Два этажа для паллет: как Grunwald удивил рынок рефрижераторов и зачем это перевозчикам

Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет

Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.

В 2025 году компания Grunwald решила встряхнуть рынок транспортной логистики, представив свой первый полуприцеп-рефрижератор с инновационной системой двухъярусной загрузки. По информации Комтранс, речь идет о так называемом «допельштоке» - решении, которое позволяет перевозить почти вдвое больше паллетированных грузов с контролем температуры, не увеличивая при этом расходы на топливо и обслуживание.

Главная фишка новинки - набор балок, которые образуют второй уровень для размещения паллет. Установить или снять их можно буквально за несколько минут, не прибегая к сложным инструментам или долгой подготовке. Это превращает кузов в настоящий трансформер: перевозчик сам решает, как именно использовать внутреннее пространство, подстраиваясь под конкретную задачу. Такой подход особенно ценен для компаний, которые работают с разными типами грузов и не хотят терять время на перестройку оборудования.

Важный плюс - безопасность и сохранность продукции. Дополнительный ярус не просто увеличивает вместимость, но и фиксирует паллеты, снижая нагрузку на нижний слой. Это минимизирует риск деформации упаковки и повреждения товара, что особенно актуально при перевозке скоропортящихся продуктов или фармацевтики. В результате груз доезжает до пункта назначения в идеальном состоянии, а перевозчик экономит на возможных убытках.

Фото: Grunwald

Еще один момент - гибкость. Система «допельшток» позволяет быстро менять конфигурацию кузова, не тратя время на долгие перестановки. Это значит, что один и тот же полуприцеп можно использовать для разных типов рейсов, не простаивая в ожидании переоборудования. Для транспортных компаний это реальный шанс повысить эффективность парка и снизить издержки на каждый рейс.

Как отмечает Комтранс, появление такого решения может стать отправной точкой для новых стандартов в температурной логистике. Грузоперевозки становятся не только более вместительными, но и безопасными, а главное - экономичными. В условиях растущей конкуренции и постоянного давления на себестоимость перевозок, подобные технологии способны дать компаниям ощутимое преимущество.

В целом, Grunwald сделал ставку на простоту и универсальность, предложив рынку не просто очередной рефрижератор, а инструмент для оптимизации бизнеса. Останется ли «допельшток» нишевым решением или станет новым трендом - покажет время. Но уже сейчас ясно: перевозки с двумя ярусами - это не просто модная фишка, а реальный способ увеличить прибыль без лишних затрат.