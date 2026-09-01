Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

1 сентября 2026, 13:31

GREAT WALL POER 2023: дизельный автодом с АКПП и 4WD для российских дорог

GREAT WALL POER 2023: дизельный автодом с АКПП и 4WD для российских дорог

Автодом GREAT WALL POER: автономка, полный привод и комфорт для круглогодичных путешеств

GREAT WALL POER 2023: дизельный автодом с АКПП и 4WD для российских дорог

Автодом GREAT WALL POER 2023 года выделяется сочетанием дизельного двигателя 2.0 л, автоматической коробки передач и полного привода. Модель оснащена современными системами автономии и рассчитана на длительные поездки по России, что особенно актуально на фоне роста интереса к автопутешествиям.

Автодом GREAT WALL POER 2023 года выделяется сочетанием дизельного двигателя 2.0 л, автоматической коробки передач и полного привода. Модель оснащена современными системами автономии и рассчитана на длительные поездки по России, что особенно актуально на фоне роста интереса к автопутешествиям.

Автодом GREAT WALL POER 2023 года сразу привлечёт внимание тех, кто ищет надёжное решение для путешествий по стране. В условиях, когда спрос на мобильные дома растёт, эта модель отличается сочетанием дизельного двигателя объёмом 2,0 литра (163 л. с.), автоматической коробкой передач и полным приводом 4WD. Такой набор характеристик позволяет уверенно чувствовать себя на трассе и вне асфальта, что особенно важно для российских дорог.

Фото: banzaiauto125.ru

Комплектация автодома рассчитана на возможность автономного проживания. Внешне автомобиль оборудован маркизой, уличным освещением, выносным столом, наружной газовой печью и фаркопом. Внутри установлены литиевые батареи ёмкостью 840 А·ч, солнечные панели на 600 Вт и инвертор мощностью 3000 Вт — это обеспечивает независимость от внешних источников энергии. Для водоснабжения предусмотрены бак чистой воды на 150 литров и бак для серой воды на 50 литров. Дизельное отопление и встроенный кондиционер делают поездки комфортными в любое время года.

Категория B позволяет управлять этим транспортным средством большинству водителей без необходимости получать дополнительные права. Цена в 5 500 000 рублей за подержанный автодом с высоким уровнем оснащения выглядят конкурентоспособно на рынке.

Судя по комплектации, GREAT WALL POER 2023 может заинтересовать не только любителей автотуризма, но и тех, кто ищет универсальное решение для работы и отдыха. Важно отметить, что наличие солнечных панелей и мощных аккумуляторов позволяет использовать бытовую технику и поддерживать комфорт даже вдали от цивилизации. Для российского рынка это особенно актуально, учитывая большую протяжённость маршрутов и разнообразие климатических условий. В целом модель выглядит как сбалансированное предложение для тех, кто ценит свободу передвижения и автономность.

Интересно, что тенденция к развитию экосистем на колёсах наблюдается не только в России. Например, европейские производители также активно выводят на рынок новые модели, сочетающие классический дизайн и современные технологии, как это видно на примере ретро-байка Rieju Scrambler 607

Упомянутые марки: Great Wall
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