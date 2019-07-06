6 июля 2019, 09:15

Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу

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Более 80% территории Греции занимают горы. При этом в стране есть обширная область, где главенствуют равнины. Она носит название Фессалии и в свое время даже слыла кормилицей всей страны. Но не только о хлебе насущном сегодня речь. Наша тема куда более интересна.
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу

Есть в Фессалии скалы Метеоры. Кому посчастливилось там побывать, уверен, счастливы увиденным. Ученые говорят, что скалы начали формироваться около 60 млн лет назад. В тот период вся та территория была покрыта водой – господствовало античное озеро. С севера в него впадала река, неся с собой гальку и ракушки, и они, как водится, оседали на дне. Под давлением воды, говорят ученые умы, и образовались эти причудливые скалы.

Первые отшельники

Охотно верим. В том числе и в то, что около 30 млн лет назад в результате сдвига тектонических плит на этой земле открылись ущелья Темпи, и вся вода постепенно ушла в Эгейское море. А вот скалы остались. Правда, после многочисленных землетрясений они разбились на несколько отсеков. В настоящее время ученые насчитали более тысячи вершин – больших и малых. Гладкую форму скалам придали дожди и роза ветров. Как закономерный итог процесса выветривания появились пещеры.

Именно в таких пещерах в X веке н.э. стали селиться первые отшельники. Место это они выбрали неслучайно – считали, что оно чистое, поскольку прошло очищения после большого потопа. Отшельники искали здесь, прежде всего, тишины и уединения, им нужна была молитва.

Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу

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В пещеры люди поднимались с помощью деревянных клиньев, которые вбивались в скалу. Верёвочные лестницы появились позже. Жили отшельники порознь, каждый в своей пещере. Питались тем, что собирали у основания скалы. Иногда еду им оставляли случайные путешественники. Звали отшельников не криком, а ударом камня о скалу. Человек выглядывал сверху и спускался.

Гость с Афона

К началу XIV века на скалах насчитывалось уже более 50 отшельников. При этом они продолжали жить в одиночку, каждый в своей пещере. В середине того же века с Афона сюда пожаловал молодой монах Афанасий. Он покинул святую гору по той причине, что на афонские монастыри участились нападения корсаров.

Спасаясь бегством, Афанасий берет с собой своего учителя и приходит в здешние края. Предлагает фессалийским отшельникам новый монашеский уклад – киновийный (общежительный), как на Афоне. Местные его не принимают и желают быть верными своим традициям. Афанасий селится на отдельной скале, строит на ней часовню. Он много трудится во славу Божью, немало молится. Все это замечается окружающими, и вскоре слава о нем быстро разносится по всей местности.  

Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Мало-помалу к нему стали присоединяться другие люди, впечатленные его трудами и молитвенным подвигом. Через несколько лет сомолитвенников стало так много, что все они уже не помещались на маленькой скале. В 1344 году Афанасий поднимается на самую высокую вершину (613 метров над уровнем моря и более 400 метров над уровнем местной реки).

Парят…

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Время восхождения пришлось аккурат на после дождя, когда осел туман. Сквозь него Афанасий разглядел вершину скалы, как бы плывущую над облаками. Он был поражен видами и произнес сокровенное: «Это камень, парящий в воздухе». Отсюда и пошло название «Метеоры». Со временем оно стало распространяться на весь скальный комплекс.

В том же 1344 году Афанасий приступает к строительству самого большого монастыря – Преображенского (или Великий Метеор). Следуя его примеру, на других скалах также стали селиться отшельники. К концу XIV века на вершинах скал в Метеорах было построено 24 монастыря. До нашего времени сохранилось 6 действующих, где живут монахи, плюс несколько разрушенных и пока, скажем так, бесхозных.

Все организованные в XIV веке монастыри поднимали стройматериалы и прочую утварь посредством веревочных лестниц. Подъем был сложным и опасным. В конце упоминаемого нами века Фессалия была захвачена османами, и монашеская жизнь пришла в упадок, монахи были вынуждены покинуть свои обители. Но османы неглупые, они понимали, что захватить территорию – это полдела, необходимо поддерживать хорошие отношения с местными жителями, дабы успешно вести торговлю. Поэтому они разрешили открывать монастыри и храмы. При этом не сняли запрет звонить в колокола.

Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Монахи вернулись в свои кельи, и практически сразу начинается процесс реставрации монастырских комплексов. С тех пор многие обители достраиваются и даже увеличиваются в размерах. Чтобы упростить подъем стройматериалов, еды и людей, в каждом монастыре были построены башни с деревянными лебедками. 

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Такого рода подъемы в Метеорах практиковались с XVI века до XX столетия. В начале 1900-х во всех монастырях были выложены ступеньки, и это привело к эпохе массового туризма. Вскоре приезжающих зевак стало намного больше, чем иноков. Монахам такой расклад дел не понравился, и они стали уходить на Афон – по одному и даже целыми группами.

