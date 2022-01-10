10 января 2022, 12:48
Грузовик провисел над обрывом три дня, прежде чем его спасли (видео)
Водитель грузовика, следуя по проложенному навигатором маршруту, попал в затруднительную ситуацию. Оказалось, что скала нависает слишком низко над горной дорогой, и проехать может только легковушка. Попытка сдать назад только усугубила ситуацию.
Дарья Климова Фото: carscoops.com
Изображение загружается
Фото: carscoops.com
Ранее мы писали
Трагедия произошла днем 28 декабря на берегу реки Пшада, к югу от Геленджика. Охотники попросили местного ...Читать далее
Поняв, что оказался в западне, водитель грузовика попытался дать задний ход, но что-то пошло не так, и автомобиль чуть не сорвался в пропасть. Кабина пробила хрупкое ограждение и зависла над пропастью. Водитель и его напарник отделались легким испугом, а спасателям потребовалось три дня, чтобы вызволить грузовик из ловушки. К сожалению, дальнейшая судьба машины остается неизвестной. Вперед проехать она не может, а движение задним ходом по горному серпантину чревато большими проблемами.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 990 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 1 010 000 РHyundai Grand Starex 2007 в Москве
- 1 859 000 РToyota Camry 2016 в Москве
- 1 380 000 РSuzuki Grand Vitara 2010 в Москве
- 4 530 000 РBMW X6 2017 в Москве
- 1 260 000 РNissan Teana 2014 в Москве
- 11 151 386 РDodge 1500 2021 в Москве
- 2 060 000 РAudi Q7 2010 в Москве
- 2 090 000 РKIA Optima 2018 в Москве
- 800 000 РKIA Sportage 2010 в Москве
Новости по теме
Новый минский вездеход 8x8 добрался до украинского рынка
08.01.2022, 21:17
Мошенник оплатил поездку на такси билетами «банка приколов»
06.01.2022, 16:47
Кадыров раздал бойцам «Мерседесы» и 11 млн рублей
31.12.2021, 16:36
Что надо смотреть в TikTok прямо сейчас: семь самых интересных аккаунтов про автомобили
31.12.2021, 12:14
Новости по теме
Новый минский вездеход 8x8 добрался до украинского рынка
08.01.2022, 21:17
Мошенник оплатил поездку на такси билетами «банка приколов»
06.01.2022, 16:47
Кадыров раздал бойцам «Мерседесы» и 11 млн рублей
31.12.2021, 16:36
Что надо смотреть в TikTok прямо сейчас: семь самых интересных аккаунтов про автомобили
31.12.2021, 12:14
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин