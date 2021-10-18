Грузовик не заметил легковушку и километр тащил ее по шоссе на скорости 110 км/ч: видео из первого ряда
Владелец Tesla заявил, что пытался высвободиться из плена, но ничего не мог поделать против мощного тягача. Неизвестно, сколько бы все это продолжалось, но в какой-то момент дальнобойщик заподозрил неладное и остановился, чтобы просто проверить, что не так с его машиной. Притертая к его бамперу Tesla стала полной неожиданностью.
Как сообщает insideevs.com, водителя грузовика признали виновным в ДТП, а владелец Tesla потратил на ремонт своего автомобиля несколько месяцев. Ущерб оценили в 20 000 долларов, при стоимости нового автомобиля 40 000 – 50 000 долларов. Аварию сняли камеры Tesla, поэтому можно увидеть, как развивались события из первого ряда. Дальше в видеоподборке есть еще много интересных происшествий с электрокарами.
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