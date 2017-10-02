2 октября 2017, 10:49

Great Wall снизила стоимость Haval H7

Китайская компания Great Wall объявила о значительном снижении стоимости флагманского внедорожника Haval H7. Теперь автомобиль 2018 модельного года стал на 13 000 юаней дешевле.
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Haval H7 2.0 AMT 4x4
2 л, 231 л.с
роботизированная 6
4700 x 1925 x 1718 мм
полный
АИ-95
Все характеристики
У официальных дилеров базовое исполнение модели предлагается за 139 000 юаней (1,2 млн рублей), а топовая комплектация обойдется в 173 800 юаней (1,5 млн рублей). В переводе на российскую валюту внедорожник подешевел примерно на 120 000 рублей.

Примечательно, что став дешевле, автомобиль не лишился каких-либо опций - комплектации модели и техническое оснащение осталось прежним. Обновленная версия получила более спортивную внешность. Создатели снабдили внедорожник защитой картера, пластиковым обвесом в нижней части кузова и 5-спицевыми легкосплавными колесными дисками на 17 дюймов.

Автомобиль оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 231 л.с. Двигатель работает в паре с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод предусмотрен исключительно передний. В опциональный перечень входят 6 подушек безопасности, система против заносов, двухзонный климат-контроль, водительское сиденье с электрорегулировками, передний и задний парктроник и панорамный люк на крыше.

Производитель планирует вывести на отечественный рынок 7-местную модификацию Haval H7. В настоящее время автомобиль уже прошел необходимую сертификацию для продаж на территории России.

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Отзывы по теме
Озвучена цена обновленного Haval H6
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Грозный
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Глеб
Что нового ждет Haval в России в 2017-м?
В Нижнем уже давно есть салон ....
Екатерина
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Great Wall снизила стоимость Haval H7
{{params_57305}}У официальных дилеров базовое исполнение модели предлагается за 139 000 юаней (1,2 млн рублей), а топовая комплектация обойдется в 173 800 юаней (1,5 млн рублей). В переводе на российскую валюту внедорожник подешевел примерно на 120 000 рублей.Примечательно, что став дешевле, автомобиль не лишился каких-либо опций - комплектации модели и техническое оснащение осталось прежним. Обновленная версия получила более спортивную внешность. Создатели снабдили внедорожник защитой картера, пластиковым обвесом в нижней части кузова и 5-спицевыми легкосплавными колесными дисками на 17 дюймов.Автомобиль оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 231 л.с. Двигатель работает в паре с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод предусмотрен исключительно передний. В опциональный перечень входят 6 подушек безопасности, система против заносов, двухзонный климат-контроль, водительское сиденье с электрорегулировками, передний и задний парктроник и панорамный люк на крыше.Производитель планирует вывести на отечественный рынок 7-местную модификацию Haval H7. В настоящее время автомобиль уже прошел необходимую сертификацию для продаж на территории России.
2017-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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