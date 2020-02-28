Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet: шоу должно продолжаться
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Или означает, но отчасти. «Кокон» этого монстра на здоровенных колесах действительно «сильверадовский». Притом, что передние и задние крылья не стальные, как положено серийному американскому пикапу, а выполнены из фибропластика.
Техническая же начинка родная, но с генами совершенно другого внедорожника - Toyota HJ60 или, говоря более понятным языком, Land Cruiser 60. Одно это имя – и язык сам выдает эпитеты типа: «уникальный сплав харизматичности и давно забытой безграничной надежности».
Загляните вместе с нами под «брюхо» этого гряземесителя, блиставшего в солнечных 80-х, и вы поймете, что мы правы. А подползти под этот автомобиль проще простого – клиренс завидный. Образно выражаясь, под карданом и кабан на ходу пробежит, не заметишь.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Забраться в эту «шкатулку юности», чтобы вспомнить «былое», не так-то просто – нужен добрый товарищ, который подставит плечо. Использовать для «альпинизма» шины не получится, даже несмотря на их крутой размер – 475/70 R17. «Сапоги», кстати, смастерили спецы Nokian Tyres. «LT-шные» «дутыши-пухляки» Hakkapeliitta 44 – наглядный пример того, что «справить обувку» можно кому угодно и на что угодно – было бы желание и заказ.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
А у нас на дворе, напомним, практически весна. Календарная….
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