На выручку пришли женщины

Вторая Мировая война, Гражданская война… Многие монастыри опустели. Чтобы их сохранить, в двух монастырях из шести разрешили поселиться женщинам. Один из таких - монастырь святой Варвары или Русану – в честь первого отшельника XIV века, который, по преданию, был русским. И по сей день в монастыре хранится частичка мощей святой Варвары. Свои молитвы к Богу сегодня возносят 27 монахинь.

Второй женский монастырь – святого Стефана (XIV век). Считается самым богатым из метеорских монастырей. Расположен на огромной скале, вход в монастырь наиболее доступен и осуществляется по единственному пешеходному мосту длиной 8 метров. Во время Второй мировой немцы сбросили бомбу на главный его храм. Его потом реставрировали, а сегодня он расписывается. Женским стал в 1961-м. В настоящее время монастырь святого Стефана ведёт большую просветительскую работу в области возрождения византийской музыки, проводит обучение в области иконографии.

Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу

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Надо заметить, что число насельников и братии в монастырях Метеор невелико. К примеру, в старинном монастыре святого Николая Анапавса (Утешителя) на данный момент служит всего один монах. Мужчины до сих предпочитают Афон – там более уединенное место. А метеоры уже давно стали туристической Меккой. Только в сезон Метеоры посещают 2 млн туристов.

В 1956 году к вершинам многих скал были проведены дороги. С 1989-г Метеоры внесены в список культурного наследия Юнеско. С тех пор монахи не имеют права отказывать туристам в посещении своих обителей. Однако, игра не должна быть только в одни ворота. И мы, в свою очередь, приходя в монастырь, обязаны соблюдать определенные правила. В частности, нельзя фотографировать в храмах старинные фрески, а женщинам обязательны юбки.

Как добраться, где жить

Метеоры находятся в 300 км севернее Афин и примерно в 200 км от Салоников. Ближайший крупный населённый пункт – г. Каламбаки, раскинувшийся прямо у подножия скал. Маленький и уютный греческий городок, тишину бытия которого разбавляют толпы туристов с рюкзаками и вереницы экскурсионных автобусов.

Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
К услугам прибывающих неплохие гостиницы и гостевые дома. В городе развита инфраструктура, много кафе, таверн и ресторанов. Присутствует масса сувенирных магазинчиков. Здесь же находятся железнодорожный и автобусный вокзалы, на которые круглый год прибывают желающие полюбоваться местными фееричными видами.

Ещё ближе к подножью скал расположилась деревня Кастраки. Там также налажен туристический бизнес – обилие гостиниц и кафе.


