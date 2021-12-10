Грейдеры. Кто они такие и чем отличаются от бульдозеров.
В отличие от бульдозера, нож грейдера умеет поворачиваться в разных направлениях. Это даёт машине возможность «управлять» перемещением грунта. Поэтому грейдеры применяются, например, для разравнивания и профилирования площадей, формирования откосов.
Некоторые модели грейдеров оснащаются автоматическими системами нивелирования. Автоматика контролирует рабочий процесс, при необходимости, поворачивая нож в той или иной плоскости, что значительно повышает скорость работы и облегчает труда машиниста.
Грейдеры бывают как «самостоятельные», так и прицепные. Первые имеют кабину с органами управления и двигатель, а вторые цепляются к тракторам.
Самый большой грейдер в мире называется Acco Grader, выпущенный в единственном экземпляре. Машина весит 160 тонн и оснащена двумя двигателями суммарной мощность 1 700 л.с. А ширина ножа грейдера-рекордсмена – целых 10 метров!
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