19 декабря 2018, 18:58
Грузовик MAN доставил в Кремль главную елку страны
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Сегодня ночью в Кремле прошла спецоперация. На Соборной площади появилась главная новогодняя елка России. А привез 27-метровую красавицу магистральный тягач MAN.
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Каждый год поиски идеальной претендентки на роль главной елки страны начинают за несколько месяцев до праздника. Процесс это ответственный и требует слаженной работы целой команды профессионалов – от лесничих до логистов. В этом году выбор пал на 100-летнюю ель высотой 27 метров и 60 сантиметров в диаметре. Нашли ее близ деревни Ерёмино в Московской области. На украшение новогодней ели уйдет целый километр гирлянд и сотни игрушек.
Доставка огромной елки дело непростое. Общая длина автопоезда составила почти 40 метров. Лесную красавицу предварительно упаковали и аккуратно уложили в трейлер краном. А чтобы с нее не упала ни одна иголочка, грузовик ехал со скоростью 40 км/ч в сопровождении полицейского эскорта. Тягач MAN преодолел несколько десятков километров по дорогам Московской области и виртуозно маневрировал на заснеженных улицах в центре столицы. Кульминацией стал проезд автопоезда MAN через Спасские ворота, ширина которых всего на несколько сантиметров превышает габариты трейлера. Но все закончилось благополучно. Да и как могло быть иначе, если за рулем сидел сам Дед Мороз!
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Цитата:| Кому: Айдар, проверь форсунки, , может и они создать вибрацию.проверено и исправлено.
хотелось почитать отзывы по MAN 12.224
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