Почему этот байк выбирают для дальних дорог – удивит даже скептиков

Groza Traveler 800 — это настоящий дом на колесах для путешественников, ценящих комфорт и свободу передвижения. При длине около 2,5 метров и массе 314 кг мотоцикл сохраняет устойчивость и маневренность на различных дорогах. Его ключевая особенность — продуманная багажная система с тремя кофрами общей вместимостью 120 литров, куда легко помещается всё необходимое для длительной поездки.

Сердцем модели является четырёхтактный V-образный двигатель объёмом 800 куб. см, развивающий 61 л.с. Шестиступенчатая коробка передач с короткими ступенями и надёжный ременной привод обеспечивают уверенную динамику даже при полной загрузке. Для комфорта водителя и пассажира предусмотрено эргономичное сиденье с подлокотниками, эффективная ветрозащита, аудиосистема и подогрев ручек.

Мотоцикл оснащён современной электроникой, включающей цветной ЖК-дисплей с информацией о поездке, встроенную мультимедийную систему с возможностью подключения смартфона, два USB-порта и штатные видеорегистраторы спереди и сзади. Безопасность обеспечивают дисковые гидравлические тормоза с ABS, литые 17-дюймовые колёса и надёжная подвеска.

Groza Traveler 800 создан для тех, кто стремится к дальним дорогам, не жертвуя удобством и технологичностью. Он сочетает в себе прочность, комфорт для длительных переездов и современное оснащение, оставаясь при этом доступным вариантом для истинных ценителей мото-путешествий.