Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

17 июля 2026, 12:03

Great Wall Poer 2024: альковный автодом с дизельным мотором и полным приводом

Great Wall Poer 2024: альковный автодом с дизельным мотором и полным приводом

Great Wall Poer: 6-метровый автодом из Китая с тёплым полом и полным приводом — стоит ли своих 11,4 млн

Great Wall Poer 2024: альковный автодом с дизельным мотором и полным приводом

В Набережных Челнах появился редкий для России альковный автодом Great Wall Poer 2024 года с дизельным двигателем, полным приводом и современными технологиями. Модель выделяется сочетанием грузовых возможностей и комфорта, что особенно актуально на фоне роста интереса к автодомам.

В Набережных Челнах появился редкий для России альковный автодом Great Wall Poer 2024 года с дизельным двигателем, полным приводом и современными технологиями. Модель выделяется сочетанием грузовых возможностей и комфорта, что особенно актуально на фоне роста интереса к автодомам.

На российском рынке автодомов появляются всё более необычные предложения, и Great Wall Poer 2024 года – один из самых ярких примеров. Эта модель, доступная под заказ из Китая, сочетает в себе грузовые возможности пикапа и комфорт настоящего дома на колёсах. В условиях, когда спрос на мобильные решения для путешествий и работы за пределами города только растёт, подобные автомобили становятся особенно актуальными.

Great Wall Poer King Kong Shanhaipao — это альковный автодом на шасси класса N2 (категория G3), рассчитанный на шесть человек. Под капотом установлен дизельный двигатель объёмом 2,4 литра с турбонаддувом, выдающий 170 л.с., в паре с ним работает 9-ступенчатый автомат. Полный привод обеспечивает уверенное движение по любым дорогам. Пробег в 2600 км соответствует заявленному состоянию техники.

Фото: auto.drom.ru

Габариты автодома впечатляют: длина почти 6 метров, ширина 2,34 м, высота чуть более 3 метров. Конструкция выполнена из четырёхслойных алюминиевых сэндвич-панелей, а кузов покрыт защитным составом с возможностью выбора цвета под заказ. Это решение не только улучшает внешний вид, но и позволяет адаптировать облик автомобиля по желанию заказчика.

Преимуществом Great Wall Poer является современная энергоэффективная система: литий-ионный аккумулятор на 48 В ёмкостью 11,4 кВт·ч, солнечные панели мощностью 560 Вт и инвертор на 5000 Вт. Весь автодом оборудован системой тёплого пола, что особенно ценно для российских климатических условий. Возможна зарядка как от электросети, так и от генератора во время движения, а также предусмотрена быстрая и медленная зарядка для электромобилей.

Судя по комплектациям и техническим характеристикам, Great Wall Poer 2024 года может заинтересовать тех, кто ищет универсальное решение для путешествий по России и за её пределами. Категория С позволяет использовать автодом для коммерческих целей, полный привод и энергоэффективные системы делают его подходящим для длительных автономных поездок. На фоне роста интереса к автодомам и ограниченности выбора новых моделей на российском рынке такие предложения выглядят особенно актуальными. Важно учитывать, что цена на уровне 11,4 млн рублей указана с учётом доставки под заказ из Китая, что может быть оправдано современным оснащением и качеством исполнения.

Система водоснабжения реализована через гравитационную и самовсасывающую горловину, что обеспечивает автономную работу оборудования. Просторный салон и продуманная планировка делают этот автодом конкурентом не только среди китайских моделей, но и среди европейских аналогов, таких как Iveco. Кстати, интерес к конкурентным решениям подтверждается и появлением других китайских автодомов на рынке — например новый кемпер Синъюй Дунфэн Сяокан - также вызвал немало обсуждений среди экспертов.

Упомянутые марки: Great Wall
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