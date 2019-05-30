30 мая 2019, 09:00

Гриффин-Авто - Лучший дилер SKODA в России!

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На ежегодной Конференции SKODA AUTO Russia, прошедшей 2 апреля 2019 года в Мадриде, были подведены итоги работы всех официальных дилеров SKODA за 2018 год. Дилер «ГРИФФИН-АВТО» завоевал первое место и почетное звание ЛУЧШИЙ ДИЛЕР SKODA В РОССИИ.
Гриффин Авто Лучший дилер SKODA в России
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Рейтинг лидеров составлен импортером марки на основе многочисленных оценок работы 117 авторизованных дилеров. Первое место  и почетное звание ЛУЧШИЙ ДИЛЕР SKODA В РОССИИ в очередной раз получил дилер «ГРИФФИН-АВТО», получив наиболее высокие оценки по результатам работы в области продаж и послепродажного обслуживания.
 
Рейтинг составляется импортером марки ежегодно, а дилер «Гриффин-Авто» всегда занимает лидирующие позиции и регулярно получает официальное звание ДИЛЕРА №1. Помимо официально подтвержденного высокого статуса, салон Гриффин-Авто является одним из самых больших салонов  SKODA в России, а тестовый парк дилера - самым большим тест-парком SKODA  в Петербурге!
 
Достойный уровень для достойных клиентов.
 
Напомним, что салон находится по адресу ул. Симонова, д. 14
+7 (812) 441 39 39, www.griffin-auto.ru

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Гриффин-Авто - Лучший дилер SKODA в России!
{{material_126243}}Рейтинг лидеров составлен импортером марки на основе многочисленных оценок работы 117 авторизованных дилеров. Первое место  и почетное звание ЛУЧШИЙ ДИЛЕР SKODA В РОССИИ в очередной раз получил дилер «ГРИФФИН-АВТО», получив наиболее высокие оценки по результатам работы в области продаж и послепродажного обслуживания. Рейтинг составляется импортером марки ежегодно, а дилер «Гриффин-Авто» всегда занимает лидирующие позиции и регулярно получает официальное звание ДИЛЕРА №1. Помимо официально подтвержденного высокого статуса, салон Гриффин-Авто является одним из самых больших салонов  SKODA в России, а тестовый парк дилера - самым большим тест-парком SKODA  в Петербурге! Достойный уровень для достойных клиентов. Напомним, что салон находится по адресу ул. Симонова, д. 14+7 (812) 441 39 39, www.griffin-auto.ru
2019-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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