15 августа 2019, 08:47
Грузия построит скоростную магистраль в Россию
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Грузинские власти рассказали о новом масштабном проекте. Через четыре года Грузию и Россию свяжет 23-километровая скоростная трасса, состоящая из шести мостов и пяти тоннелей.
Грузия
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Строительство трассы должно стартовать до конца 2019 года. Движение планируют запустить в 2023 году, сообщает РИА «Новости». Общая протяженность магистрали достигает 23 километров. По словам премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, это будет одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.
Бóльшую часть денег на строительство автодороги выделит Азиатский банк развития (АБР) – 415 млн долларов. Еще 60 млн долларов даст Европейский банк реконструкции и развития. Правительство Грузии вложит оставшиеся 83,6 млн долларов. Господин Бахтадзе назвал будущую дорогу «проектом исторического значения».
Сейчас Владикавказ и Тбилиси соединяет Военно-Грузинская дорога. Это современное название трассы, но путь через Главный Кавказский хребет был с давних времен известен как Дарьяльский проход. Общая длина дороги составляет 208 километров. Она имеет большое значение не только для Грузии, но и для Армении, поскольку около трети грузов республики транспортируется именно здесь.
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