Автодом GREAT WALL POER: автономка, полный привод и комфорт для круглогодичных путешеств

1 сентября 2026, 13:31
GREAT WALL POER 2023: дизельный автодом с АКПП и 4WD для российских дорог
GREAT WALL POER 2023: дизельный автодом с АКПП и 4WD для российских дорог
Автодом GREAT WALL POER 2023 года выделяется сочетанием дизельного двигателя 2.0 л, автоматической коробки передач и полного привода. Модель оснащена современными системами автономии и рассчитана на длительные поездки по России, что особенно актуально на фоне роста интереса к автопутешествиям.
Автодом GREAT WALL POER 2023 года сразу привлечёт внимание тех, кто ищет надёжное решение для путешествий по стране. В условиях, когда спрос на мобильные дома растёт, эта модель отличается сочетанием дизельного двигателя объёмом 2,0 литра (163 л. с.), автоматической коробкой передач и полным приводом 4WD. Такой набор характеристик позволяет уверенно чувствовать себя на трассе и вне асфальта, что особенно важно для российских дорог.
Комплектация автодома рассчитана на возможность автономного проживания. Внешне автомобиль оборудован маркизой, уличным освещением, выносным столом, наружной газовой печью и фаркопом. Внутри установлены литиевые батареи ёмкостью 840 А·ч, солнечные панели на 600 Вт и инвертор мощностью 3000 Вт — это обеспечивает независимость от внешних источников энергии. Для водоснабжения предусмотрены бак чистой воды на 150 литров и бак для серой воды на 50 литров. Дизельное отопление и встроенный кондиционер делают поездки комфортными в любое время года.
Категория B позволяет управлять этим транспортным средством большинству водителей без необходимости получать дополнительные права. Цена в 5 500 000 рублей за подержанный автодом с высоким уровнем оснащения выглядят конкурентоспособно на рынке.
Судя по комплектации, GREAT WALL POER 2023 может заинтересовать не только любителей автотуризма, но и тех, кто ищет универсальное решение для работы и отдыха. Важно отметить, что наличие солнечных панелей и мощных аккумуляторов позволяет использовать бытовую технику и поддерживать комфорт даже вдали от цивилизации. Для российского рынка это особенно актуально, учитывая большую протяжённость маршрутов и разнообразие климатических условий. В целом модель выглядит как сбалансированное предложение для тех, кто ценит свободу передвижения и автономность.
Интересно, что тенденция к развитию экосистем на колёсах наблюдается не только в России. Например, европейские производители также активно выводят на рынок новые модели, сочетающие классический дизайн и современные технологии, как это видно на примере ретро-байка Rieju Scrambler 607 .
Похожие материалы Грейт Вол
-
01.09.2026, 14:29
Mazda готовит масштабную смену концепции для крупных кроссоверов
Четыре крупных кроссовера Mazda не достигли плановых продаж и теперь ждут радикальных перемен. Модели CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 получат не только новый дизайн, но и принципиально иные силовые установки. Что изменится для покупателей и почему это важно именно сейчас - объясняем с деталями.Читать далее
-
01.09.2026, 14:01
Обновленный Avatr 11 стартовал в России: новые опции и детали для покупателей
В России начались продажи обновленного Avatr 11 - электрокроссовера, который получил заметные изменения в дизайне и оснащении. Мало кто знает, что теперь в комплектацию входят уникальные опции для комфорта и домашней зарядки. От 6 990 000 рублей: что еще изменилось и почему это важно для рынка электромобилей - объясняем подробно.Читать далее
-
01.09.2026, 13:53
Дилерские центры в России меняют формат: число контрактов выросло на 50%
На российском рынке дилерские центры все чаще превращаются в «коммунальные» шоурумы, объединяя под одной крышей сразу несколько марок. Мало кто знает, что за последние пять лет число дилерских соглашений выросло в полтора раза, а сами точки продаж почти не изменились. Какие перемены ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - объясняем с опорой на свежие данные и мнение специалистов.Читать далее
-
01.09.2026, 13:39
Dacia Sandero 2028: электроверсия и гибриды на платформе CMF-B
Dacia Sandero готовится к масштабному обновлению: в 2028 году модель впервые появится в полностью электрическом исполнении. При этом бензиновые версии не исчезнут, а станут экологичнее. Что изменится для покупателей и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.09.2026, 12:52
Какие новинки автосалона в Чэнду могут изменить рынок автомобилей в России
Автосалон в Чэнду представил ряд премьер, которые вызвали ажиотаж среди российских автолюбителей. Какие из этих моделей реально могут появиться у нас, а какие останутся редкостью? Эксперты объясняют, что мешает официальным поставкам и какие нюансы стоит учитывать при выборе. Не все новинки окажутся доступны, и это важно знать именно сейчас.Читать далее
-
01.09.2026, 12:24
Уникальный автодом на базе прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года появился на рынке
В Барнауле выставлен на продажу уникальный автодом на шасси Нефаз 4208-10-41 2016 года. Модель выделяется продуманной автономией, премиальной отделкой и возможностью перевозки техники, что делает ее актуальной для любителей длительных поездок и охоты.Читать далее
-
01.09.2026, 11:40
Tenet T8 2026: опыт владения и реальные нюансы выбора нового авто
Российский рынок новых автомобилей меняется: выбор все чаще падает на китайские бренды. Владелец новенького Tenet T8 из Улан-Удэ делится свежими впечатлениями и объясняет, почему отказался от других популярных моделей. Какие детали часто упускают при покупке, и что может удивить даже опытных автолюбителей - рассказываем с экспертной точки зрения. Не прошли мимо и подводные камни, которые мало кто учитывает.Читать далее
