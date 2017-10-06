6 октября 2017, 16:25

Группа PSA отзывает машины в России

В России стартует очередная отзывная кампания автомобилей. На сей раз на ремонт отправят 38 компактвенов Citroen C4 Picasso и кроссоверов Peugeot 3008, которые были проданы за последние 2 года.
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Группа PSA отзывает машины в России Citroen C3 Picasso, Peugeot 3008

Как сообщается на сайте Росстандарта, у машин может быть поврежден жгут электропитания стартера из-за его контакта с опорой силового агрегата. Чтобы устранить эту неполадку, специалисты установят дополнительную защиту на электрический жгут, а также применят дополнительные крепления, которые отведут сам жгут от опоры мотора.

Узнать, попадает ли автомобиль под отзыв, можно по списку VIN-номеров на сайте ведомства. Кроме того, в ближайшее время дилеры уведомят владельцев дефектных машин о возможных неполадках.

Комплектации и технические характеристики

Citroen C3 Picasso 1.6 MTPeugeot 3008 2.0 АТ
Год выпуска, с2014 2016
Год выпуска, по2015 2017
Кузовминивэн кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый дизельный
Мощность, л.с./ об/мин115 180
Объем двигателя1598 1997
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл9.2 5.5
Загородный цикл5.1 4.4
Смешанный цикл6.6 4.8
ТопливоАИ-95 ДТ
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Новости Ситроен, Пежо Ц3 Пикассо, 3008

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Отзывы по теме
Форум Peugeot 3008
У меня Пежо-3008 дизель АТ.Брал в 2012 году новым в салоне в максимальной комплектации.До сегодняшнего дня пробег 76000км.За все время возникла одна проблема ступичные подшипники (менял 4 раза, три из которых по гарантии) .Движок реально классный.Крутит как сумасшедший.Максимальный ход 2около 200 км/ ...
Алексей
Продажи Peugeot 3008 пошли в гору
хотелось бы отметить работу менеджеров по продажам в Пежо в Челябинске. Я четыре (!) раза заезжала к челябинскому диллеру "Леонар Авто". Рассматривала 3008 и вдоль, и поперек, и посидела в машине, и в багажник залезла... Ни один из менеджеров ни разу не подошел ко мне! Приезжала в разные дни в разное ...
Наталья
Бретань-Авто
Я покупал здесь.Заказал обратный звонок, задал все "каверзные" вопросы.... заказал тест-драйв.... В-общем, купил. Первые впечатления: этот "европеец" ближе моему мироощущению чем "японцы" и "корейцы" (довелось и на них поездить)
veer
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Группа PSA отзывает машины в России
Как сообщается на сайте Росстандарта, у машин может быть поврежден жгут электропитания стартера из-за его контакта с опорой силового агрегата. Чтобы устранить эту неполадку, специалисты установят дополнительную защиту на электрический жгут, а также применят дополнительные крепления, которые отведут сам жгут от опоры мотора. Узнать, попадает ли автомобиль под отзыв, можно по списку VIN-номеров на сайте ведомства. Кроме того, в ближайшее время дилеры уведомят владельцев дефектных машин о возможных неполадках.
2017-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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