Грузовик с мигрантами попал в аварию: погибли 54 человека
Фото: cnn.com
Фото: cnn.com
Фото: cnn.com
Фото: cnn.com
Фото: cnn.com
На опубликованных с места трагедии снимках видно, как жертв катастрофы просто складывают вдоль дороги. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родным и близким погибших иностранцев и распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а также пообещал организовать репатриацию тел погибших.
Нелегальная миграция из стран Центральной Америки, таких как Гондурас, Гватемала и Никарагуа – обычное явление. Ежегодно тысячи людей отправляются в опасное путешествие, которое организуют контрабандисты. Маршрут проходит через всю территорию Мексики на север – к границе с США.
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