Гибрид Tank 700 стал мощнее и экономичнее — что изменилось в новой версии

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

5 марта 2026, 18:11

Great Wall официально рассекретил гибридный Tank 700 Hi4-Z: первые фото уже появились, а характеристики удивляют даже опытных водителей. Почему этот внедорожник может изменить рынок, какие детали скрывают производители и что ждет покупателей - разбираемся подробно.

Российских автолюбителей ждет важная новость: компания Great Wall представила официальные изображения новой версии своего внедорожника Tank 700 с индексом Hi4-Z. Это событие может серьезно повлиять на рынок, поскольку речь идет о гибриде с рекордной мощностью и впечатляющим запасом хода на электротяге. В условиях растущего спроса на экономичные и современные автомобили появление такого игрока выглядит особенно актуально.

Tank 700 Hi4-Z оснащен силовой установкой, включающей двухлитровый турбированный двигатель мощностью 248 л.с., который работает в паре с электромотором и аккумулятором емкостью 59 кВт·ч. Запас хода только на электротяге у внедорожника достигает 190 километров — показатель, который редко встречается среди конкурентов в этом классе. При этом заявленный расход топлива составляет всего 8,45 литра на 100 километров, что делает модель привлекательной для тех, кто ищет баланс между мощностью и экономичностью.

Суммарная мощность гибридной системы Tank 700 Hi4-Z достигает впечатляющих 972 лошадиных сил. Такой показатель выводит новинку в число самых мощных серийных внедорожников на рынке. По информации «Российской газеты», флагманская версия получила обновленный дизайн: переработанный капот, новый передний бампер и стильные 21-дюймовые колесные диски. Сзади появился компактный спойлер и бампер с элементами, напоминающими диффузор, что придает автомобилю более спортивный облик.

Габариты Tank 700 Hi4-Z составляют 5105 мм в длину, 2061 мм в ширину и 1985 мм в высоту, а колесная база равна трем метрам. Такие размеры обеспечивают просторный салон и уверенное присутствие на дороге. Ожидается, что ближе к старту продаж станут известны подробности о комплектациях, ценах и оснащении, что подогревает интерес потенциальных покупателей.

Стоит отметить, что интерес к новым внедорожникам остается стабильно высоким, особенно на фоне ограниченного выбора среди некитайских моделей. Например, недавно эксперты подготовили обзор, где сравнили пять полноприводных внедорожников, которые все еще доступны на рынке без участия китайских брендов — подробнее об этом можно узнать в материале о доступных альтернативах среди внедорожников .

Появление Tank 700 Hi4-Z с такой внешностью может стать новым ориентиром для сегмента гибридных внедорожников. Российские покупатели все чаще обращают внимание на сочетание мощности, экономичности и современных технологий, а Китай явно вносит вклад. Как сообщает «Российская газета», производитель пока не раскрывает все детали, но уже сейчас ясно: конкуренция в сегменте гибридных внедорожников выходит на новый уровень.

