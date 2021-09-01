Грустные кадры из кабульского аэропорта: что оставили американцы талибам
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Сейчас талибы публикуют победные фото из покинутых американцами ангаров. Независимые эксперты насчитали по меньшей мере 64 самолета и 32 вертолета. В числе первых есть транспортники, штурмовики, разведчики. Вертолеты представлены преимущественно российскими Ми-8 и американскими UH-60A «Черный ястреб». Все машины разоружены и максимально выведены из строя. У них разбиты стекла, прострелены приборные панели и фюзеляж, открыты люки, разобраны моторы и органы управления, сломаны шасси.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал CNN, что талибы «могут смотреть все, что хотят, но не могут летать». Однако, по мнению экспертов, они могут использовать технику как донора запчастей для других захваченных самолетов и вертолетов. На некоторых фото видно, что далеко не все вооружение успели снять в спешке, где-то в ангарах остались ящики с боеприпасами, бронежилеты, тяжелые пикапы и бронемашины. Неясно, почему все это не было уничтожено при выводе войск.
Напомним, отряды запрещенной в РФ террористической организации «Талибан» 15 августа заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Талибы, вошедшие в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.
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