Автор: Дмитрий Новиков

22 мая 2026, 16:19

Грузоперевозки в России: какие сегменты растут, а где фиксируют спад

Алкоголь и продукты питания показали рекордный рост перевозок в апреле

Свежие данные отраслевого мониторинга раскрывают неожиданные тенденции на рынке грузоперевозок России. Некоторые сегменты демонстрируют уверенный рост, в то время как другие сталкиваются с заметным снижением объемов. Почему спрос сместился в сторону потребительских товаров и что это значит для логистики - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие категории оказались в лидерах и почему это важно именно сейчас.

Рынок грузоперевозок в России продолжает меняться, и последние месяцы стали тому ярким подтверждением. По данным платформы отраслевого мониторинга «Атракс», в марте общий объем перевозок увеличился на 8%, а в апреле - на 7,6%. Эти цифры говорят о том, что несмотря на внешние вызовы, транспортная отрасль сохраняет положительную динамику.

Особенно заметен рост в сегментах, связанных с товарами массового потребления. Перевозки алкоголя выросли сразу на 19,2%, продуктов питания - на 18%, бумаги и тары - на 16%, а автомобильный сектор прибавил 14,4%. Как отмечают специалисты, такие показатели объясняются стабильным спросом со стороны покупателей, высокой скоростью оборота товаров и активной работой розничных сетей и интернет-магазинов.

Однако не все направления могут похвастаться успехами. Промышленные грузы, напротив, демонстрируют отрицательную динамику. Перевозки стройматериалов сократились на 6,1%, а напитков - на 5,1%. Это может указывать на снижение активности в строительной отрасли и изменении структуры спроса на рынке.

Судя по представленным данным, логистическим компаниям приходится быстро адаптироваться к новым условиям. Спрос смещается в сторону потребительских товаров, что требует большей гибкости и готовности работать с разными категориями грузов. Такой тренд может повлиять на стратегию перевозчиков и структуру их автопарка.

По информации «Комтранс», исследование проводилось среди более чем 350 грузовладельцев, регулярно использующих платформу «Атракс» для организации перевозок. Это позволяет считать полученные результаты достаточно репрезентативными для оценки текущей ситуации на рынке.

В целом, ситуация на рынке грузоперевозок в России в начале 2026 года выглядит неоднозначно: одни сегменты демонстрируют уверенный рост, другие - сталкиваются с падением. Это создает новые вызовы для логистических компаний и требует постоянного пересмотра стратегий работы с различными типами грузов.

