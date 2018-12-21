Грузия замахнулась на производство электрокаров
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Сотрудники Фонда определили основную цель подписанного меморандума - это определение принципов развития проекта по производству электромобилей и соглашение о сферах совместного производства.
Местные СМИ отмечают, что заявления об электрификации грузинского автопарка делаются уже давно. Так, например, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в свое время заявил, что согласно разработанному Правительством страны плану, в течение 10 лет не менее 90% колесящих по дорогам государства машин будут заменены на электромобили. Если задумке суждено воплотиться, Грузия станет первой страной на планете, которая в самые кратчайшие сроки смогла массово «наэлектризовать» свои машины.
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Довольно громко в свое время звучал голос известного грузинского олигарха Бидзины Иванишвили. Он бил себя в грудь, заявляя, что способен превратить горноклиматический курорт Абастумани (недалеко от Боржоми) с населением менее 1 500 человек в царство электромобилей. Заверения Иванишвили были примерно такими: «Я собственными средствами (у государства нет такой возможности) помогу местным жителям. Сделаю все, чтобы в Абастумани, этом неординарном месте, передвигались только электромобили. Мы это хорошо распиарим и в плане туризма».
Бизнесмен рассказал, почему развитые страны не переходят в массовом порядке на электромобили. По его словам, у Германии, Франции и даже Японии сложилась очень развитая промышленность машиностроения. Быстрый переход к новой системе разрушит все то, что они делали в течение многих лет. На этом фоне у маленькой Грузии такая промышленность отсутствует, а, значит, терять республике нечего».
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