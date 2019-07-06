Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
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Есть в Фессалии скалы Метеоры. Кому посчастливилось там побывать, уверен, счастливы увиденным. Ученые говорят, что скалы начали формироваться около 60 млн лет назад. В тот период вся та территория была покрыта водой – господствовало античное озеро. С севера в него впадала река, неся с собой гальку и ракушки, и они, как водится, оседали на дне. Под давлением воды, говорят ученые умы, и образовались эти причудливые скалы.
Первые отшельники
Охотно верим. В том числе и в то, что около 30 млн лет назад в результате сдвига тектонических плит на этой земле открылись ущелья Темпи, и вся вода постепенно ушла в Эгейское море. А вот скалы остались. Правда, после многочисленных землетрясений они разбились на несколько отсеков. В настоящее время ученые насчитали более тысячи вершин – больших и малых. Гладкую форму скалам придали дожди и роза ветров. Как закономерный итог процесса выветривания появились пещеры.
Именно в таких пещерах в X веке н.э. стали селиться первые отшельники. Место это они выбрали неслучайно – считали, что оно чистое, поскольку прошло очищения после большого потопа. Отшельники искали здесь, прежде всего, тишины и уединения, им нужна была молитва.
Гость с Афона
К началу XIV века на скалах насчитывалось уже более 50 отшельников. При этом они продолжали жить в одиночку, каждый в своей пещере. В середине того же века с Афона сюда пожаловал молодой монах Афанасий. Он покинул святую гору по той причине, что на афонские монастыри участились нападения корсаров.
Спасаясь бегством, Афанасий берет с собой своего учителя и приходит в здешние края. Предлагает фессалийским отшельникам новый монашеский уклад – киновийный (общежительный), как на Афоне. Местные его не принимают и желают быть верными своим традициям. Афанасий селится на отдельной скале, строит на ней часовню. Он много трудится во славу Божью, немало молится. Все это замечается окружающими, и вскоре слава о нем быстро разносится по всей местности.
Парят…
В том же 1344 году Афанасий приступает к строительству самого большого монастыря – Преображенского (или Великий Метеор). Следуя его примеру, на других скалах также стали селиться отшельники. К концу XIV века на вершинах скал в Метеорах было построено 24 монастыря. До нашего времени сохранилось 6 действующих, где живут монахи, плюс несколько разрушенных и пока, скажем так, бесхозных.
Все организованные в XIV веке монастыри поднимали стройматериалы и прочую утварь посредством веревочных лестниц. Подъем был сложным и опасным. В конце упоминаемого нами века Фессалия была захвачена османами, и монашеская жизнь пришла в упадок, монахи были вынуждены покинуть свои обители. Но османы неглупые, они понимали, что захватить территорию – это полдела, необходимо поддерживать хорошие отношения с местными жителями, дабы успешно вести торговлю. Поэтому они разрешили открывать монастыри и храмы. При этом не сняли запрет звонить в колокола.
На выручку пришли женщины
Вторая Мировая война, Гражданская война… Многие монастыри опустели. Чтобы их сохранить, в двух монастырях из шести разрешили поселиться женщинам. Один из таких - монастырь святой Варвары или Русану – в честь первого отшельника XIV века, который, по преданию, был русским. И по сей день в монастыре хранится частичка мощей святой Варвары. Свои молитвы к Богу сегодня возносят 27 монахинь.
Второй женский монастырь – святого Стефана (XIV век). Считается самым богатым из метеорских монастырей. Расположен на огромной скале, вход в монастырь наиболее доступен и осуществляется по единственному пешеходному мосту длиной 8 метров. Во время Второй мировой немцы сбросили бомбу на главный его храм. Его потом реставрировали, а сегодня он расписывается. Женским стал в 1961-м. В настоящее время монастырь святого Стефана ведёт большую просветительскую работу в области возрождения византийской музыки, проводит обучение в области иконографии.
В 1956 году к вершинам многих скал были проведены дороги. С 1989-г Метеоры внесены в список культурного наследия Юнеско. С тех пор монахи не имеют права отказывать туристам в посещении своих обителей. Однако, игра не должна быть только в одни ворота. И мы, в свою очередь, приходя в монастырь, обязаны соблюдать определенные правила. В частности, нельзя фотографировать в храмах старинные фрески, а женщинам обязательны юбки.
Как добраться, где жить
Метеоры находятся в 300 км севернее Афин и примерно в 200 км от Салоников. Ближайший крупный населённый пункт – г. Каламбаки, раскинувшийся прямо у подножия скал. Маленький и уютный греческий городок, тишину бытия которого разбавляют толпы туристов с рюкзаками и вереницы экскурсионных автобусов.
Ещё ближе к подножью скал расположилась деревня Кастраки. Там также налажен туристический бизнес – обилие гостиниц и кафе.
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