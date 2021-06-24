24 июня 2021, 16:09
Грузовик на лихом вираже потерял дорожный каток (видео из ехавшей рядом машины)
Утром 24 июня Великий Новгород содрогнулся от страшного грохота. Тяжеленный каток упал с платформы на кольцевой развязке. Водитель забыл, что он за рулем тягача и заложил на круге крутой поворот.
Дарья Климова Фото: vk.com/region53
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На пересечении проспектов Мира и Александра Корсунова организовано круговое движение. Тягач на приличной скорости вошел в поворот, каток на платформе под действием центробежной силы сильно накренился и упал на дорогу. К счастью, автомобилей сбоку от грузовика в этот момент не было. Авария попала на видеорегистратор машины, ехавшей позади. По всей видимости, асфальт на кольце теперь придется ремонтировать.
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Блогер разобрал Skoda Karoq и рассказал, чем он лучше «китайцев»
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