-
01.09.2026, 10:48
KAMA: автодом с дизельным отоплением, литиевыми батареями и пробегом 31 000 км
Автодом KAMA 2023 года выделяется сочетанием современного оснащения и практичных решений для путешествий по России. Модель с литиевыми батареями, солнечными панелями и дизельным отоплением может заинтересовать тех, кто ищет автономность и комфорт в дороге. Важно знать, какие особенности отличают этот вариант от конкурентов.Читать далее
-
01.09.2026, 10:37
Восемь ключевых особенностей кроссовера TENET T8: что изменилось за год
Модель TENET T8 за год присутствия на российском рынке вошла в топ-5 сегмента SUV-D. Мало кто знает, какие решения сделали этот кроссовер востребованным среди водителей. Какие функции и опции отличают его от конкурентов, и что важно учитывать при выборе? Специалисты объяснили, почему интерес к модели не снижается даже на фоне растущей конкуренции.Читать далее
-
01.09.2026, 10:27
Segway-Ninebot представила серию электроскутеров N с мощными моторами и новыми батареями
Segway-Ninebot расширяет линейку электротранспорта: новые модели Ninebot N70C, N90 и N100 получили интеллектуальную систему RileyGo 2.0, увеличенную дальность хода и современные аккумуляторы. Это может изменить подход к городским поездкам уже в ближайшее время.Читать далее
Похожие материалы Грейт Вол
-
01.09.2026, 14:29
Mazda готовит масштабную смену концепции для крупных кроссоверов
Четыре крупных кроссовера Mazda не достигли плановых продаж и теперь ждут радикальных перемен. Модели CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 получат не только новый дизайн, но и принципиально иные силовые установки. Что изменится для покупателей и почему это важно именно сейчас - объясняем с деталями.Читать далее
-
01.09.2026, 14:01
Обновленный Avatr 11 стартовал в России: новые опции и детали для покупателей
В России начались продажи обновленного Avatr 11 - электрокроссовера, который получил заметные изменения в дизайне и оснащении. Мало кто знает, что теперь в комплектацию входят уникальные опции для комфорта и домашней зарядки. От 6 990 000 рублей: что еще изменилось и почему это важно для рынка электромобилей - объясняем подробно.Читать далее
-
01.09.2026, 13:53
Дилерские центры в России меняют формат: число контрактов выросло на 50%
На российском рынке дилерские центры все чаще превращаются в «коммунальные» шоурумы, объединяя под одной крышей сразу несколько марок. Мало кто знает, что за последние пять лет число дилерских соглашений выросло в полтора раза, а сами точки продаж почти не изменились. Какие перемены ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - объясняем с опорой на свежие данные и мнение специалистов.Читать далее
-
01.09.2026, 13:39
Dacia Sandero 2028: электроверсия и гибриды на платформе CMF-B
Dacia Sandero готовится к масштабному обновлению: в 2028 году модель впервые появится в полностью электрическом исполнении. При этом бензиновые версии не исчезнут, а станут экологичнее. Что изменится для покупателей и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.09.2026, 12:52
Какие новинки автосалона в Чэнду могут изменить рынок автомобилей в России
Автосалон в Чэнду представил ряд премьер, которые вызвали ажиотаж среди российских автолюбителей. Какие из этих моделей реально могут появиться у нас, а какие останутся редкостью? Эксперты объясняют, что мешает официальным поставкам и какие нюансы стоит учитывать при выборе. Не все новинки окажутся доступны, и это важно знать именно сейчас.Читать далее
-
01.09.2026, 12:24
Уникальный автодом на базе прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года появился на рынке
В Барнауле выставлен на продажу уникальный автодом на шасси Нефаз 4208-10-41 2016 года. Модель выделяется продуманной автономией, премиальной отделкой и возможностью перевозки техники, что делает ее актуальной для любителей длительных поездок и охоты.Читать далее
-
01.09.2026, 11:40
Tenet T8 2026: опыт владения и реальные нюансы выбора нового авто
Российский рынок новых автомобилей меняется: выбор все чаще падает на китайские бренды. Владелец новенького Tenet T8 из Улан-Удэ делится свежими впечатлениями и объясняет, почему отказался от других популярных моделей. Какие детали часто упускают при покупке, и что может удивить даже опытных автолюбителей - рассказываем с экспертной точки зрения. Не прошли мимо и подводные камни, которые мало кто учитывает.Читать далее
-
01.09.2026, 10:48
KAMA: автодом с дизельным отоплением, литиевыми батареями и пробегом 31 000 км
Автодом KAMA 2023 года выделяется сочетанием современного оснащения и практичных решений для путешествий по России. Модель с литиевыми батареями, солнечными панелями и дизельным отоплением может заинтересовать тех, кто ищет автономность и комфорт в дороге. Важно знать, какие особенности отличают этот вариант от конкурентов.Читать далее
-
01.09.2026, 10:37
Восемь ключевых особенностей кроссовера TENET T8: что изменилось за год
Модель TENET T8 за год присутствия на российском рынке вошла в топ-5 сегмента SUV-D. Мало кто знает, какие решения сделали этот кроссовер востребованным среди водителей. Какие функции и опции отличают его от конкурентов, и что важно учитывать при выборе? Специалисты объяснили, почему интерес к модели не снижается даже на фоне растущей конкуренции.Читать далее
-
01.09.2026, 10:27
Segway-Ninebot представила серию электроскутеров N с мощными моторами и новыми батареями
Segway-Ninebot расширяет линейку электротранспорта: новые модели Ninebot N70C, N90 и N100 получили интеллектуальную систему RileyGo 2.0, увеличенную дальность хода и современные аккумуляторы. Это может изменить подход к городским поездкам уже в ближайшее время.Читать далее