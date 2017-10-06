Группа PSA отзывает машины в России
В России стартует очередная отзывная кампания автомобилей. На сей раз на ремонт отправят 38 компактвенов Citroen C4 Picasso и кроссоверов Peugeot 3008, которые были проданы за последние 2 года.
Как сообщается на сайте Росстандарта, у машин может быть поврежден жгут электропитания стартера из-за его контакта с опорой силового агрегата. Чтобы устранить эту неполадку, специалисты установят дополнительную защиту на электрический жгут, а также применят дополнительные крепления, которые отведут сам жгут от опоры мотора.
Узнать, попадает ли автомобиль под отзыв, можно по списку VIN-номеров на сайте ведомства. Кроме того, в ближайшее время дилеры уведомят владельцев дефектных машин о возможных неполадках.
Комплектации и технические характеристики
|Citroen C3 Picasso 1.6 MT
|Peugeot 3008 2.0 АТ
|Год выпуска, с
|2014
|2016
|Год выпуска, по
|2015
|2017
|Кузов
|минивэн
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|115
|180
|Объем двигателя
|1598
|1997
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|9.2
|5.5
|Загородный цикл
|5.1
|4.4
|Смешанный цикл
|6.6
|4.8
|Топливо
|АИ-95
|ДТ
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Отзывы по теме
У меня Пежо-3008 дизель АТ.Брал в 2012 году новым в салоне в максимальной комплектации.До сегодняшнего дня пробег 76000км.За все время возникла одна проблема ступичные подшипники (менял 4 раза, три из которых по гарантии) .Движок реально классный.Крутит как сумасшедший.Максимальный ход 2около 200 км/ ...
хотелось бы отметить работу менеджеров по продажам в Пежо в Челябинске. Я четыре (!) раза заезжала к челябинскому диллеру "Леонар Авто". Рассматривала 3008 и вдоль, и поперек, и посидела в машине, и в багажник залезла... Ни один из менеджеров ни разу не подошел ко мне! Приезжала в разные дни в разное ...
Я покупал здесь.Заказал обратный звонок, задал все "каверзные" вопросы.... заказал тест-драйв.... В-общем, купил. Первые впечатления: этот "европеец" ближе моему мироощущению чем "японцы" и "корейцы" (довелось и на них поездить)
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