние поездки на мотоцикле становятся все популярнее, подобные опции могут оказаться не просто развлечением, а способом сделать путешествие более комфортным и запоминающимся.

Ожидается, что Souo S2000 Touring официально появится на российском рынке к концу 2026 года. Это событие может стать заметным для отечественных любителей мотоциклов, ведь конкурентов с подобным сочетанием характеристик и оснащения на рынке практически нет. К слову, интерес к необычным новинкам среди российских водителей растет: недавно на улицах Нижнего Новгорода был замечен новый седан, который также вызвал немало обсуждений - подробнее об этом можно узнать в материале о выходе Volga C50 на рынок.

Таким образом, появление Souo S2000 Touring с обновленной прошивкой и расширенным функционалом может задать новую планку для мотоциклов в России. Вопрос лишь в том, насколько быстро отечественные байкеры оценят необычные опции и готовы ли они платить за инновации, которые еще недавно казались фантастикой.

Упомянутые марки: Great Wall
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Грейт Вол

Похожие материалы Грейт Вол

9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Ростовская область Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться