Пикап проехал почти полмиллиона и не сломался: в чем секрет успеха?

Great Wall Wingle 3 с пробегом 493 000 км: как китайский пикап выдержал испытание временем

В Барнауле на сервис попал Great Wall Wingle 3, который прошел почти 500 тысяч километров. Мало кто ожидал, что китайский пикап выдержит такой пробег без серьезных поломок. Эксперты объяснили, что влияет на ресурс и какие детали требуют особого внимания. Почему этот случай важен для всех, кто выбирает авто на долгий срок - в нашем материале.

В Барнауле на сервис попал Great Wall Wingle 3, который прошел почти 500 тысяч километров. Мало кто ожидал, что китайский пикап выдержит такой пробег без серьезных поломок. Эксперты объяснили, что влияет на ресурс и какие детали требуют особого внимания. Почему этот случай важен для всех, кто выбирает авто на долгий срок - в нашем материале.

История с Great Wall Wingle 3, который проехал почти полмиллиона километров, стала настоящим поводом для обсуждения среди российских автомобилистов. Для многих владельцев машин из Китая этот случай - наглядный пример того, что даже первые поколения китайских пикапов способны выдерживать серьезные нагрузки и долгие годы эксплуатации. Особенно это актуально сейчас, когда на рынке все больше моделей из Поднебесной, а вопросы надежности остаются на первом плане.

Речь идет о рамном пикапе Great Wall Wingle 3 2013 года выпуска, который обслуживается в Барнауле. По информации «Российской Газеты», владелец машины строго придерживается регламента по техническому обслуживанию: замена масла и фильтров проводится каждые 8-9 тысяч километров, что соответствует рекомендациям производителя для дизельных версий. Под капотом установлен 2,8-литровый турбодизель, практически повторяющий конструкцию проверенного временем мотора Isuzu. Благодаря этому двигатель считается «миллионником», если не экономить на обслуживании и следить за топливной системой.

За весь пробег в 493 тысячи километров серьезных вмешательств в двигатель не потребовалось - не было ни капитального ремонта, ни крупных поломок. Основные работы сводились к замене расходников по ходовой части, обслуживанию тормозов и трансмиссии, а также регулярной проверке крепежа подвески. Такой подход позволил сохранить техническую «живость» автомобиля даже спустя 13 лет эксплуатации. Однако кузов - слабое место ранних китайских рамных моделей. В условиях сибирского климата и использования реагентов на дорогах коррозия быстро поражает пороги, арки и нижние кромки дверей. Владелец регулярно проводит антикоррозийную обработку, но следы времени все равно заметны.

Последний визит на сервис в апреле был связан с неработающим кислородным датчиком. Ошибка двигателя горела на панели, но на динамике это почти не сказалось. Мастера подтвердили необходимость замены датчика, а диагностика показала, что критических проблем с мотором, трансмиссией и подвеской нет. Наибольшие признаки возраста выдает именно кузов - несмотря на уход, машина выглядит уставшей, что неудивительно для пикапа, который большую часть жизни провел на алтайских дорогах, в снегу и грязи.

Миф о коротком сроке службы китайских автомобилей в этом случае не подтверждается. Как отмечают специалисты, до пробега почти в полмиллиона километров доживают только те машины, за которыми действительно следят. Регулярное обслуживание, качественные масла и своевременный ремонт продлевают жизнь не только китайским, но и японским или российским авто. Конструктивно Wingle 3 во многом повторяет решения старых японских пикапов: рамная основа, простая задняя подвеска на рессорах, независимая передняя подвеска. Многие детали и агрегаты заимствованы у японских прототипов, что облегчает ремонт и обслуживание.

Для тех, кто планирует долгую эксплуатацию подобных машин, специалисты советуют проводить ТО чаще - каждые 7-8 тысяч километров, внимательно следить за состоянием топливной аппаратуры и качеством дизеля, не затягивать с ремонтом ходовой части и не игнорировать ржавчину на кузове. Важно помнить, что именно кузов и стоимость его восстановления чаще всего становятся главным ограничителем срока службы таких автомобилей, а не мотор или коробка передач.

Для справки: Great Wall Wingle 3 - один из первых массовых китайских пикапов на российском рынке. Его конструкция во многом копирует японские аналоги 90-х годов, что обеспечивает простоту и ремонтопригодность. В России такие машины часто используют в суровых условиях, что позволяет объективно оценить их ресурс. Пример из Барнаула показывает, что при грамотном уходе даже ранние «китайцы» способны пройти путь, который раньше считался недостижимым для автомобилей из Поднебесной.