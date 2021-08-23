Great Wall выпустил новый внедорожник: он очень похож на Land Cruiser, но стоит вдвое дешевле
Фото: Китайские автомобили
Новый пятиметровый Tank 600 станет первым серийным внедорожником, который базируется на новой оригинальной рамной архитектуре с продольным расположением двигателя, передней независимой подвеской и неразрезным задним мостом. Под капотом установят 3,0-литровый битурбомотор V6 (6Z30). Агрегат выдает 354 лошадиные силы и 500 Нм максимального крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатым «автоматом» и дополнен гибридным довеском со стартер-генератором на базе 48-вольтовой сети.
Премьера Tank 600 запланирована на 29 августа. Цены пока официально не объявлены. Но можно предположить, что новинка будет стоить сопоставимо с большим 7-местным внедорожником Haval H9, за который сейчас просят минимум 2,7 млн рублей. Новые Toyota Land Cruiser 200 уже все распроданы. Базовый Land Cruiser 300 по прайсу стоит от 5,6 млн рублей, но каждый уважающий себя дилер обязательно установит на него допов на 1,0 - 1,5 млн рублей.
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