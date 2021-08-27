27 августа 2021, 17:52
Great Wall официально представил кроссовер в ретро-стиле: китайцы уверяют, он похож на советский ГАЗ М-20
Концерн Great Wall Motor официально представил компактный кроссовер Wey V72, стилизованный под автомобили середины прошлого века. Презентацию провели в Музее ретро-автомобилей.
Дарья Климова Фото: autohome.com.cn
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Фото: autohome.com.cn
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Фото: autohome.com.cn
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Фото: autohome.com.cn
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Фото: autohome.com.cn
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Фото: autohome.com.cn
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Несмотря на ретро-стиль, оснащение у Wey V72 вполне современное: светодиодная оптика, три экрана на передней панели, электронные ассистенты и гибридная силовая установка на базе бензинового турбомотора. Пока кроссовер дебютировал в статусе прототипа. Серийную модель представят в следующем году.
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