30 мая 2019, 09:00
Гриффин-Авто - Лучший дилер SKODA в России!
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На ежегодной Конференции SKODA AUTO Russia, прошедшей 2 апреля 2019 года в Мадриде, были подведены итоги работы всех официальных дилеров SKODA за 2018 год. Дилер «ГРИФФИН-АВТО» завоевал первое место и почетное звание ЛУЧШИЙ ДИЛЕР SKODA В РОССИИ.
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Рейтинг составляется импортером марки ежегодно, а дилер «Гриффин-Авто» всегда занимает лидирующие позиции и регулярно получает официальное звание ДИЛЕРА №1. Помимо официально подтвержденного высокого статуса, салон Гриффин-Авто является одним из самых больших салонов SKODA в России, а тестовый парк дилера - самым большим тест-парком SKODA в Петербурге!
Достойный уровень для достойных клиентов.
Напомним, что салон находится по адресу ул. Симонова, д. 14
+7 (812) 441 39 39, www.griffin-auto.ru
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