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Автор: Мария Степанова

17 июня 2026, 17:46

Griffin-1: новый лунный модуль Astrobotic готовится к рекордной коммерческой миссии

Griffin-1: новый лунный модуль Astrobotic готовится к рекордной коммерческой миссии

Самый тяжелый частный груз на Луне и испытания FLIP-ровера - как изменится освоение спутника

Griffin-1: новый лунный модуль Astrobotic готовится к рекордной коммерческой миссии

Astrobotic завершает подготовку лунного модуля Griffin-1, который впервые доставит на поверхность Луны самый крупный коммерческий груз в истории. В составе миссии - инновационный FLIP-ровер и оборудование ESA. Запуск намечен на конец года, что может изменить подход к освоению спутника.

Astrobotic завершает подготовку лунного модуля Griffin-1, который впервые доставит на поверхность Луны самый крупный коммерческий груз в истории. В составе миссии - инновационный FLIP-ровер и оборудование ESA. Запуск намечен на конец года, что может изменить подход к освоению спутника.

В 2026 году внимание мировой космической отрасли приковано к миссии Griffin-1, новому лунному модулю американской компании Astrobotic, который должен доставить на поверхность Луны самый тяжелый коммерческий груз за всю историю, достигающий 625 килограммов. Этот шаг может стать поворотным моментом для развития частных лунных программ и способен ускорить создание постоянной базы на спутнике Земли, однако Griffin-1 является не первой попыткой Astrobotic выйти на лунную орбиту, поскольку в 2024 году компания уже запускала модуль Peregrine, но из-за утечки топлива та миссия завершилась неудачей, и теперь ставка сделана на более крупный и технологичный аппарат, который отправится к Луне в рамках программы Commercial Lunar Payload Services при поддержке NASA.

В составе груза находятся канадский спутник Beacon CubeSat, европейская камера LandCam-X и, что самое важное, ровер FLIP от компании Astrolab, который станет первым шагом к созданию полноценного экипажного лунного транспорта, поскольку FLIP, расшифровывающийся как FLEX Lunar Innovation Platform, позволит испытать ключевые компоненты будущего FLEX-ровера, включая аккумуляторы, шины, электронику и программное обеспечение, и хотя этот аппарат уступает по возможностям будущему CLV-1, его главная миссия заключается именно в отработке технологий для пилотируемых экспедиций.

На данный момент Griffin-1 проходит финальную сборку, а интеграция FLIP-ровера запланирована уже во Флориде перед самым стартом, после чего модуль отправится на испытания в Калифорнию, где проверят его устойчивость к условиям запуска, космическому вакууму и лунной поверхности, затем аппарат доставят на мыс Канаверал, откуда он отправится к Луне на ракете Falcon Heavy, при этом управление полетом и последующими операциями будет вестись из центра Astrobotic в Питтсбурге.

Для рынка это событие может означать начало новой эры, поскольку если миссия пройдет успешно, подобные модули смогут регулярно доставлять крупные грузы на Луну, открывая дорогу для коммерческих и научных проектов, и важно отметить, что Astrolab является одной из двух компаний, выбранных NASA для создания экипажного лунного транспорта, а FLIP-ровер станет испытательным полигоном для будущих решений, причем по имеющимся данным успешная доставка FLIP и других полезных нагрузок позволит ускорить разработку CLV-1 и повысить интерес к частным лунным миссиям, а для России и других стран, развивающих собственные лунные программы, опыт Griffin-1 может стать ориентиром для интеграции частных компаний в крупные космические проекты.

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