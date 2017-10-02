Great Wall снизила стоимость Haval H7
|Haval H7 2.0 AMT 4x4
|2 л, 231 л.с
|роботизированная 6
|4700 x 1925 x 1718 мм
|полный
|АИ-95
|Все характеристики
Примечательно, что став дешевле, автомобиль не лишился каких-либо опций - комплектации модели и техническое оснащение осталось прежним. Обновленная версия получила более спортивную внешность. Создатели снабдили внедорожник защитой картера, пластиковым обвесом в нижней части кузова и 5-спицевыми легкосплавными колесными дисками на 17 дюймов.
Автомобиль оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 231 л.с. Двигатель работает в паре с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод предусмотрен исключительно передний. В опциональный перечень входят 6 подушек безопасности, система против заносов, двухзонный климат-контроль, водительское сиденье с электрорегулировками, передний и задний парктроник и панорамный люк на крыше.
Производитель планирует вывести на отечественный рынок 7-местную модификацию Haval H7. В настоящее время автомобиль уже прошел необходимую сертификацию для продаж на территории России.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное