Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 19:20

GREAT WALL POER 2023: дизельный автодом с полным приводом и расширенной комплектацией

GREAT WALL POER 2023: дизельный автодом с полным приводом и расширенной комплектацией

Дом, который едет: обзор автодома GREAT WALL POER — 7 кВт·ч батарей, 152-литровый холодильник и буксировка до 2,5 т

GREAT WALL POER 2023: дизельный автодом с полным приводом и расширенной комплектацией

Автодом GREAT WALL POER выделяется сочетанием современного дизельного двигателя, полного привода и продуманной комплектации. В условиях растущего интереса к автопутешествиям по России, эта модель может стать оптимальным выбором для тех, кто ценит комфорт и автономность в дороге.

Автодом GREAT WALL POER выделяется сочетанием современного дизельного двигателя, полного привода и продуманной комплектации. В условиях растущего интереса к автопутешествиям по России, эта модель может стать оптимальным выбором для тех, кто ценит комфорт и автономность в дороге.

На российском рынке появился автодом GREAT WALL POER, который сразу привлёк внимание автолюбителей благодаря сочетанию дизельного двигателя объёмом 2,0 литра (163 л. с.), автоматической коробки передач и системы полного привода. Такой набор технических характеристик позволяет уверенно чувствовать себя как на трассах, так и на сложных участках бездорожья, что особенно важно для путешествий по России.

Комплектация автодома ориентирована на максимальный комфорт: мультифункциональный руль с круиз-контролем, навигационный экран, камера заднего вида и парктроник, электронный ручной тормоз, а также два сиденья с электроприводом. Электрооборудование включает в себя литиевые батареи ёмкостью 560 Ач (7 кВт·ч), солнечные панели мощностью 400 Вт и инвертор на 3000 Вт, что обеспечивает автономность даже вдали от цивилизации.

Фото: banzaiauto125.ru

Водоснабжение осуществлено через бак чистой воды на 150 литров и бак для серой воды на 50 литров. Встроенная техника оснащена кондиционером Dometic с двумя роторами, климат-контролем, отопителем и водонагревателем Webasto, ЖК-телевизором, аудиосистемой с саундбаром, холодильником на 152 литра, поворотным биотуалетом Thetford и газовой плитой. Дополнительно предусмотрены тент Fiamma, электрическая ступенька, выдвижная уличная газовая плита, водозабор и откидной столик. Разрешённая масса буксировки составляет до 2,5 тонн, что расширяет возможности использования автодома. Стоимость подержанного автодома — 5 500 000 рублей.

На фоне растущего интереса к мобильным домам и автопутешествиям GREAT WALL POER 2023 выглядит сбалансированным решением для российских условий. Для сравнения, обратите внимание на необычные транспортные средства и новые формы мобильности: подтверждением этому служит появление других моделей, например, ретро-байка Rieju Scrambler 607, который недавно вышел на европейский рынок и сочетает современные технологии с классическим подходом ( подробнее о тенденциях на рынке ).

Выбор автодома с дизельным двигателем и продуманной автономной системой может повысить комфорт и безопасность в поездках по России, особенно при длительных маршрутах и ​​переменчивых погодных условиях.

Упомянутые марки: Great Wall
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