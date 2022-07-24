Группа Renault электрифицирует марку Alpine, чтобы сохранить ее имя в «вечности»
Фото: Alpine
Фото: Alpine
Фото: Alpine
Фото: Alpine
Фото: Alpine
Фото: Alpine
Элементы батареи мощностью 60 кВт/ч, коей хватает на дальность хода 420 км, поступают от родственной модели Renault Mégane E-Tech Electric, разве что расположены они несколько по-другому.
Для достижения оптимального распределения веса и размещения 12 модулей аккумуляторов пришлось разработать для них специальные корпуса и в целом адаптировать архитектуру транспортного средства. 4 модуля разместили спереди, 8 - сзади. Несмотря на дополнительный груз, снаряженная масса Alpine A110 E-ternité всего на 258 кг тяжелее стандартной версии с бензиновым двигателем.
У концепта есть еще одна особенность – съемная крыша, чего на модели с ДВС не предусмотрено. При этом удалось сохранить жёсткость общей конструкции.
Босс Renault Лука де Мео, объясняет термин E-ternité (фр. «вечность») следующим образом: «Мы хотим электрифицировать Alpine, чтобы сохранить его имя на вечность».
В официальном пресс-релизе компании сообщается, что Alpine намерена представить к 2026 году 3 модели на чистой тяге - электрический преемник модели A110, новую компактную модель и электро-кроссовер GT X-Over, который будет выпускаться с 2025 года.
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13.05.2021, 00:16
Дерзкий французский спорткар выпустят ограниченным тиражом
Французский Alpine A110 – один из самых красивых автомобилей современности. Специально для европейского рынка компания выпустит 300 экземпляров лимитированной серии Legende GT.Читать далее
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14.06.2019, 20:19
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Возрожденное культовое купе Alpine A110 обзавелось «заряженной» S-версией. Из штатного мотора спорткара «выжали» дополнительные 40 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте.Читать далее
-
15.12.2017, 16:23
Alpine A110 встал на конвейер
На заводе Renault в городе Дьеп (Франция) стартовало производство спортивного автомобиля A110 под возрожденным брендом Alpine. Модель поступит в продажу на европейский авторынок весной следующего года.Читать далее
-
24.07.2022, 20:47
Почему нельзя сообщать VIN-номер посторонним?
Нередко потенциальные покупатели просят назвать VIN-номера перед осмотром и самой сделкой купли-продажи. Они хотят проверить историю автомобиля и убедиться в ее юридической чистоте.Читать далее
-
23.07.2022, 18:29
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По озвученной вчера вечером официальной информации, генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс уходит со своего поста. У него уже есть замена – это нынешний босс Porsche Оливер Блюме.Читать далее
-
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