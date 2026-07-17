Great Wall Poer: 6-метровый автодом из Китая с тёплым полом и полным приводом — стоит ли своих 11,4 млн

17 июля 2026, 12:03
Great Wall Poer 2024: альковный автодом с дизельным мотором и полным приводом
Great Wall Poer 2024: альковный автодом с дизельным мотором и полным приводом
В Набережных Челнах появился редкий для России альковный автодом Great Wall Poer 2024 года с дизельным двигателем, полным приводом и современными технологиями. Модель выделяется сочетанием грузовых возможностей и комфорта, что особенно актуально на фоне роста интереса к автодомам.
На российском рынке автодомов появляются всё более необычные предложения, и Great Wall Poer 2024 года – один из самых ярких примеров. Эта модель, доступная под заказ из Китая, сочетает в себе грузовые возможности пикапа и комфорт настоящего дома на колёсах. В условиях, когда спрос на мобильные решения для путешествий и работы за пределами города только растёт, подобные автомобили становятся особенно актуальными.
Great Wall Poer King Kong Shanhaipao — это альковный автодом на шасси класса N2 (категория G3), рассчитанный на шесть человек. Под капотом установлен дизельный двигатель объёмом 2,4 литра с турбонаддувом, выдающий 170 л.с., в паре с ним работает 9-ступенчатый автомат. Полный привод обеспечивает уверенное движение по любым дорогам. Пробег в 2600 км соответствует заявленному состоянию техники.
Габариты автодома впечатляют: длина почти 6 метров, ширина 2,34 м, высота чуть более 3 метров. Конструкция выполнена из четырёхслойных алюминиевых сэндвич-панелей, а кузов покрыт защитным составом с возможностью выбора цвета под заказ. Это решение не только улучшает внешний вид, но и позволяет адаптировать облик автомобиля по желанию заказчика.
Преимуществом Great Wall Poer является современная энергоэффективная система: литий-ионный аккумулятор на 48 В ёмкостью 11,4 кВт·ч, солнечные панели мощностью 560 Вт и инвертор на 5000 Вт. Весь автодом оборудован системой тёплого пола, что особенно ценно для российских климатических условий. Возможна зарядка как от электросети, так и от генератора во время движения, а также предусмотрена быстрая и медленная зарядка для электромобилей.
Судя по комплектациям и техническим характеристикам, Great Wall Poer 2024 года может заинтересовать тех, кто ищет универсальное решение для путешествий по России и за её пределами. Категория С позволяет использовать автодом для коммерческих целей, полный привод и энергоэффективные системы делают его подходящим для длительных автономных поездок. На фоне роста интереса к автодомам и ограниченности выбора новых моделей на российском рынке такие предложения выглядят особенно актуальными. Важно учитывать, что цена на уровне 11,4 млн рублей указана с учётом доставки под заказ из Китая, что может быть оправдано современным оснащением и качеством исполнения.
Система водоснабжения реализована через гравитационную и самовсасывающую горловину, что обеспечивает автономную работу оборудования. Просторный салон и продуманная планировка делают этот автодом конкурентом не только среди китайских моделей, но и среди европейских аналогов, таких как Iveco. Кстати, интерес к конкурентным решениям подтверждается и появлением других китайских автодомов на рынке — например новый кемпер Синъюй Дунфэн Сяокан - также вызвал немало обсуждений среди экспертов.
Похожие материалы Грейт Вол
-
17.07.2026, 15:07
ЕС обсуждает новые тарифы на китайские автомобили: угроза для заводов Volkswagen
Власти Саксонии выступили за ужесточение тарифов ЕС на китайские автомобили на фоне возможного закрытия заводов Volkswagen. Мало кто знает, что это решение может изменить расстановку сил на европейском рынке и повлиять на будущее локального автопрома. Какие последствия ждут производителей и покупателей - объясняем, что происходит прямо сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 14:39
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Две новые модели XPeng - G6 и G9 - официально появятся в России с поддержкой сервисов «Яндекса». Это событие может изменить подход к выбору электромобилей, ведь теперь привычные цифровые решения станут доступны прямо в салоне. Какие возможности открываются для владельцев и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 14:26
Li Auto L9 второго поколения представлен в Казахстане: новые опции и цены
На казахстанском рынке дебютировал обновленный Li Auto L9, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель получила европейский зарядный порт, расширенные цифровые сервисы и стала первой с интеграцией «Яндекса». Почему эти перемены могут повлиять на выбор покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 13:06
В Китае более 140 брендов выпускают электромобили: к чему это привело
Китайский рынок электромобилей переживает настоящий бум, но мало кто задумывается о последствиях. Более 140 брендов борются за место под солнцем, а конкуренция становится все жестче. Что грозит мировым автогигантам и почему ситуация в Поднебесной может изменить правила игры - объясняем, как это связано с интересами российских автомобилистов.Читать далее
-
17.07.2026, 12:53
Японские кроссоверы с пробегом дороже новых: что происходит на рынке
Мало кто задумывается, что на вторичном рынке кроссоверов складывается парадоксальная ситуация: пятилетние японские модели стоят дороже новых китайских аналогов. Что скрывается за этим трендом, какие риски подстерегают покупателей и почему эксперт советует быть осторожнее - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 12:34
Geely анонсировала электропривод Thunder 16-в-1 с рекордным КПД 93,8
