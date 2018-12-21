21 декабря 2018, 17:37

Грузия замахнулась на производство электрокаров

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Грузия первой из постсоветских республик близка к тому, чтобы приступить к массовому выпуску автомобилей, использующих для тяги электричество. Как информирует «Партнерский фонд Грузии», его представители вместе с коллегами из шведской компании Uniti Sweden AB и грузинской Silk Road Group подписали меморандум о начале производства в республике электромобилей.
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Грузия замахнулась на производство электрокаров

Сотрудники Фонда определили основную цель подписанного меморандума - это определение принципов развития проекта по производству электромобилей и соглашение о сферах совместного производства.

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«Развитие проектов обновляемой энергии и энергодружественных проектов имеет крайне важное значение для Грузии, – отметил глава «Партнерского фонда» Давид Саганелидзе. - Uniti Sweden AB работает с инновационными технологиями и является ведущей новаторской компанией в этом направлении в мире». Данная компания была основана в 2016-м и показала первый прототип электромобиля в прошлом году. На конец следующего года Uniti Sweden AB запланировала презентацию своей рыночной модели.

Местные СМИ отмечают, что заявления об электрификации грузинского автопарка делаются уже давно. Так, например, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в свое время заявил, что согласно разработанному Правительством страны плану, в течение 10 лет не менее 90% колесящих по дорогам государства машин будут заменены на электромобили. Если задумке суждено воплотиться, Грузия станет первой страной на планете, которая в самые кратчайшие сроки смогла массово «наэлектризовать» свои машины.

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О том, что в Грузии собираются построить завод по производству электромобилей, было объявлено весной текущего года устами мэра Батуми Лаши Комахидзе. Он имел в виду совместное грузино-китайское производство, на котором планировалось собирать автобусы и микроавтобусы с электродвигателем.

Столица Аджарии приглянулась азиатам тем, что портовый город и по совместительству туристическая Мекка имеет не только морское сообщение, но также воздушное и железнодорожное. Но, видно, что-то не срослось с китайцами…

Довольно громко в свое время звучал голос известного грузинского олигарха Бидзины Иванишвили. Он бил себя в грудь, заявляя, что способен превратить горноклиматический курорт Абастумани (недалеко от Боржоми) с населением менее 1 500 человек в царство электромобилей. Заверения Иванишвили были примерно такими: «Я собственными средствами (у государства нет такой возможности) помогу местным жителям. Сделаю все, чтобы в Абастумани, этом неординарном месте, передвигались только электромобили. Мы это хорошо распиарим и в плане туризма».

Бизнесмен рассказал, почему развитые страны не переходят в массовом порядке на электромобили. По его словам, у Германии, Франции и даже Японии сложилась очень развитая промышленность машиностроения. Быстрый переход к новой системе разрушит все то, что они делали в течение многих лет. На этом фоне у маленькой Грузии такая промышленность отсутствует, а, значит, терять республике нечего».


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Грузия замахнулась на производство электрокаров
Сотрудники Фонда определили основную цель подписанного меморандума - это определение принципов развития проекта по производству электромобилей и соглашение о сферах совместного производства.{{material_125054}} «Развитие проектов обновляемой энергии и энергодружественных проектов имеет крайне важное значение для Грузии, – отметил глава «Партнерского фонда» Давид Саганелидзе. - Uniti Sweden AB работает с инновационными технологиями и является ведущей новаторской компанией в этом направлении в мире». Данная компания была основана в 2016-м и показала первый прототип электромобиля в прошлом году. На конец следующего года Uniti Sweden AB запланировала презентацию своей рыночной модели.Местные СМИ отмечают, что заявления об электрификации грузинского автопарка делаются уже давно. Так, например, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в свое время заявил, что согласно разработанному Правительством страны плану, в течение 10 лет не менее 90% колесящих по дорогам государства машин будут заменены на электромобили. Если задумке суждено воплотиться, Грузия станет первой страной на планете, которая в самые кратчайшие сроки смогла массово «наэлектризовать» свои машины.{{material_125230}} О том, что в Грузии собираются построить завод по производству электромобилей, было объявлено весной текущего года устами мэра Батуми Лаши Комахидзе. Он имел в виду совместное грузино-китайское производство, на котором планировалось собирать автобусы и микроавтобусы с электродвигателем.Столица Аджарии приглянулась азиатам тем, что портовый город и по совместительству туристическая Мекка имеет не только морское сообщение, но также воздушное и железнодорожное. Но, видно, что-то не срослось с китайцами…Довольно громко в свое время звучал голос известного грузинского олигарха Бидзины Иванишвили. Он бил себя в грудь, заявляя, что способен превратить горноклиматический курорт Абастумани (недалеко от Боржоми) с населением менее 1 500 человек в царство электромобилей. Заверения Иванишвили были примерно такими: «Я собственными средствами (у государства нет такой возможности) помогу местным жителям. Сделаю все, чтобы в Абастумани, этом неординарном месте, передвигались только электромобили. Мы это хорошо распиарим и в плане туризма».Бизнесмен рассказал, почему развитые страны не переходят в массовом порядке на электромобили. По его словам, у Германии, Франции и даже Японии сложилась очень развитая промышленность машиностроения. Быстрый переход к новой системе разрушит все то, что они делали в течение многих лет. На этом фоне у маленькой Грузии такая промышленность отсутствует, а, значит, терять республике нечего».
2018-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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