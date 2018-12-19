19 декабря 2018, 18:58

Грузовик MAN доставил в Кремль главную елку страны

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Сегодня ночью в Кремле прошла спецоперация. На Соборной площади появилась главная новогодняя елка России. А привез 27-метровую красавицу магистральный тягач MAN.
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  Грузовик MAN доставил в Кремль главную елку страны MAN 33 Грузовик MAN доставил в Кремль главную елку страны MAN 33 Грузовик MAN доставил в Кремль главную елку страны MAN 33 Грузовик MAN доставил в Кремль главную елку страны
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Под бой курантов 18 декабря ровно в 22:00 в Спасские ворота въехал празднично украшенный 540-сильный MAN TGX 33.540. Тягачи MAN специально предназначены для перевозки негабаритных грузов и уже более 10 лет помогают доставлять в Кремль новогоднюю ель.

Каждый год поиски идеальной претендентки на роль главной елки страны начинают за несколько месяцев до праздника. Процесс это ответственный и требует слаженной работы целой команды профессионалов – от лесничих до логистов. В этом году выбор пал на 100-летнюю ель высотой 27 метров и 60 сантиметров в диаметре. Нашли ее близ деревни Ерёмино в Московской области. На украшение новогодней ели уйдет целый километр гирлянд и сотни игрушек.

Доставка огромной елки дело непростое. Общая длина автопоезда составила почти 40 метров. Лесную красавицу предварительно упаковали и аккуратно уложили в трейлер краном. А чтобы с нее не упала ни одна иголочка, грузовик ехал со скоростью 40 км/ч в сопровождении полицейского эскорта. Тягач MAN преодолел несколько десятков километров по дорогам Московской области и виртуозно маневрировал на заснеженных улицах в центре столицы. Кульминацией стал проезд автопоезда MAN через Спасские ворота, ширина которых всего на несколько сантиметров превышает габариты трейлера. Но все закончилось благополучно. Да и как могло быть иначе, если за рулем сидел сам Дед Мороз!
АвтоМосква МАН 33
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Грузовик MAN доставил в Кремль главную елку страны
{{material_123716}}Под бой курантов 18 декабря ровно в 22:00 в Спасские ворота въехал празднично украшенный 540-сильный MAN TGX 33.540. Тягачи MAN специально предназначены для перевозки негабаритных грузов и уже более 10 лет помогают доставлять в Кремль новогоднюю ель.Каждый год поиски идеальной претендентки на роль главной елки страны начинают за несколько месяцев до праздника. Процесс это ответственный и требует слаженной работы целой команды профессионалов – от лесничих до логистов. В этом году выбор пал на 100-летнюю ель высотой 27 метров и 60 сантиметров в диаметре. Нашли ее близ деревни Ерёмино в Московской области. На украшение новогодней ели уйдет целый километр гирлянд и сотни игрушек.Доставка огромной елки дело непростое. Общая длина автопоезда составила почти 40 метров. Лесную красавицу предварительно упаковали и аккуратно уложили в трейлер краном. А чтобы с нее не упала ни одна иголочка, грузовик ехал со скоростью 40 км/ч в сопровождении полицейского эскорта. Тягач MAN преодолел несколько десятков километров по дорогам Московской области и виртуозно маневрировал на заснеженных улицах в центре столицы. Кульминацией стал проезд автопоезда MAN через Спасские ворота, ширина которых всего на несколько сантиметров превышает габариты трейлера. Но все закончилось благополучно. Да и как могло быть иначе, если за рулем сидел сам Дед Мороз!
2018-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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