Geely представила электропривод Thunder 16-в-1, который обещает изменить рынок электромобилей. Инженеры заявляют о рекордной эффективности и компактности, а также о снижении массы и затрат. Почему эта разработка может стать ключевой для будущих моделей и какие детали скрыты за громкими заявлениями - объяснил эксперт.Читать далее
-
17.07.2026, 11:12
Эксперт опроверг тайную эвакуацию Усольцевых на плато Путорана
Споры вокруг исчезновения семьи Усольцевых по-прежнему не утихают. Эксперты анализируют возможные сценарии и выдвигают фантастические гипотезы. Одна из версий подверглась сомнению. Следствие продолжает поиски ответов.Читать далее
-
17.07.2026, 10:38
Рейс авиакомпании «Россия» задержан в Оренбурге из-за инцидента с грузом
В аэропорту Оренбурга произошла внештатная ситуация. Проверка затронула работу сотрудников. Причины происшествия выясняются. Ожидаются официальные выводы по итогам расследования.Читать далее
-
17.07.2026, 08:28
Isuzu Elf 2026: новый альковный автодом с дизелем 5,2 л и полным приводом
В Екатеринбурге появился на продаже новый альковный автодом Isuzu Elf 2026 года с дизельным мотором 5,2 л, автоматической коробкой и полным приводом. Модель выделяется современным оснащением и возможностью покупки с гарантией и полным пакетом документов. Это предложение может заинтересовать тех, кто ищет надежный и функциональный дом на колесах для путешествий по России.Читать далее
-
17.07.2026, 08:01
Россия вошла в топ-15 мировых авторынков по продажам в 2026 году
В первой половине 2026 года Россия укрепила позиции на мировом авторынке. Продажи новых машин выросли. В рейтинге стран произошли заметные изменения. Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Грейт Вол
-
17.07.2026, 15:07
ЕС обсуждает новые тарифы на китайские автомобили: угроза для заводов Volkswagen
Власти Саксонии выступили за ужесточение тарифов ЕС на китайские автомобили на фоне возможного закрытия заводов Volkswagen. Мало кто знает, что это решение может изменить расстановку сил на европейском рынке и повлиять на будущее локального автопрома. Какие последствия ждут производителей и покупателей - объясняем, что происходит прямо сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 14:39
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Две новые модели XPeng - G6 и G9 - официально появятся в России с поддержкой сервисов «Яндекса». Это событие может изменить подход к выбору электромобилей, ведь теперь привычные цифровые решения станут доступны прямо в салоне. Какие возможности открываются для владельцев и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 14:26
Li Auto L9 второго поколения представлен в Казахстане: новые опции и цены
На казахстанском рынке дебютировал обновленный Li Auto L9, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель получила европейский зарядный порт, расширенные цифровые сервисы и стала первой с интеграцией «Яндекса». Почему эти перемены могут повлиять на выбор покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 13:06
В Китае более 140 брендов выпускают электромобили: к чему это привело
Китайский рынок электромобилей переживает настоящий бум, но мало кто задумывается о последствиях. Более 140 брендов борются за место под солнцем, а конкуренция становится все жестче. Что грозит мировым автогигантам и почему ситуация в Поднебесной может изменить правила игры - объясняем, как это связано с интересами российских автомобилистов.Читать далее
-
17.07.2026, 12:53
Японские кроссоверы с пробегом дороже новых: что происходит на рынке
Мало кто задумывается, что на вторичном рынке кроссоверов складывается парадоксальная ситуация: пятилетние японские модели стоят дороже новых китайских аналогов. Что скрывается за этим трендом, какие риски подстерегают покупателей и почему эксперт советует быть осторожнее - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 12:34
Geely анонсировала электропривод Thunder 16-в-1 с рекордным КПД 93,8
Geely представила электропривод Thunder 16-в-1, который обещает изменить рынок электромобилей. Инженеры заявляют о рекордной эффективности и компактности, а также о снижении массы и затрат. Почему эта разработка может стать ключевой для будущих моделей и какие детали скрыты за громкими заявлениями - объяснил эксперт.Читать далее
-
17.07.2026, 11:12
Эксперт опроверг тайную эвакуацию Усольцевых на плато Путорана
Споры вокруг исчезновения семьи Усольцевых по-прежнему не утихают. Эксперты анализируют возможные сценарии и выдвигают фантастические гипотезы. Одна из версий подверглась сомнению. Следствие продолжает поиски ответов.Читать далее
-
17.07.2026, 10:38
Рейс авиакомпании «Россия» задержан в Оренбурге из-за инцидента с грузом
В аэропорту Оренбурга произошла внештатная ситуация. Проверка затронула работу сотрудников. Причины происшествия выясняются. Ожидаются официальные выводы по итогам расследования.Читать далее
-
17.07.2026, 08:28
Isuzu Elf 2026: новый альковный автодом с дизелем 5,2 л и полным приводом
В Екатеринбурге появился на продаже новый альковный автодом Isuzu Elf 2026 года с дизельным мотором 5,2 л, автоматической коробкой и полным приводом. Модель выделяется современным оснащением и возможностью покупки с гарантией и полным пакетом документов. Это предложение может заинтересовать тех, кто ищет надежный и функциональный дом на колесах для путешествий по России.Читать далее
-
17.07.2026, 08:01
Россия вошла в топ-15 мировых авторынков по продажам в 2026 году
В первой половине 2026 года Россия укрепила позиции на мировом авторынке. Продажи новых машин выросли. В рейтинге стран произошли заметные изменения. Подробности - в нашем материале.Читать далее