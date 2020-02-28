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28 февраля 2020, 13:52

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet: шоу должно продолжаться

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Фото пользователя 110km.ru
Что будет, если скрестить бульдога с носорогом? Ответ на наших фотоснимках: нечто большое, яркое и запоминающееся. И хватит верить лишь своим глазам – «шевролетовский крест» совсем не означает, что перед нами Chevrolet.
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Или означает, но отчасти. «Кокон» этого монстра на здоровенных колесах действительно «сильверадовский». Притом, что передние и задние крылья не стальные, как положено серийному американскому пикапу, а выполнены из фибропластика.

Техническая же начинка родная, но с генами совершенно другого внедорожника - Toyota HJ60 или, говоря более понятным языком, Land Cruiser 60. Одно это имя – и язык сам выдает эпитеты типа: «уникальный сплав харизматичности и давно забытой безграничной надежности».

Загляните вместе с нами под «брюхо» этого гряземесителя, блиставшего в солнечных 80-х, и вы поймете, что мы правы. А подползти под этот автомобиль проще простого – клиренс завидный. Образно выражаясь, под карданом и кабан на ходу пробежит, не заметишь.

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Салон – милое, слегка потрепанное временем «ретро», с незамысловатой кожано-плюшевой обивкой цвета болезненного детства и здоровенным рычагами управления трансмиссией, смахивающими на богатырскую булаву.

Забраться в эту «шкатулку юности», чтобы вспомнить «былое», не так-то просто – нужен добрый товарищ, который подставит плечо. Использовать для «альпинизма» шины не получится, даже несмотря на их крутой размер – 475/70 R17. «Сапоги», кстати, смастерили спецы Nokian Tyres. «LT-шные» «дутыши-пухляки» Hakkapeliitta 44 – наглядный пример того, что «справить обувку» можно кому угодно и на что угодно – было бы желание и заказ.

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться

Фото пользователя 110km.ru

Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet шоу должно продолжаться
Несмотря на грозный вид, «шестидесятка-сильверадо», увы, не бойцовый экземпляр. Он, скорее, рядовой солист шоу-театра, встречающий посетителей заполярного тестового полигона White Hell в Ивало. Местечке, где тестируют знаменитые финские шины, весьма востребованные в России в сегменте «зима».

А у нас на дворе, напомним, практически весна. Календарная….


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Лучшие рамные внедорожники 2019
Хочу отметить, что и новый Дефендер лишился рамы, тем самым став кроссовером повышенной проходимости, походу автор вовсе не понимает разницы в раме и несущем кузове
Жека
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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Грозный HJ60 в шкуре Chevrolet: шоу должно продолжаться
Или означает, но отчасти. «Кокон» этого монстра на здоровенных колесах действительно «сильверадовский». Притом, что передние и задние крылья не стальные, как положено серийному американскому пикапу, а выполнены из фибропластика. Техническая же начинка родная, но с генами совершенно другого внедорожника - Toyota HJ60 или, говоря более понятным языком, Land Cruiser 60. Одно это имя – и язык сам выдает эпитеты типа: «уникальный сплав харизматичности и давно забытой безграничной надежности». Загляните вместе с нами под «брюхо» этого гряземесителя, блиставшего в солнечных 80-х, и вы поймете, что мы правы. А подползти под этот автомобиль проще простого – клиренс завидный. Образно выражаясь, под карданом и кабан на ходу пробежит, не заметишь. {{gallery_1948}} Салон – милое, слегка потрепанное временем «ретро», с незамысловатой кожано-плюшевой обивкой цвета болезненного детства и здоровенным рычагами управления трансмиссией, смахивающими на богатырскую булаву. Забраться в эту «шкатулку юности», чтобы вспомнить «былое», не так-то просто – нужен добрый товарищ, который подставит плечо. Использовать для «альпинизма» шины не получится, даже несмотря на их крутой размер – 475/70 R17. «Сапоги», кстати, смастерили спецы Nokian Tyres. «LT-шные» «дутыши-пухляки» Hakkapeliitta 44 – наглядный пример того, что «справить обувку» можно кому угодно и на что угодно – было бы желание и заказ. {{gallery_1947}}Несмотря на грозный вид, «шестидесятка-сильверадо», увы, не бойцовый экземпляр. Он, скорее, рядовой солист шоу-театра, встречающий посетителей заполярного тестового полигона White Hell в Ивало. Местечке, где тестируют знаменитые финские шины, весьма востребованные в России в сегменте «зима». А у нас на дворе, напомним, практически весна. Календарная….
2020-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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