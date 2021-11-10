Гринпис Германии подал в суд на VW из-за показателей выбросов углекислого газа
Активистка-эколог Клара Майер и руководители Гринпис Германии подали в суд на Volkswagen, обвинив автопроизводителя в неспособности внести свой вклад в борьбу с изменением климата.
Перед подачей иска заявители дали Volkswagen восемь недель на рассмотрение своих требований, включая прекращение производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году и сокращение выбросов углерода как минимум на 65% по сравнению с уровнями 2018 года. Volkswagen отклонил требования 28 октября.
«Volkswagen выступает за защиту климата, но он не может решить эту проблему в одиночку», — сказал представитель компании в комментарии Reuters. «Задача разработки соответствующих мер принадлежит парламенту. Споры по гражданским делам посредством судебных исков против отдельных компаний — не место и не способ решения этой сложной задачи».
Аналогичный иск был подан в конце сентября руководителями немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против BMW и Daimler. Тогда эти компании также отклонили требования прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году и ограничить выбросы CO2.
Иски основаны на двух предыдущих делах, связанных с климатом: постановление Германии в мае 2020 года о том, что страна не в состоянии защитить будущие поколения от последствий изменения климата, и постановление Нидерландов в том же месяце, обязывающее нефтяную фирму Shell сократить выбросы. Впервые ответственность за воздействие на климат возложили на частную компанию.
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