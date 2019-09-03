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3 сентября 2019, 00:01

«Группа ГАЗ» показала новую «Газель»

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Евгений Разумный / Ведомости
На московской выставке «Комтранс» дебютировала новая «Газель» с индексом NN, который можно расшифровать или как «New Next», или как «Нижний Новгород». Автомобиль представлен в статусе прототипа. Продажи серийной версии начнутся через полтора года.
Группа ГАЗ показала новую Газель

Евгений Разумный / Ведомости

Группа ГАЗ показала новую Газель

Евгений Разумный / Ведомости

Группа ГАЗ показала новую Газель

Евгений Разумный / Ведомости

Группа ГАЗ показала новую Газель

Евгений Разумный / Ведомости

Группа ГАЗ показала новую Газель

Евгений Разумный / Ведомости

Группа ГАЗ показала новую Газель
Группа ГАЗ показала новую Газель
Группа ГАЗ показала новую Газель
Группа ГАЗ показала новую Газель
Группа ГАЗ показала новую Газель
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Нынешняя «Газель Next» выпускается с 2013 года практически в неизменном виде. Сейчас посетителям выставки «Комтранс» продемонстрировали бортовой грузовик «Газель NN» с новым дизайном и технической «начинкой». В основу автомобиля легла новая платформа, которая подразумевает не только современные двигатели, но и целый ряд электронных ассистирующих систем. В дальнейшем на новом шасси можно будет создавать различные модификации в зависимости силового агрегата, трансмиссии и от типа надстройки.

Под капотом «Газель NN» разместился 2,0-литровый дизельный мотор Volkswagen мощностью 136 л.с. Агрегат работает в паре с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач. Помимо двигателя на тяжелом топливе новое поколение «Газелей» планируют оснащать бензиновыми, газовыми и даже полностью электрическими силовыми установками. Кстати, у электрической версии эмблема с оленем будет подсвечиваться.

Автомобиль серьезно изменился снаружи и внутри. Привлекает внимание оригинальный бампер и новая головная оптика, которая заходит на крылья и снабжена светодиодными ходовыми огнями. В салоне появилась совершенно новая передняя панель с 9-дюймовым сенсорным экраном. В список оснащения входит климат-контроль, подогрев руля, система мониторинга «слепых» зон, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, функция автоматического торможения и система удержания в полосе движения, подушки безопасности, а также парковочный ассистент и система контроля давления в шинах. Производство серийной версии «Газель NN» планируют начать в конце 2020 года. Продажи стартуют в первом квартале 2021-го.


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Комментарии
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Отзывы по теме
«Газель» получила мотор Volkswagen и подушки безопасности
фольксовский движок один из самых надежных, и я бы приобрел газель с таким движком, вообще качество новых газелей стало очень неплохим, и некст на самом деле уже конкурирует с иностранными фургонами, и цена у него приемлемая, хотя хотелось бы подешевле.
Владимир Стариков
Первый «РАФик» оказался похож на «ГАЗель Next»
XXV съезд Коммунисти́ческой па́ртии Сове́тского Сою́за проходил в Москве с 24 февраля по 5 марта 1976 года. А вот завода имени XXXХ съезда КПСС не было вообще, это вы правильно промолчали
Завод имени динозавров 19
Форум ГАЗ 3110
подскажите, оборвало болты крепления гидроусилителя к двигателю. Как их выкрутить не снимая двигатель
александр
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«Группа ГАЗ» показала новую «Газель»
{{material_125842}}Нынешняя «Газель Next» выпускается с 2013 года практически в неизменном виде. Сейчас посетителям выставки «Комтранс» продемонстрировали бортовой грузовик «Газель NN» с новым дизайном и технической «начинкой». В основу автомобиля легла новая платформа, которая подразумевает не только современные двигатели, но и целый ряд электронных ассистирующих систем. В дальнейшем на новом шасси можно будет создавать различные модификации в зависимости силового агрегата, трансмиссии и от типа надстройки.Под капотом «Газель NN» разместился 2,0-литровый дизельный мотор Volkswagen мощностью 136 л.с. Агрегат работает в паре с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач. Помимо двигателя на тяжелом топливе новое поколение «Газелей» планируют оснащать бензиновыми, газовыми и даже полностью электрическими силовыми установками. Кстати, у электрической версии эмблема с оленем будет подсвечиваться.Автомобиль серьезно изменился снаружи и внутри. Привлекает внимание оригинальный бампер и новая головная оптика, которая заходит на крылья и снабжена светодиодными ходовыми огнями. В салоне появилась совершенно новая передняя панель с 9-дюймовым сенсорным экраном. В список оснащения входит климат-контроль, подогрев руля, система мониторинга «слепых» зон, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, функция автоматического торможения и система удержания в полосе движения, подушки безопасности, а также парковочный ассистент и система контроля давления в шинах. Производство серийной версии «Газель NN» планируют начать в конце 2020 года. Продажи стартуют в первом квартале 2021-го.
2019-09-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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