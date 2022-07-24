Группа Renault электрифицирует марку Alpine, чтобы сохранить ее имя в «вечности»

Элементы батареи мощностью 60 кВт/ч, коей хватает на дальность хода 420 км, поступают от родственной модели Renault Mégane E-Tech Electric, разве что расположены они несколько по-другому.

Для достижения оптимального распределения веса и размещения 12 модулей аккумуляторов пришлось разработать для них специальные корпуса и в целом адаптировать архитектуру транспортного средства. 4 модуля разместили спереди, 8 - сзади. Несмотря на дополнительный груз, снаряженная масса Alpine A110 E-ternité всего на 258 кг тяжелее стандартной версии с бензиновым двигателем.

Alpine A110 От 1.1 л, 95 л.с

Электромотор является стандартным компонентом Renault Group - в том же Mégane E-Tech он производит 160 кВт. Для Alpine мотор объединили со специальной трансмиссией, которую компания Alpine разработала совместно со своими поставщиками. В результате получилась коробка передач с двойным сцеплением и электронным управлением наподобие стандартной версии A110, только сцепления рассчитаны на высокие крутящие моменты.

У концепта есть еще одна особенность – съемная крыша, чего на модели с ДВС не предусмотрено. При этом удалось сохранить жёсткость общей конструкции.

Босс Renault Лука де Мео, объясняет термин E-ternité (фр. «вечность») следующим образом: «Мы хотим электрифицировать Alpine, чтобы сохранить его имя на вечность».

В официальном пресс-релизе компании сообщается, что Alpine намерена представить к 2026 году 3 модели на чистой тяге - электрический преемник модели A110, новую компактную модель и электро-кроссовер GT X-Over, который будет выпускаться с 2025 года.

Упомянутые модели: Alpine A110

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