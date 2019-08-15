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15 августа 2019, 08:47

Грузия построит скоростную магистраль в Россию

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Грузинские власти рассказали о новом масштабном проекте. Через четыре года Грузию и Россию свяжет 23-километровая скоростная трасса, состоящая из шести мостов и пяти тоннелей.
Грузия построит скоростную магистраль в Россию

Грузия

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В ближайшее время в Грузии начнется строительство новой автомагистрали. Она пройдет через населенные пункты Квешети и Коби в направлении российской границы. На протяжении дороги предполагается соорудить шесть мостов и пять тоннелей. Длина одного из тоннелей составит 9 километров. Он претендует на звание одного из самых длинных тоннелей Европы.

Строительство трассы должно стартовать до конца 2019 года. Движение планируют запустить в 2023 году, сообщает РИА «Новости». Общая протяженность магистрали достигает 23 километров. По словам премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, это будет одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.

Бóльшую часть денег на строительство автодороги выделит Азиатский банк развития (АБР) – 415 млн долларов. Еще 60 млн долларов даст Европейский банк реконструкции и развития. Правительство Грузии вложит оставшиеся 83,6 млн долларов. Господин Бахтадзе назвал будущую дорогу «проектом исторического значения».

Сейчас Владикавказ и Тбилиси соединяет Военно-Грузинская дорога. Это современное название трассы, но путь через Главный Кавказский хребет был с давних времен известен как Дарьяльский проход. Общая длина дороги составляет 208 километров. Она имеет большое значение не только для Грузии, но и для Армении, поскольку около трети грузов республики транспортируется именно здесь. 

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Грузия построит скоростную магистраль в Россию
{{material_126434}}В ближайшее время в Грузии начнется строительство новой автомагистрали. Она пройдет через населенные пункты Квешети и Коби в направлении российской границы. На протяжении дороги предполагается соорудить шесть мостов и пять тоннелей. Длина одного из тоннелей составит 9 километров. Он претендует на звание одного из самых длинных тоннелей Европы.Строительство трассы должно стартовать до конца 2019 года. Движение планируют запустить в 2023 году, сообщает РИА «Новости». Общая протяженность магистрали достигает 23 километров. По словам премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, это будет одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.Бóльшую часть денег на строительство автодороги выделит Азиатский банк развития (АБР) – 415 млн долларов. Еще 60 млн долларов даст Европейский банк реконструкции и развития. Правительство Грузии вложит оставшиеся 83,6 млн долларов. Господин Бахтадзе назвал будущую дорогу «проектом исторического значения».Сейчас Владикавказ и Тбилиси соединяет Военно-Грузинская дорога. Это современное название трассы, но путь через Главный Кавказский хребет был с давних времен известен как Дарьяльский проход. Общая длина дороги составляет 208 километров. Она имеет большое значение не только для Грузии, но и для Армении, поскольку около трети грузов республики транспортируется именно здесь. 
2019-08-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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