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Греческие Метеоры как компресс воспаленному мозгу
Есть в Фессалии скалы Метеоры. Кому посчастливилось там побывать, уверен, счастливы увиденным. Ученые говорят, что скалы начали формироваться около 60 млн лет назад. В тот период вся та территория была покрыта водой – господствовало античное озеро. С севера в него впадала река, неся с собой гальку и ракушки, и они, как водится, оседали на дне. Под давлением воды, говорят ученые умы, и образовались эти причудливые скалы. Первые отшельникиОхотно верим. В том числе и в то, что около 30 млн лет назад в результате сдвига тектонических плит на этой земле открылись ущелья Темпи, и вся вода постепенно ушла в Эгейское море. А вот скалы остались. Правда, после многочисленных землетрясений они разбились на несколько отсеков. В настоящее время ученые насчитали более тысячи вершин – больших и малых. Гладкую форму скалам придали дожди и роза ветров. Как закономерный итог процесса выветривания появились пещеры. Именно в таких пещерах в X веке н.э. стали селиться первые отшельники. Место это они выбрали неслучайно – считали, что оно чистое, поскольку прошло очищения после большого потопа. Отшельники искали здесь, прежде всего, тишины и уединения, им нужна была молитва. {{gallery_1593}} {{material_125569}} В пещеры люди поднимались с помощью деревянных клиньев, которые вбивались в скалу. Верёвочные лестницы появились позже. Жили отшельники порознь, каждый в своей пещере. Питались тем, что собирали у основания скалы. Иногда еду им оставляли случайные путешественники. Звали отшельников не криком, а ударом камня о скалу. Человек выглядывал сверху и спускался. Гость с АфонаК началу XIV века на скалах насчитывалось уже более 50 отшельников. При этом они продолжали жить в одиночку, каждый в своей пещере. В середине того же века с Афона сюда пожаловал молодой монах Афанасий. Он покинул святую гору по той причине, что на афонские монастыри участились нападения корсаров. Спасаясь бегством, Афанасий берет с собой своего учителя и приходит в здешние края. Предлагает фессалийским отшельникам новый монашеский уклад – киновийный (общежительный), как на Афоне. Местные его не принимают и желают быть верными своим традициям. Афанасий селится на отдельной скале, строит на ней часовню. Он много трудится во славу Божью, немало молится. Все это замечается окружающими, и вскоре слава о нем быстро разносится по всей местности.   {{gallery_1594}} Мало-помалу к нему стали присоединяться другие люди, впечатленные его трудами и молитвенным подвигом. Через несколько лет сомолитвенников стало так много, что все они уже не помещались на маленькой скале. В 1344 году Афанасий поднимается на самую высокую вершину (613 метров над уровнем моря и более 400 метров над уровнем местной реки). Парят…{{material_125078}} Время восхождения пришлось аккурат на после дождя, когда осел туман. Сквозь него Афанасий разглядел вершину скалы, как бы плывущую над облаками. Он был поражен видами и произнес сокровенное: «Это камень, парящий в воздухе». Отсюда и пошло название «Метеоры». Со временем оно стало распространяться на весь скальный комплекс.В том же 1344 году Афанасий приступает к строительству самого большого монастыря – Преображенского (или Великий Метеор). Следуя его примеру, на других скалах также стали селиться отшельники. К концу XIV века на вершинах скал в Метеорах было построено 24 монастыря. До нашего времени сохранилось 6 действующих, где живут монахи, плюс несколько разрушенных и пока, скажем так, бесхозных. Все организованные в XIV веке монастыри поднимали стройматериалы и прочую утварь посредством веревочных лестниц. Подъем был сложным и опасным. В конце упоминаемого нами века Фессалия была захвачена османами, и монашеская жизнь пришла в упадок, монахи были вынуждены покинуть свои обители. Но османы неглупые, они понимали, что захватить территорию – это полдела, необходимо поддерживать хорошие отношения с местными жителями, дабы успешно вести торговлю. Поэтому они разрешили открывать монастыри и храмы. При этом не сняли запрет звонить в колокола.{{gallery_1595}} Монахи вернулись в свои кельи, и практически сразу начинается процесс реставрации монастырских комплексов. С тех пор многие обители достраиваются и даже увеличиваются в размерах. Чтобы упростить подъем стройматериалов, еды и людей, в каждом монастыре были построены башни с деревянными лебедками.  {{material_124629}} Такого рода подъемы в Метеорах практиковались с XVI века до XX столетия. В начале 1900-х во всех монастырях были выложены ступеньки, и это привело к эпохе массового туризма. Вскоре приезжающих зевак стало намного больше, чем иноков. Монахам такой расклад дел не понравился, и они стали уходить на Афон – по одному и даже целыми группами. На выручку пришли женщиныВторая Мировая война, Гражданская война… Многие монастыри опустели. Чтобы их сохранить, в двух монастырях из шести разрешили поселиться женщинам. Один из таких - монастырь святой Варвары или Русану – в честь первого отшельника XIV века, который, по преданию, был русским. И по сей день в монастыре хранится частичка мощей святой Варвары. Свои молитвы к Богу сегодня возносят 27 монахинь. Второй женский монастырь – святого Стефана (XIV век). Считается самым богатым из метеорских монастырей. Расположен на огромной скале, вход в монастырь наиболее доступен и осуществляется по единственному пешеходному мосту длиной 8 метров. Во время Второй мировой немцы сбросили бомбу на главный его храм. Его потом реставрировали, а сегодня он расписывается. Женским стал в 1961-м. В настоящее время монастырь святого Стефана ведёт большую просветительскую работу в области возрождения византийской музыки, проводит обучение в области иконографии.{{gallery_1596}} {{material_123903}} Надо заметить, что число насельников и братии в монастырях Метеор невелико. К примеру, в старинном монастыре святого Николая Анапавса (Утешителя) на данный момент служит всего один монах. Мужчины до сих предпочитают Афон – там более уединенное место. А метеоры уже давно стали туристической Меккой. Только в сезон Метеоры посещают 2 млн туристов. В 1956 году к вершинам многих скал были проведены дороги. С 1989-г Метеоры внесены в список культурного наследия Юнеско. С тех пор монахи не имеют права отказывать туристам в посещении своих обителей. Однако, игра не должна быть только в одни ворота. И мы, в свою очередь, приходя в монастырь, обязаны соблюдать определенные правила. В частности, нельзя фотографировать в храмах старинные фрески, а женщинам обязательны юбки. Как добраться, где житьМетеоры находятся в 300 км севернее Афин и примерно в 200 км от Салоников. Ближайший крупный населённый пункт – г. Каламбаки, раскинувшийся прямо у подножия скал. Маленький и уютный греческий городок, тишину бытия которого разбавляют толпы туристов с рюкзаками и вереницы экскурсионных автобусов.{{gallery_1597}} К услугам прибывающих неплохие гостиницы и гостевые дома. В городе развита инфраструктура, много кафе, таверн и ресторанов. Присутствует масса сувенирных магазинчиков. Здесь же находятся железнодорожный и автобусный вокзалы, на которые круглый год прибывают желающие полюбоваться местными фееричными видами. Ещё ближе к подножью скал расположилась деревня Кастраки. Там также налажен туристический бизнес – обилие гостиниц и кафе.
2019-07-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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